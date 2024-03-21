Загородная жизнь привлекательна для многих, и причин тому довольно много. Собственный участок дает возможность благоустроить его так, как желают его хозяева. Поэтому на придомовой территории появляются разные сооружения, цель которых сделать отдых приятным и полезным. Одной из самых популярных конструкций является бассейн, становящийся настоящей отрадой в жаркие дни, приносящий удовольствие, дающий шанс поддерживать себя в тонусе. Вариантов его создания у владельцев достаточно. Некоторые сооружают большие стационарные, бетонные резервуары. Другие отдают предпочтение небольшим надувным и каркасным чашам. Третьи для его создания используют почти безупречный композит. Или надежный полимер, уступающий этомуВ подготовленный котлован аккуратно сопернику совсем немного. Бассейн из полипропилена своими руками сможет обустроить почти каждый. Однако прежде нужно познакомиться с этим материалом, узнать о его плюсах и минусах, об особенностях работы с ним и готовым изделием.

Области применения термопластичного полимера

Появление новых искусственных материалов сделало доступным то, что еще недавно считалось недоступной роскошью, «уделом» богатых людей. Значительно расширили возможности владельцев загородных участков различные полимерные материалы, и полипропилен (ПП) не исключение. Этот синтетический представитель практически универсален, и потому почти безупречен. Из него изготавливают:

детские бутылочки;

септики, трубы, трубопроводы;

ковры, ковровые покрытия (изнаночная сторона);

пищевые пленки, бутылки, ведра, канистры и контейнеры;

шприцы, упаковки для них, различное медицинское оборудование;

надежные гидроизоляционные материалы (паронепроницаемые пленки).

Из полипропилена изготавливают чаши для прудов и бассейнов, детали для холодильного оборудования и транспортных средств. Его используют при производстве электронных и электротехнических устройств.

Полипропилен для бассейна: преимущества и недостатки

Из данного полимерного материала изготавливают удобные и симпатичные резервуары, и именно эти конструкции многие называют «золотой серединой». Они почти «вчистую» выигрывают у каркасных чаш, но проигрывают композитным моделям, а также капитальным, практически вечным бетонным резервуарам.

Однако нельзя сказать, что они менее популярны, чем их стационарные «конкуренты». Дело в том, что преимуществ у полипропиленовых бассейнов очень много, а большинство недостатков могут появиться только из-за их некорректного монтажа.

Плюсы чаш из полипропилена

В этом списке:

эластичность материала;

нескользкая поверхность;

экологичность, доступность;

простой уход за резервуаром;

стойкость к перепадам температур;

великолепный вид, не требующий отделки;

возможность изготовления моделей на заказ;

надежность, очень высокая степень герметичности;

сохранение цвета, стойкость полимера к агрессивным соединениям;

скорость монтажа, несопоставимая со скоростью создания капитальной бетонной чаши;

возможность выбрать какую угодно форму и цвет (белый, голубой, синий, серый, зеленый и т. д.).

Полипропилен для бассейна — материал универсальный. Такой резервуар можно установить на улице или «спрятать» в доме. Существует два варианта его транспортировки:

Не слишком большую чашу привозят на участок уже полностью готовой к установке. Если модель очень габаритная, то ее обычно сваривают прямо на месте монтажа.

Почти в любом из случаев работа не займет много времени. Не исключено, что купаться в бассейне хозяева смогут уже через 7-14 дней. Большего ожидания потребует полипропиленовая чаша, для которой заливают очень надежную бетонную защиту. В этом случае полимерный резервуар называют «отделкой бетонного бассейна».

Минусы

Не все так радужно для тех, кто оценивает этот вариант для своего участка. Недостатки у полипропилена в роли бассейна тоже есть, и для кого-то некоторые его «слабости» критичны. К ним относится:

недостаточная механическая прочность ПП (хотя ремонт бассейна возможен);

герметичность, полностью зависящая лишь от квалификации сварщика;

недолговечность изделий с чересчур тонкими стенками (4-7 мм);

необходимость бетонирования дна и стенок котлована;

заметные швы, появляющиеся после сварки листов;

риск деформации чаши без бетонного барьера.

Главной претензией к использованию полипропилена для создания чаши бассейна считают очень большие расходы, так как без бетонирования смогут обойтись только резервуары скромных размеров (максимум — длина 8 м). Для защиты дна и стенок впечатляющей полимерной чаши понадобится очень много различных материалов.

Если владельцы загородного участка рассматривают самостоятельное изготовление бассейна из полипропилена, то в перечень недостатков войдет необходимость умения работать со специальным оборудованием для сварки полипропилена — экструдером. В противном случае герметичную и долговечную конструкцию мастеру создать не удастся.

Монтаж бассейна из полипропилена

Как правило, так называют создание места для купания с помощью готовой полимерной чаши. Этот важнейший этап можно провести тремя способами. Установка может быть:

на поверхности, совсем без заглубления;

с частичным заглублением, но без бетонирования;

с заглублением и заливкой железобетонной конструкции.

Первые два варианта по понятным причинам более просты и не так «разорительны». Последний способ монтажа отнимет много времени, сил и средств.

Установка полипропиленовой чаши без заглубления

Данный метод позволяет провести работы почти в рекордные сроки, и практически сразу начать пользоваться бассейном. В этом случае работу проводят так:

Сначала находят и подготавливают площадку, так как участок под бассейн обязан быть относительно ровным. Первым делом с помощью шнура, колышков и чертежа территорию размечают. Потом удаляют плодородный слой, избавляются от корней, камней и крупного мусора. Освобожденную площадку тщательно выравнивают и трамбуют. После завершения подготовки участка в мини-котлован насыпают слой песка толщиной около 200 мм. Его разравнивают, увлажняют и уплотняют с помощью ручного инструмента или виброплиты. Затем песок застилают геотекстилем. На данное основание устанавливают полипропиленовую чашу. Стенки бассейна сооружают из кирпича, блоков или искусственного камня. После завершения работ устанавливают и фиксируют лестницу.

Нужно сказать, что «незаглубленная» технология монтажа бассейнов не слишком популярна. Но она дает возможность установить их в очень короткие сроки.

Монтаж полипропиленового бассейна без бетонирования, но с частичным заглублением

Надо отметить, что данная технология подходит только небольшим полимерным резервуарам, а также тем изделиям, у которых есть ребра жесткости. Для установки чаши бассейна из полипропилена в грунт действуют так:

На подготовленной площадке выкапывают углубление. Его дно выравнивают и уплотняют. На дно котлована засыпают 200 мм песка. Его проливают водой и трамбуют. Потом добавляют такой же слой щебня. Его распределяют, затем уплотняют. Щебневую часть подушки засыпают небольшим слоем песка (50 мм), чтобы сделать поверхность максимально ровной. После его распределения расстилают геотекстиль.

В подготовленный котлован аккуратно устанавливают полипропиленовый бассейн, потом наливают воду. Затем оставшееся пространство послойно засыпают песком либо сухой смесью (цемент — 1 часть, песок — 5 частей). Грунт для этой цели не используют, потому что он может стать причиной провалов и деформации полимерной конструкции. Каждую порцию песка (пескоцемента) проливают водой и трамбуют. После завершения основной работы закрывают бортики. Для отделки зоны отдыха и облицовки используют террасную доску (ДПК), мозаику, керамогранитную плитку и т. п.

Если есть необходимость, то перед установкой бассейна его утепляют экструдированным пенополистиролом. Листы материала приклеивают к чаше. Зазоры задувают монтажной пеной, герметизируют силиконом, либо заклеивают.

Установка полипропиленовой чаши с бетонированием

Это самая лучшая технология, потому что слой армированного бетона будет надежно защищать полимерную чашу от подвижек грунта, от морозного пучения. Однако именно данный метод относится к самым сложным и трудоемким. Кроме того, он потребует немалых вложений. Что касается толщины полипропилена для чаши, то минимальной величиной, которая гарантирует прочность изделий, считают 8 мм.

Выбор «локации»

Чтобы найти оптимальное место для полипропиленового бассейна, учитывают сразу несколько факторов. К ним относят:

удобство участка для купания;

простоту/сложность подведения коммуникаций;

его размеры, наличие свободной площади на придомовой территории;

безопасность чаши, т. е. отсутствие в опасной близости угрозы — высоких деревьев с мощными корнями, кустарников.

Кроме того, при выборе площадки принимают во внимание то, что котлован обязан быть больше приобретенной чаши. К каждой его стороне нужно добавить запас: минимумом считают 500 мм, идеалом — метр. Это пространство необходимо для комфортной работы мастеров, для установки опалубки, для армирования, теплоизоляции и т. п.

Подготовка дна

В данном случае глубина котлована равняется высоте чаши плюс примерно 400 мм. Чтобы установить полипропиленовую емкость для купания, мастера проходят следующие этапы:

Первым делом занимаются подготовкой участка и выкапыванием котлована. Затем на дно засыпают песчано-щебневую подушку (200 мм + 200 мм + 50 мм). Ее материалы точно так же проливают, трамбуют. На дне расстилают геотекстиль. Затем сколачивают и устанавливают внешнюю (боковую) часть опалубки. Из арматурных прутков (от 8 до 10 мм диаметром) связывают каркас. Размеры его ячеек — 200 или 300 мм. Его укладывают на подставки, их высота — 50 мм. Подготовленное дно бетонируют, используя песчано-цементный раствор (3:1). Толщина этого основания — 150-200 мм. Смесь хорошо уплотняют. После этого поверхность застилают плотной полиэтиленовой пленкой.

Спустя 3-5 дней на бетон укладывают теплоизоляционный материал. Для этого этапа используют или пенопласт, или экструдированный пенополистирол, минимальная его плотность — 35 кг/м2. Затем в котлован опускают чашу, подключают коммуникации. Ее бортики также утепляют. Если хотят сделать бассейн максимально защищенным, то между стенками котлована и конструкцией из полипропилена тоже устанавливают армирующий каркас.

Бетонирование

Сначала в резервуар заливают 300 мм воды, чтобы защитить его от возможной деформации во время схватывания раствора. Затем в пространство между чашей и опалубкой заливают аналогичный слой песчано-цементной смеси. Спустя сутки работу продолжают точно таким же образом: сначала жидкость в бассейн, потом раствор «за борт» (по 300 мм). Послойную заливку продолжают до тех пор, пока бортики практически полностью не «скроются с глаз».

После набора бетоном прочности опалубку демонтируют, а оставшиеся зазоры засыпают песком, который увлажняют и по возможности трамбуют. Последние этапы — внешняя отделка пространства около бассейна и облицовка его бортиков.

Самостоятельное изготовление чаши бассейна из листового полипропилена

Те, кто не боится проводить смелые эксперименты, могут попробовать соорудить полипропиленовую чашу самостоятельно.

Особенности операции

Для этого им понадобится купить или арендовать ручной сварочный экструдер. Второе его название — пистолет для сварки. Этот аппарат предназначен для создания прочного, герметичного соединения элементов из различных полимеров. С его помощью сваривают изделия из полипропилена, полиэтилена и других видов пластика, создают или ремонтируют:

бассейны;

аквариумы;

геомембраны;

гидроизоляцию;

сосуды для воды;

пластиковые емкости;

септики, канализационные системы и т. д.

Высокую температуру обеспечивает электронагреватель воздуха, расположенный в верхней части экструдера. В комплекте с ним идет набор насадок для формирования шва. Главным рабочим элементом этого оборудования является полипропиленовый прут, или сварочный (присадочный) пруток. Его заправляют в приемную втулку, а шнек измельчает. На выходе получаются гранулы, которые тут же расплавляются.

Такое полезное, но дорогое устройство некоторые мастера изготавливают своими руками. Для его создания используют строительный фен, шнековый привод, электродвигатель (коллекторный) и жесть (изготовление насадок).

Проще всего тем, кто уже хорошо знаком со сварочным экструдером. Если раньше мастера не занимались пайкой листов полипропилена, то сначала им лучше потренироваться на кусках пластика. Практические занятия помогут избежать очень грубых ошибок.

Этапы изготовления

Теперь о том, как сделать бассейн из полипропилена своими руками. Если выбрано самостоятельное изготовление бассейна, то действуют в такой последовательности:

Пайку начинают с создания дна чаши. Для этого материал раскраивают, кромки заготовок скашивают под углом 45°. Подготовленные детали укладывают на ровную поверхность и производят сварку стыков с обеих сторон. Готовое днище опускают на дно котлована, потом припаивают к нему заготовки для бортиков (стенок) чаши. И в этом случае сварку производят снаружи и изнутри. Чтобы конструкция не потеряла форму, для ее временной фиксации используют подпорки: например, из досок или бруса. После завершения сварки полипропиленового бассейна из листов вырезают полосы, предназначенные для создания ребер жесткости и бортиков. Их приваривают строго перпендикулярно. Шаг элементов — 500-700 мм. Есть второй вариант сборки чаши: это припаивание ребер жесткости (бортиков) к стенкам еще до соединения деталей.

Последний этап операции — подключение оборудования и коммуникаций. В полипропиленовой чаше делают отверстия для слива и подачи жидкости. Чтобы проверить герметичность конструкции, в нее набирают небольшое количество воды. Если протечек нет, то переходят к сооружению опалубки, армированию и бетонированию. В этом случае действуют аналогично: сначала в чашу наливают воду, затем между ней и стенками котлована заливают цементный раствор до того же уровня.

Эксплуатация, уход за бассейном из полипропилена

В каком-то особом обслуживании он не нуждается. Но, как и любой резервуар для купания, полипропиленовый бассейн потребует периодического очищения воды, фильтров, а также дна и стенок бассейна. Как минимум раз в неделю чашу чистят водным пылесосом. После завершения обработки обязательно проверяют уровень рН и состав воды.

Самый важный момент при эксплуатации пластиковой чаши бассейна — подготовка уличной конструкции к зимовке. Перед наступлением заморозков проводят консервацию:

Чтобы избежать губительных последствий, которые может спровоцировать давление грунта, воду в бассейне сливают так, чтобы ее зеркало было ниже скиммера и форсунок на 100 мм. От жидкости избавляют трубы и все элементы, которые могут попасть в зону промерзания. Демонтируют и тут же уносят в теплое помещение насос, фильтр и электронагреватель. Точно так же поступают с навесным и осветительным оборудованием. Обязательно убирают лестницу. В освободившиеся ниши устанавливают пенопластовые заглушки. В чашу погружают компенсаторы. Это пластиковые емкости (бутылки, бутыли, от 1 до 5 л), которые частично заполнены песком, щебнем или другим наполнителем. Из них делают гирлянды, располагают их по диагонали и по периметру резервуара.

Самым простым, но дорогостоящим путем будет приобретение специальных приспособлений — компенсаторов-поплавков. Тем, кого не привлекают лишние расходы, могут подойти простые аналоги. Заменой пластиковым бутылкам и банкам станут куски пенопласта, пластиковые канистры для топлива, и даже автомобильные покрышки. После завершения операции чашу с водой закрывают защитным покрывалом (зимним тентом). К расконсервации «водохранилища» приступают в то время, когда лед полностью растает.

Какой бассейн для участка выбрать?

Полноценный резервуар на придомовой территории может быть бетонным, композитным (стеклопластиковым), полипропиленовым или каркасным. Какой из претендентов будет предпочтительнее? Этот вопрос волнует многих владельцев загородной недвижимости. Некоторые хозяева не могут выбрать лучшего кандидата, так как хотят получить надежность, но за более или менее приемлемую цену. Возможно, найти оптимальное решение помогут следующие рекомендации:

Практически все конструкции (кроме каркасной) подойдут тем, кто мечтает о глубоком резервуаре (более 2 м). Каркасный бассейн идеален, если нужна небольшая чаша, которую можно переносить или убирать в помещение на зиму. Если земляные работы не очень устраивают владельцев, то у них есть шанс выбрать «оптимал» между каркасным и полипропиленовым резервуаром. Бассейн необычной, сложной конфигурации — повод рассмотреть бетонного и полипропиленового кандидата. Ассортимент изделий из композита не так разнообразен. Самым дорогим претендентом до сих пор остается бетонный бассейн. Но как раз он дает возможность подумать о дополнительных удобствах. К его потенциальным «фишкам» относят аэромассаж (гейзер) и гидромассаж.

Если владельцев участков привлекает надежность, максимально простой монтаж и такой же уход, то им имеет смысл обратить пристальное внимание на композитные модели бассейнов. Это прочные бесшовные конструкции, которым не требуется бетонная защита. Пространство между стенками котлована и чашей просто засыпают грунтом. Их серьезный минус — невозможность установки бассейна в помещении уже возведенного дома. Стеклопластиковые модели цельнолитые, их поставляют полностью готовыми к монтажу.

Бассейн из полипропилена — великолепная возможность соорудить на загородном участке стационарную «купальню». Такая чаша может располагаться под крышей, а может находиться под открытым небом. В обоих случаях конструкция будет надежной, не слишком требовательной, симпатичной и долговечной. Но полностью «положиться» на нее можно будет только в одном случае: если все этапы операции «Полипропиленовый бассейн, сделанный (почти) своими руками» были проведены безошибочно.

О том, как выглядит подобная работа со стороны, покажет (и расскажет) автор следующего интересного видео: