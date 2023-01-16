Проекты бань с террасой под одной крышей: функциональные комплексы

Помимо жилого дома на загородных участках возводят разные постройки — беседки, гаражи, сараи и, конечно же, бани. Главное требование к последним сооружениям — их максимальное удобство для принятия оздоровительных процедур. Поэтому очень часто эти строения делают комбинированными. Вариантов таких сочетаний существует сравнительно много, но одними из самых востребованных решений можно считать проекты бань с террасой под одной крышей. Второй популярной комбинацией является постройка, совмещенная с верандой. Оба сооружения хороши тем, что такие комплексы дают возможность создать комфортабельное место для отдыха после процедур, но не «притеснять» и без того небольшие банные помещения.

Баня с террасой под одной крышей: особенности проектов, достоинства комбинации

Посещение бани, сооруженной на загородном участке, позволяет снять стресс, отдохнуть и одновременно очистить и оздоровить организм. Раньше эти мини-комплексы включали только банные помещения. Сейчас более востребованы бани с верандой или террасой.

Размеры бани с террасой, верандой

Дополнительные метры можно добавить с длинной стороны здания, или пристроить площадку (веранду) у короткой стены. Третий вариант — сооружение, располагающееся у двух стен. В этом случае хозяева получат максимально просторную, комфортабельную и защищенную зону отдыха.

Что касается размеров банных комплексов, то они в большей степени зависят от размеров придомовых территорий:

Если участок не очень велик, то оптимальными будут сооружения 3х4 м, 3х6 м. Как правило, в таких банях секции для отдыха нет, ею становится веранда или терраса. Минус этого решения — некомфортность принятия процедур в зимнее время. Когда свободной площади на участке не очень много, владельцы могут отдать предпочтение двухэтажному комплексу с небольшой террасой, которая будет способна гарантировать отдых с комфортом. Более габаритный проект бани с верандой можно рассматривать хозяевам сравнительно просторных участков. В этом случае оптимальны совмещенные постройки с размерами 4х5 м либо 6х6 м.

Если проблем с площадью попросту не существует, то владельцы могут выбрать другой вариант — двухэтажную баню с относительно большой террасой. Такое здание с просторной площадкой даст возможность добавить как минимум еще одно помещение сверху, а также позволит хозяевам «вольность» — встраивание небольшого бассейна в настил, защищенный крышей.

Достоинства и недостатки сочетания

Преимуществ у данных комбинаций много. Поэтому такие проекты по-прежнему вызывают интерес большого количества застройщиков. Дополнительные метры, защищенные от непогоды крышей, дают возможность:

получить в свое распоряжение террасу или веранду, если такого сооружения на участке пока нет;

сэкономить свободные метры, которые можно использовать для решения других задач;

приятно проводить время большой компанией, причем при любой погоде;

значительно расширить пространство внутри банного помещения;

найти место для мангала, небольшого бассейна и т. д.

Кроме того, пристройка или площадка у «бывшей мыльни» — шанс установить мангал, барбекю, гриль и т. д. В этом случае баня с террасой или верандой сможет превратиться в удобное место для проведения пикников.

Слабых мест у совмещенных бань практически нет, если не считать возрастающие расходы на строительство. Правда, к недостаткам можно отнести дополнительные метры, необходимые для обустройства еще одного помещения или огороженного настила. Если терраса или веранда будет пристраиваться позже, то у владельцев бани могут возникнуть затруднения, в том числе и касающиеся финансов.

Выбор места для банного комплекса

Баня с верандой под одной крышей, как и обычное строение для принятия водных и оздоровительных процедур, требует соблюдения санитарных нормативов. Они устанавливают минимальное расстояние между объектами загородного участка. Баня обязана:

располагаться в 8 м от дома;

быть удалена на 3 метра от границы соседнего участка;

находиться на расстоянии 12 м от источника воды (от колодца, скважины).

Есть и еще одно обязательное условие: банный комплекс не должен бросать тень на соседскую территорию. Как правило, баню располагают в глубине двора, либо на небольшой естественной возвышенности, которая несколько упростит отвод воды, а также улучшит вентиляцию.

Если недалеко от участка есть водоем, то в этом случае имеет смысл возвести банный мини-комплекс около него. Минус данного варианта — необходимость усиления и максимальной защиты фундамента здания, потому что он будет вынужден находиться в непосредственной близости от воды. Оптимальное решение для таких построек — менее уязвимое и крайне надежное свайное основание.

Критерии выбора оптимальной комбинации

При поиске проекта бани с верандой (террасой) владельцы участка обязательно учитывают сразу несколько факторов:

Первым делом хозяева определяют максимальное количество отдыхающих, которые будут посещать баню. От него зависит и площадь банных помещений, и площадь пристройки (площадки). Функциональность оздоровительного комплекса. Если он будет эксплуатироваться круглый год, то строению будет необходим тамбур, защищающий отделения бани от холодного воздуха. Планировка. Она зависит от размеров парной и от того, какое оборудование будет располагаться внутри и снаружи. В бане может быть установлена небольшая купель, а в пристройке — мини-бассейн, очаг и т. п.

Размеры сооружения и материалы для строительства банного комплекса — последние главные факторы. Именно они определяют, какими будут расходы на возведение небольшого здания.

Еще один важный момент — выбор наиболее подходящего сочетания для хозяев и их гостей. И в этом случае у владельцев загородного (дачного) участка есть два варианта:

Баня с террасой под одной крышей. Такие комплексы могут иметь или полностью открытую площадку, но с защитой от осадков, или сооружение с ограждениями по периметру. Данные конструкции дают шанс расположить под крышей садовую мебель, мангал, барбекю, небольшой дровник и т. д. Баня со стеклянной верандой. Стены этой пристройки делают прозрачными или полупрозрачными. Нередко для этой цели используют поликарбонат. Такую веранду можно полностью благоустроить: поставить мягкую мебель, стол, стулья. Ее же легко превратить в зимний сад, беседку, предбанник, зону отдыха либо в комнату для гостей.

Первый вариант будет оптимальным решением для отдыха на природе в теплое время года. Последнее сочетание — шанс комфортного использования бани и пристройки круглый год. Но в этом случае веранду придется утеплить (и отапливать).

Баня с террасой: строительные материалы

В подавляющем большинстве случаев банные комплексы возводят из дерева, однако есть и другие, более «основательные» варианты.

Древесина

Это материал традиционный, из него бани возводили издревле, возводят их и по сей день. Плюсы дерева — экологичность, красота, небольшой вес, сохранение тепла, морозостойкость, прочность и легкость обработки, а также простой ремонт деревянных конструкций.

В хвойных деревьях содержится смола, которая обладает антибактериальными свойствами, защищает древесину от многочисленных «живых врагов». Такие древесные растения благотворно влияют на организм человека, на его дыхательную, нервную систему и т. д. Кроме того, есть и полезные лиственные породы, их называют «энергетическими донорами». К этим деревьям причисляют березу, дуб, кедр, яблоню и ясень.

К слабым сторонам древесины относится ее горючесть, неспособность сопротивляться влаге, плесени, грызунам и насекомым. Чтобы снизить влияние внешних условий на пиломатериалы, их обрабатывают антисептиками, антипиренами, покрывают лаком, краской, маслом, воском и т. д.

Брус

Это успешный кандидат, которого часто выбирают из-за надежности, сравнительно невысокой цены и простоты работы с материалом. Для строительства банных комплексов в относительно теплых регионах приобретают брус сечением до 100 мм. Местности с суровыми зимами требуют толщины 140-150 мм (140х140 мм, 150х150 мм), или пиломатериалов с размерами как минимум 100х150 мм.

Для строительства бань приобретают нестроганый, профилированный или клееный брус. Последний пиломатериал имеет много преимуществ. Среди них сохранение размеров, монолитность, прочность и надежность, отсутствие склонности к деформации. По этой причине строение из бруса можно использовать сразу после завершения возведения.

Бревно

Оно может быть оцилиндрованным (ОЦБ, калиброванным), строганым или скобленым (со снятой корой). Самым востребованным является первый материал, который максимально удобен для работы. Несмотря на красоту бревенчатых строений, данный вариант для строительства банных комплексов выбирают нечасто. Причин тому несколько:

большая степень усадки (8-12% против 4-6% у бруса);

для бревенчатых зданий требуется более мощный фундамент;

нельзя не отметить трудоемкость строительства любого здания из бревна;

бруса для возведения бани потребуется меньше, даже если рассматривать один и тот же проект.

Бревенчатая баня обойдется дороже, чем здание из высококачественного клеевого бруса, причем в несколько раз.

Создание сруба из бревен займет столько же времени, как и возведение брусового сруба. Главное отличие его в том, что отделка и эксплуатация комплекса из ОЦБ возможна не ранее чем через год после завершения строительства. Бревенчатые здания отличаются очень долгой усадкой: этот процесс может длиться 2-3 года.

Каркасный метод

Эта технология относится к самым «быстрым» способам строительства. Такую баню с небольшой террасой можно возвести всего за 2-3 месяца (под ключ). Другие преимущества каркасной технологии:

хорошие теплоизоляционные характеристики зданий;

небольшой вес, который позволяет соорудить более простое основание;

отсутствие усадки, позволяющее использовать баню после завершения отделочных работ.

К слабым сторонам таких конструкций относят любовь грызунов, которые могут поселиться в утеплителе, необходимость максимальной защиты всех деревянных элементов здания. Еще одна претензия к каркасному методу — эффект термоса, который возникает в помещениях бани. В этом случае проблема решается созданием эффективной вентиляционной системы.

Кирпич и другие блоки

Это материалы, которые также могут составить «здоровую» конкуренцию, если речь идет о проектах бань с верандой, беседкой или террасой. Преимуществ у кирпичных банных комплексов тоже немало. К ним можно по праву отнести:

большое количество интересных проектов (включая двухэтажные сооружения);

неуязвимость: кирпичу не страшна влага, плесень, грызуны, насекомые;

монументальность, долговечность основательных строений;

неприхотливость кирпичных зданий;

их пожаробезопасность;

морозостойкость;

экологичность.

К слабым сторонам кирпичных бань относят цену материалов, а также очень высокую стоимость работ. Для сравнения: строительство деревянного здания обойдется в 2 или в 3 раза дешевле. Другие более или менее серьезные недостатки построек из кирпича — необходимость сооружения суперпрочного фундамента, создания принудительного вида вентиляции, нужность отделки (дерево, штукатурка и т. д.) внутри помещений.

К минусам таких зданий можно отправить и долгое прогревание кирпичной бани. Однако этот недостаток все же относителен, поскольку его перекроет плюс. Это отличное удерживание тепла сооружением из кирпича.

Другие строительные материалы, которые используют для возведения бань с террасами и верандами, — пеноблоки, газобетонные и газосиликатные блоки, или шлакоблоки. Пристройки могут быть и деревянными.

Достойными соперниками этим материалам стали «теплые», легкие и прочные изделия из керамзитобетона. Эти блоки экологичны и отличаются очень низким водопоглощением. Они выдерживают большие нагрузки, перепады температур, гарантируют плотную стыковку, что дает возможность делать небольшие швы. Минусы керамзитобетонных блоков — необходимость внутренней отделки банных помещений, хрупкость, требующая осторожности при распиливании, а также качество, различное у разных производителей.

Материалы для настила террасы или пола веранды

Баня с открытой террасой или такой же верандой требует безукоризненного напольного покрытия. Оно должно быть износостойким, нескользким, устойчивым к влаге, морозу и перепадам температур.

К самым популярным покрытиям для незащищенных сооружений относят керамогранитную, клинкерную и тротуарную плитку, террасную доску (из ДПК), а также декинг (или садовый паркет). Площадка может быть отделана натуральным камнем, резиновой плиткой (модулями, рулонным материалом) или полимерными изделиями: например, износостойкими модулями из поливинилхлорида.

Проекты бань с открытой верандой или террасой

Готовых решений есть довольно много, поэтому из-за большого количества разнообразных примеров нет возможности познакомиться со всеми потенциальными вариантами. Однако не исключено, что хозяева будущего комплекса все же смогут найти для себя подходящее комбинированное строение.

Небольшая баня с террасой

Это один из самых простых вариантов, который подойдет и для принятия оздоровительных процедур, и для полноценного отдыха после них, в том числе и на природе. Данная одноэтажная баня с террасой построена из бруса.

Баня с террасой и односкатной крышей

Такое решение тоже относят к бюджетным вариантам, так как этот банный комплекс относительно прост, а значит, он даст возможность избежать серьезных трат. Кроме того, не очень сложную конструкцию некоторые хозяева смогли бы построить самостоятельно.

Кирпичный банный комплекс

Это просторное здание под вальмовой крышей, с открытой просторной верандой, на которой располагается печь-барбекю. Данный банный комплекс подойдет большим семьям, а также тем, кто любит организовывать на своем участке различные «сильно людные мероприятия».

Просторная баня с застекленной верандой

Для банного комплекса, расположенного в регионе с суровым климатом, это единственное подходящее решение. Такое здание сможет стать почти полноценным домом, если его утеплить и провести отопление. Альтернативный вариант обустройства застекленного помещения — создание стационарного мангала, барбекю, либо установка мобильного очага, гриля и т. д.

Банный комплекс с закрытой верандой и террасой

Эта сложная комбинация тоже имеет право на существование, поскольку данная баня является и вовсе универсальной конструкцией. Летом после парилки хозяева и их гости смогут отдыхать на открытой площадке, куда можно принести садовую мебель и дополнительно установить уличный (садовый) зонт. Зимой для «околобанных» посиделок можно использовать закрытую и утепленную веранду.

Угловая баня с террасой и открытой (застекленной) верандой

Пристройка в данном случае становится комнатой отдыха (гостевой комнатой). Данный проект хорош тем, что он дает возможность использовать «неприкаянный» угол придомовой территории. Кроме того, банный комплекс, «поставленный в угол», имеет и другие преимущества:

Печь-каменка находится в центре углового здания. Это расположение позволяет эффективно обогревать все комнаты комплекса. Пространство между помещениями занимает небольшая терраса, которая дает шанс рационального использования площади скромных загородных участков.

Еще один плюс угловых банных комплексов — возможность создания двух отдельных входов. Это решение может понравиться тем, кто хотел бы обустроить отдельное помещение, например, отданное под мангальную зону, зону барбекю и т. п.

Двухэтажное здание с террасой или с верандой

Подобный проект может подойти тем участкам, место на которых ограничено. Площадь такой банный комплекс будет занимать небольшую, однако еще один этаж сделает его более функциональным. Дополнительное и просторное помещение позволит хозяевам принимать у себя большее количество людей.

Второй этаж (мансарду) бани можно превратить в благоустроенную зону отдыха, комнату для гостей, в бильярдную, мастерскую и т. п. Эта «надстройка» также может иметь сравнительно большую огороженную площадку, или маленький балкон.

Баня с террасой и бассейном

Классическая «мыльня» не предполагает наличие бассейна, однако сейчас такие искусственные водоемы «в большом почете». Они могут быть и просторными, и маленькими. Для этого резервуара можно выделить отдельную комнату в бане, либо встроить его в террасу. Другое решение — небольшой бассейн, расположенный в помывочной.

Модульная конструкция: миниатюрная баня с открытой террасой

Это не совсем обычное решение. Модульная баня — полностью собранное небольшое сооружение, которое привозят на загородный участок, где устанавливают и подключают.

Как правило, такое миниатюрное здание — одна парилка, она не требует ни полноценного фундамента, ни согласования с местными органами управления. Сразу после завершения установки владельцы смогут принимать процедуры.

Проекты бань с террасой под одной крышей дают возможность найти свой вариант всем: тем, у кого на участке не очень много места, и тем, кто владеет почти «необозримыми просторами». В завершение банной темы — популярное видео, рассказывающее о комфортабельной, функциональной и интересной комбинации: