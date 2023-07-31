Загородные участки дают отличную возможность уместить на территории практически все, что необходимо для полноценной и приятной жизни. Поэтому там появляются огороды, сады, умопомрачительные цветники, функциональные хозяйственные постройки, а также гаражи и бани. Последние конструкции — компактные, но незаменимые строения, которые становятся местом оздоровления и не только. Они одновременно предназначаются для комфортного отдыха семей, их родственников и друзей. Поэтому проект бани с бассейном интересует очень многих владельцев загородной недвижимости — и тех, у кого на участке не слишком много места, и тех, кто просто привык к комфорту во всем. Такое совмещение имеет много преимуществ и минимум недостатков. Однако чтобы к данной комбинации не возникло никаких претензий, ее будущим хозяевам сначала нужно познакомиться с особенностями этих комплексов, а также с потенциальными вариантами.

Плюсы и минусы проектов бани с бассейном

Поскольку каждая идея должна быть рассмотрена со всех сторон, первым этапом всегда является оценка ее преимуществ и поиск возможных слабых мест. Именно с этого часто и начинают знакомство с любой темой.

Достоинства комбинации

Главным плюсом такой бани остается наличие бассейна, который с удовольствием используется для принятия водных процедур взрослыми и детьми. Причем чаша под крышей хороша еще и тем, что оздоровление не зависит от времени года, ведь баню вместе с гидротехническим сооружением (или небольшой купелью) можно эксплуатировать круглый год.

Резервуар, находящийся под защитой, готов принимать отдыхающих так же часто, как часто они проводят банные «священнодействия». Однако проект бани с бассейном имеет и другие преимущества перед своими обычными «конкурентами» без чаши:

Только погружение в холодную воду после парилки делает оздоровление крайне приятным и весьма ощутимым, быстро возвращает организму тонус. Баня с бассейном обойдется дешевле этих же объектов, но возведенных отдельно. Причем и строительство комплекса будет не таким сложным.

Резервуар с гидромассажем станет не только приятным, но и очень полезным дополнением к бане. В этом случае хозяева и гости смогут оценить косметический, обезболивающий, расслабляющий эффект от водных процедур. К тому же такую чашу можно рассматривать и отдельно от оздоровительного комплекса.

Минусы бани с бассейном

Есть ли серьезные аргументы против данного сочетания? Главным камнем преткновения чаще становятся увеличивающиеся расходы, поскольку постройка без чаши обойдется значительно дешевле. Однако удобство для многих владельцев выходит на первый план, поэтому с этим недостатком они готовы смириться. Но у такого банного комплекса есть и другие слабые места:

В первую очередь, необходимо выделить место под резервуар. На не очень больших участках и в сравнительно маленьких банных постройках это сделать не слишком просто. Некоторых дальновидных хозяев пугают возрастающие расходы на оплату коммунальных услуг. Беспроблемная эксплуатация бани с бассейном потребует больше тепла, воды и электроэнергии. Для деревянных строений один из основных недостатков — повышенная влажность, которая и в бане без бассейна очень ощутима. Если интерьер выполнен из натурального материала, то все конструкции такого сооружения нуждаются в максимальной защите от влаги. Полноценный бассейн потребует регулярного обслуживания, так как в бане повышенная влажность и высокая температура. Это условия, которые приводят к быстрому размножению в воде различных вредоносных микроорганизмов. Особенно это касается более сложных резервуаров с гидромассажем либо с другими функциями. Уход за ними усложняется.

Последствием постоянного контроля работы оборудования будут дополнительные траты на помощь специалистов. Однако последнего недостатка лишены простейшие конструкции, которые будут выполнять свою оздоровительную работу, но не потребуют больших расходов на обслуживание. Это небольшие купели для бани. Изготавливают их из различных материалов, поэтому все хозяева смогут найти для себя оптимальный вариант.

Как отыскать среди проектов бань с бассейном свой?

Выбор подходящего банного комплекса зависит от нескольких важных факторов. Главные из них — возраст отдыхающих и оздоравливающихся, а также основное предназначение резервуара.

Что следует учитывать?

Универсальных конструкций нет. По этой причине сначала членам семьи нужно обсудить некоторые моменты:

Глубина бассейна. Слишком глубокая чаша не подойдет для купания пожилых людей и маленьких детей. Выход в этом случае есть: это строительство резервуара с двумя зонами разной глубины. Канализация и водопровод — системы, необходимые банному комплексу. Ему же может потребоваться эффективный дренаж.

Помещения рядом с большим бассейном должны быть гидроизолированы. Защита электропроводки от влаги — этап обязательный.

Баня с бассейном: внутри или снаружи?

Банный комплекс, в котором все элементы находятся под крышей, считается наиболее распространенным, традиционным решением. Однако у него может быть один недостаток: это небольшой размер купели из-за сложности создания такой комбинации.

Но у хозяев есть и другой вариант, который многие считают более привлекательным. Это баня с расположенным рядом открытым бассейном, встроенным, например, в террасу. В этом случае можно рассмотреть стационарный бетонный резервуар, или выбрать более простую, не очень трудоемкую альтернативу — каркасную либо надувную чашу.

Большое преимущество данного сочетания — возможность купаться и загорать около бассейна в теплое время года. К тому же строительство такого объекта рядом обойдется дешевле. Единственный минус отдельно расположенной конструкции — невозможность использовать чашу на улице зимой.

Как выбрать тип резервуара?

Если с определением отделений банного комплекса больших затруднений не возникает, то сложности могут появиться в тот момент, когда владельцы будут выбирать именно вид чаши. Классификаций таких бассейнов существует несколько.

По способу монтажа

Их делят на внутренние либо внешние сооружения. Первые конструкции можно назвать идеальными: их эксплуатируют круглый год. Внешние чаши устанавливают на открытых верандах (террасах) около бань, либо встраивают в конструкцию. Они подходят исключительно для купания в теплое время года, но для кратковременных оздоровительных процедур их можно использовать даже весной и осенью. Одно исключение из правил существует: этот внешний (пристроенный) бассейн, который находится под защитной конструкцией.

По типу резервуаров

Бассейны бывают стационарными, каркасными или надувными (переносными), миниатюрными (мини-бассейны) и гидромассажными. Если рассматривать последних претендентов для бань, то наибольшим спросом пользуются маленькие купели с гидромассажем.

Стационарные

Самыми надежными считают первые, капитальные сооружения, которые изготавливают из железобетона. Чтобы создать такую монолитную чашу своими руками, потребуется 2-3 месяца. Один из них необходим для набора прочности такой бетонной конструкцией.

Мобильные

Самыми практичными и недорогими переносными бассейнами признаны каркасные системы, которые сравнительно легко собрать и установить на любом месте самостоятельно. В этом случае стенки держат опорные элементы.

Каркасные бассейны выпускают разных размеров и форм, и в этом их большое преимущество. К этим же мобильным чашам также относятся простейшие надувные изделия. Однако чаще их приобретают для установки во дворе, на открытом воздухе.

Миниатюрные чаши

Мини-бассейны отличаются от конкурентов очень скромными размерами и максимальной простотой конструкции и установки. Такие компактные купели изготавливают из нескольких материалов. Можно купить чашу, сделанную из:

дерева (дуб, кедр, лиственница, термобереза либо тик);

полимера (акрил или полипропилен);

композита (стеклопластик).

Как правило, отделка у таких мини-бассейнов деревянная. У тех, кто привык к максимальному комфорту, есть возможность купить миниатюрный бассейн с гидромассажем, СПА-купель джакузи.

Резервуары бывают незаглубленными (наземными), полузаглубленными и заглубленными. Наиболее удобными считают последние конструкции, однако для комбинации, включающей баню и бассейн, можно выбрать любой из вариантов.

Выбор проекта для строительства банного комплекса

Любому будущему зданию требуется документ, который включает:

проект архитектурно-строительный, в его составе — архитектурная и конструктивная часть;

инженерный проект, в него входит разные системы: вентиляция, водоснабжение, канализация, электропроводка и т. д.

Однако для маленькой бани с бассейном основой является эскизный проект, в состав которого входит:

3D-визуализация или только общий вид будущего строения;

планы банного комплекса со всех сторон;

планы этажей, если их несколько.

К любому эскизному проекту прикладывается пояснительная записка, в ней указаны главные параметры постройки. Такой эскиз даст возможность оценить вид будущего объекта и понять, что именно нужно владельцам. Кроме того, именно данный документ помогает в разработке других частей проекта банного комплекса.

Но не слишком сложное сооружение и бригада опытных строителей — то сочетание, которое не всегда требует для строительства составления максимально сложного рабочего проекта. Однако помощь специалистов в любом из случаев гарантированно поможет избежать очень грубых ошибок.

Если проект решено выбрать, а не заниматься его составлением самостоятельно, то в данном случае учитывают несколько факторов:

бюджет на строительство;

простоту или сложность проведения к бане всех коммуникаций;

предпочтительные материалы для сооружения объекта, противопожарную безопасность;

необходимость выделить достаточно места для дополнительных, хозяйственных помещений;

особенности участка, выделенного под банный комплекс (его рельеф, тип грунта на придомовой территории).

Ошибки при выборе проекта для строительства гидротехнического сооружения могут стоить дорого. Возможные их последствия — выход за смету, деформация (или очень быстрое разрушение) несущих конструкций, неудобство эксплуатации возведенного банного комплекса и т. д.

Особенности разработки собственного проекта бани с бассейном

Создание любой сложной конструкции начинается с составления чертежа. Если хозяева решили заняться разработкой проекта самостоятельно, то сначала они определяют место для строительства и размеры будущей бани.

Например, некоторую экономию полезного пространства гарантирует угловой банный комплекс, который может быть таким же удобным и функциональным, как и обычное строение. Что касается его размера, то он зависит от площади участка и предпочтений (желаний) владельцев. Простая баня может включать только все необходимое, а комфортабельное строение — все, что кажется нужным и важным ее хозяевам.

Поскольку ассортимент гидротехнических сооружений очень широк, на этой же стадии находят оптимальные габариты и форму будущего бассейна. Как правило, в углу помещения сооружают или устанавливают практичные угловые конструкции — треугольные, квадратные либо прямоугольные.

Центр дает возможность выбрать один из значительно большего количества вариантов. Здесь может расположиться круглая, овальная, шести- или восьмиугольная, квадратная либо прямоугольная купель. Однако справедливости ради нужно добавить, что для бань обычно выбирают конструкции простых форм.

На схеме комплекса указывают все отделения. Популярный проект бани с бассейном и комнатой отдыха обычно включает предбанник, парную и моечную, а также раздевалку. Для резервуара нередко используют одно из имеющихся помещений. Иногда его сооружают или устанавливают именно в комнате для отдыха.

Если дефицита площади нет, то для бассейна создают отдельное помещение. Чаще всего оно граничит с парилкой и моечной. Есть еще один интересный вариант: это «бассейная» комната, из которой можно попасть сразу в 3 отделения бани — в парную, моечную и в комнату отдыха.

Также в будущей бане определяют место для необходимых хозяйственных помещений: проект банного комплекса должен предусматривать санузел, котельную, хранилище для дров. В последней комнате делают сразу две двери — на улицу и в баню. Как правило, технические помещения располагают отдельно.

Необычные варианты банных комплексов

Функциональным и практически незаменимым дополнением бани сможет стать открытая веранда или терраса. Этот элемент даст шанс оборудовать там мангальную и обеденную зону, встроить в настил небольшой резервуар, установить на нем небольшой дровник и т. д.

Баня с бассейном может стать полноценным местом для оздоровления и приятного времяпрепровождения. В этом случае в комбинацию включают просторную комнату отдыха (например, превращенную в бильярдную), отдельное помещение для бассейна, террасу (веранду), а также все традиционные банные отделения.

Одним из самых функциональных будет банный комплекс с мансардой. Такая постройка позволит отдыхать с максимальным комфортом. На втором этаже можно обустроить тренажерный зал, бильярдную или комнату для отдыха, с относительно просторным балконом, подходящим для чаепитий.

Самое необычное решение — бассейн, который пристроен к бане. Его можно рассмотреть в том случае, если комплекс для оздоровительных процедур уже на участке построен. Чаще всего резервуар для купания защищают от холода и непогоды практичной конструкцией из металла и поликарбоната. Оптимальным вариантом будет открывающаяся защита.

Материалы для строительства бани и резервуара

Разработка проекта предполагает, что владельцы уже определились, из чего будет возводиться строение. В последнее время у почти универсального дерева появилось сразу несколько конкурентов. Но оно по-прежнему очень востребовано.

Дерево

Нет материала такого же древнего и популярного, и именно бани по давней традиции возводили из древесины, красивой, теплой, экологичной и податливой. Для их строительства и сейчас используют брус или бревно. Одно из главных достоинств натурального материала — его умение вписаться в любой ландшафт. Минус дерева — неспособность сопротивляться влаге, огню и многочисленным врагам. По этой причине такие строения не прослужат очень долго.

Кирпич

Этот материал также известен очень давно. Кирпич ценят за долговечность, красоту, идеальную форму, способность хранить тепло. Ему не требуется отделка, он не боится влаги и огня. К минусам этого строительного материала применительно к баням относят долгий разогрев их помещений, поскольку у кирпичных блоков очень высокий коэффициент теплоемкости. Недостатком кирпичных строений можно считать и кладку, которая требует опытного мастера.

Изделия из бетона

В эту категория входят два вида материалов — блоки из ячеистого (легкого) бетона и те, в состав которых добавлен какой-либо теплоизоляционный материал:

К изделиям из ячеистого, «воздушного» бетона относятся газобетонные, газосиликатные и пенобетонные блоки. Блоки с наполнителем-утеплителем не менее популярны в частном строительстве. Первый пример — керамзитобетонные изделия, или «биоблоки». Такое название они заслужили, так как керамзит относится к натуральным, экологически безупречным теплоизоляционным материалам.

Вторые представители последней группы — шлакоблоки. Их главное преимущество вполне приемлемая цена. К слабым местам любого бетонного изделия относят его «холодность» и необходимость защиты стен от влаги.

Дно и стены чаши

Относительно большой стационарный бассейн в деревянной бане обязательно потребует сооружения максимально надежного основания, которое сможет противостоять давлению грунта снаружи и воды — изнутри. В этом случае единственным подходящим вариантом будет железобетонная плита и такие же стены.

Защита стен и материал для отделки бани

И для этих несущих конструкций также подойдут только максимально прочные и защищенные элементы. Стены должны быть качественно гидроизолированы, поскольку присутствие большой чаши с водой повышает и без того рекордную влажность.

Одним из потенциальных способов борьбы с ней считают использование в бане осушителей воздуха. Помощь приборов — хорошая возможность держать показатели на приемлемом уровне (50-60%), однако для создания микроклимата владельцам придется пойти на денежные жертвы.

Как правило, для строительства и/или декоративной отделки бань применяют древесину. В этом случае к идеальным претендентам для сооружения комплексов или облагораживания мокрых помещений относят кедр и лиственницу. Более доступными, но достойными кандидатами считают две породы деревьев — ольху (особенно черную) и осину.

Пол

Традиционным материалом для любого банного комплекса остается древесина. Конкурентами изделий из лиственницы будут доски из других твердых пород дерева, например, из ольхи. Но есть и другие решения, которые идеально подойдут для защиты пространства около бассейна:

Длительный срок службы и комфорт гарантирует относительная новинка — террасная доска из древесно-полимерного композита (ДПК). Достойный соперник любому материалу — натуральный камень. В этом случае выбирают покрытия из туфа, мрамора, гранита. Для отделки самых уязвимых поверхностей нередко покупают противоскользящую керамическую плитку, или антислип.

Другие потенциальные претенденты — керамогранит, клинкерная плитка, антискользящее покрытие из ПВХ и т. д.

Выбирая проект бани с бассейном, нужно учитывать очень много факторов, поскольку ошибки могут обойтись очень дорого. Поэтому всем, кто всерьез обдумывает строительство такого удобного и функционального комплекса, может пригодиться следующее интересное видео: