Охлаждение тела, разгоряченного в парилке, — один из этапов банных процедур. Чтобы улучшить кровообращение, укрепить иммунитет, привести кожу в тонус и вернуть себе бодрость и отличное настроение, используют купель, искусственный, естественный водоем с ледяной или прохладной водой, или подходящий сугроб. Большинство любителей русской бани считают данный этап обязательным ритуалом. Однако не у всех адептов закаливания есть одно из этих необходимых «удобств», поэтому давным-давно придумали простую замену — обливное устройство для бани, или ведро-водопад, ведро-перевертыш. Эту удобную емкость можно приобрести в готовом виде, но если хозяева мечтают о максимальном комфорте, то им лучше познакомиться с более продуманными, почти совершенными конструкциями.

Что такое обливное устройство?

С названием могут быть знакомы не все, но самую простую конструкцию, скорее всего, большинство «человеков» уже видели. Это ведро, обычно деревянное, но усовершенствованное. К нему прикрепляется конструкция, которая обеспечивает надежную фиксацию емкости на стене и опрокидывание ее во время обливания. Для того чтобы обрушить на себя мини-водопад, достаточно потянуть за цепь или шнурок.

Конструкция устройства для бани

Дерево не единственный вариант, который используют для бани. Оно отлично подходит интерьеру из натурального материала, зато конструкции из металла более практичны, почти безупречны, а некоторые модели имеют отделку из деревянных панелей. Они уже и вовсе близки к идеалу. Однако при любом материале конструкция остается неизменной, а если и меняется, то незначительно. В состав обливного устройства для бани входит:

емкость для холодной воды;

кронштейны для закрепления ее на стене;

веревка либо цепочка, необходимая для опрокидывания холодного «водопада».

Максимальное удобство и практичность гарантирует система контроля уровня воды, которая подается из водопровода. Она практически аналогична той, которую можно увидеть в любом сливном бачке унитаза. Это сливной (заливной) поплавковый клапан.

Данная конструкция проста, но лучшего приспособления придумать невозможно. Вариантов обливных устройств уже изобретено довольно много. Места для установки мини-системы для оздоровления тоже различны. Такие ведра монтируют в бане и сауне, в ванной или даже на улице. Стационарные приспособления используют только около парилки, или в ней, если она совмещена с помывочной.

Работа «домашнего» водопада и его разновидности

Как работают эти приспособления? Очень просто. Сначала ведро или бак наполняется водой. Если к этой системе проведен водопровод, то уровень жидкости в нем будет контролировать поплавок, перекрывающий ее подачу. После выхода из «душегубки» хозяева (гости) тянут за веревку (или цепочку), после чего емкость опрокидывается на «страждущего», а потом возвращается в прежнее положение.

Принцип работы всех приспособлений одинаков, поэтому отличие можно найти только в материале и характеристиках главного элемента обливного устройства для бани.

Ведра и баки. Средним объемом, которого хватает для одного человека, считают 20 литров. Емкости на 30-40 л выбирают те покупатели, кто практикует такой вид закаливания уже довольно длительное время. Их организм уже давно привык к большим объемам холодной воды. Те, кто только начинает знакомиться с этими оздоровительными процедурами, должны быть осторожны. Им лучше начать с емкостей вместимостью не более 10 л, так как не исключено шоковое состояние. Материалы, использующиеся для изготовления. Если говорить о ведрах, то в этом случае лидером является крепкая, надежная древесина, которая способна противостоять разрушительному влиянию воды. Это дуб, лиственница, кедр, липа. Данные породы не поддаются гниению, поэтому будут служить хозяевам максимально долго. Все современные системы оборудуются поплавковыми механизмами, поэтому вода в них набирается без участия хозяев. Чтобы обеспечить такое удобство, обливные устройства подключают к водопроводу.

Поскольку контакт любой древесины с водой нежелателен, а без воды она способна рассыхаться, некоторые производители добавляют в свои изделия вкладыши, сделанные из пластика либо металла. В крайнем случае, такое защитное приспособление можно приобрести отдельно, подобрав по диаметру емкости.

Помимо пластика для изготовления этих вкладок используют нержавеющую сталь. В этом случае обливное устройство будет в некоторой степени защищено от высокой температуры, которая является обязательным условием для бани, но на древесину действует не лучшим образом.

Достоинства обливного устройства

Перед тем как окончательно решить, нужно ли такое обливное устройство для бани, любителям париться лучше познакомиться с его преимуществами. В этот список входит:

экологичность материалов: большинство изделий изготавливают из древесины или из нержавеющей стали;

доступность моделей в магазинах, и их широкий ассортимент;

легкость сборки конструкции и монтажа ведра-водопада;

возможность найти устройство для низких потолков.

Последний плюс, очень важный для регулярного закаливания, — длительный срок эксплуатации. Например, деревянная конструкция элементарна, в ней нет деталей, которые могут сломаться. Единственное слабое звено — сам материал, но его можно защитить от влаги.

Популярные модели банных приспособлений

В список востребованных обливных мини-систем для бани входит несколько моделей.

«Перевертыши» или «водопады»

Это одни из самых популярных конструкций. Причина — их максимальная простота. Верхняя часть ведра опускается вниз, когда любители банных процедур «тянут за веревочку». Вода в этом случае льется непрерывно и интенсивно. Поэтому данные модели называются «водопадом» вполне заслуженно.

Типичный объем таких ведер — 10-20 л, они чаще снабжаются пластиковыми или металлическими вставками. Для автоматического наполнения в обливных устройствах предусмотрен клапан.

«Неваляшки»

Они — новинки, изготовленные из нержавеющей стали. Это цилиндры, которые располагаются на кронштейнах не вертикально, а горизонтально. У таких приспособлений несколько другой принцип работы: веревку дергают вниз, после чего емкость начинает переворачиваться, выливая жидкость потоком.

Направление излива воды в таких моделях продумано до мелочей, поэтому создается эффект водопада. Неваляшки — оптимальные конструкции для маленьких бань, отличающихся низкими потолками, потому что есть возможность монтажа устройства на потолок. Объем их бака — 15 л.

«Колобки»

Это обливное устройство для бани конструктивно очень похоже на «неваляшек», поэтому точно так же будет идеалом для небольших и невысоких помещений строения для оздоровления. Высота такой емкости — 250 мм, 260 мм — при фиксации на потолке. Длина (включая кронштейны) — 580 мм.

Объем бака «колобка» аналогичен предыдущему — 15 л, производители утверждают, что это оптимальный параметр для процедуры после парилки. Прорезь для выливания воды рассчитана очень точно, а маленький ход переворачивания дает полностью вылить воду, не потеряв зря ни капли. Покрытие нержавеющей стали — силиконовая краска.

Говорят, что почти близнецы «колобки» и «неваляшки» гораздо удобнее классического ведра, так как они гарантируют максимально «точное попадание». Второе их преимущество — небольшая высота: для очень скромных потолков (2200 мм) они единственные варианты.

«Каскады»

Это второе банное обливное устройство (компании ИзиСтим), которое сильно отличается от классических «ведрообразных» моделей. Как и предыдущая конструкция, оно полностью изготавливается из стали, а спусковым механизмом служит цепочка. «Каскад» может иметь декоративный металлический кожух («Хохлома»).

Принцип действия в этом случае аналогичен обычному душу, только отверстия в лейке имеют больший диаметр, поэтому воздействие на организм сильнее, чем у обычного ванного приспособления. Высота их бака больше — 320 мм, ширина — около 500 мм. Объемы — 20, 30, 40 и 60 л.

«Ливни»

Данные обливные устройства изготавливают из двух материалов — из дерева или металла. Первый служит для создания декоративной отделки — деревянных панелей, зафиксированных обручами. Второй превращается в бак, его эффективный рассекатель и в систему фиксации.

Объем емкости для воды понравится давним поклонникам таких процедур: он составляет 50 л. Также есть модификация «мини»: ее вместимость — 36 л. Для излива воды используются 3 клапана, оснащенных балансирным механизмом. При нажатии на рычаг операция «оздоровление» начинается, а при его опускании она заканчивается — бак начинает наполняться.

Недостаток самых удобных моделей — «каскадов» и «ливней» — их высокая цена. По понятным причинам последние устройства без обрамления стоят значительно дешевле. У первых разница в цене между «кожухом и без него» не так ощутима.

Как выбрать оптимальный вариант?

Лучшее обливное устройство для бани в некоторых случаях подобрать не очень просто. Виной тому широкий ассортимент изделий, разные производители и т. д. Исключениями станут помещения скромных размеров. В этом случае выбор ограничивает высота (длина) моделей. Оптимальными (или единственными) будут «неваляшки» или «колобки». Еще один потенциальный претендент, с чуть большей высотой, — «каскад».

Что нужно учесть?

Полезный объем бака — та характеристика, которую могут выбрать только будущие хозяева. Что касается среднего объема для одного человека, то это 20 литров. Однако в продаже легко найти модели как меньшей (7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 л), так и большей вместимости — до 40-60 литров. Последние обливные устройства для бани или сауны могут «прельстить» владельцев строений, которые не испытывают дефицита квадратных метров.

Вид будущего обливного оборудования — второй важнейший момент. Ведро-перевертыш — самый простой вариант, но он не всегда удобен, поскольку много воды может пролиться мимо человека. Усовершенствованные конструкции-водопады и другие новейшие модели обеспечат как эффективность процедуры, так и минимальный расход жидкости.

На что обращают внимание при поиске моделей?

Если рассматривать классические ведра-перевертыши и новые оригинальные модели, то для выбора «почти идеала» смотрят на форму, объем изделия и на его кронштейны.

Поворотные ведра

При их выборе оценивают не только объем, но и материал устройства (породу дерева), а также наличие и качество вставки (пластик, гипоаллергенный пластик, нержавеющая сталь). Второй важный момент — запорная арматура. Оно должна выглядеть безукоризненно. Признак некачественных изделий — отлитый или отштампованный пластик, края которого обработаны грубо.

Чтобы подобрать оптимальный размер, к росту самого большого члена семьи прибавляют 100 мм поворотного механизма, высоту ведра плюс запас в 100 мм. Оптимальная высота потолка для таких конструкций — 2400-2500 мм.

Стационарные обливные устройства

Они изготавливаются из металла, а дерево используются только в качестве отделки. Единственным подходящим материалом для таких конструкций является нержавеющая сталь. В противном случае им будет грозить коррозия. Запорная арматура должна быть изготовлена из качественного пластика, другой надежный вариант — латунь.

Еще один важный элемент устройства — цепочка, которая открывает клапан. Она обязана быть максимально крепкой, поскольку усилий на открытие таких конструкций прилагается больше, чем для простых ведер. Оптимальными можно считать те цепочки, отдельные звенья которых сварены.

Так как эти конструкции меньше по высоте, то они подойдут для помещений, где высота потолка начинается с 2000-2200 мм. Однако в этом случае главное требование — надежность фиксации на потолке или стене. Вес подобных обливных устройств, особенно с водой, уже значителен.

Перед приобретением приглянувшейся модели необходимо несколько раз измерить участок, предназначенный для ее монтажа. Особенно важна высота. Только так можно гарантировать, что купленная система впишется идеально.

Цена — последний критерий, но далеко не последний по значимости. Она зависит от материала изготовления, от объема, от производителя и наличия (либо отсутствия) дополнительных приспособлений для максимального комфорта будущих хозяев.

Популярные производители

Рассматривая обливное устройство для бани, никак нельзя забыть о самых популярных компаниях, занимающихся изготовлением такой продукции. В этот список входят: Банные штучки, ДваДома, Добропаровъ, Инжкомцентр VVD, Невский банщик, НКЗ (Новосибирский кедровый завод), Сималенд, ТМФ, BentWood, Blumenberg, DoorWood, WoodGoods, WoodSon.

Обливное устройство для бани: особенности монтажа

Самостоятельная работа не требует от хозяев специальных знаний, однако без минимальных навыков будет трудно. Возможные проблемы, которые могут возникнуть у мастера, относятся к подводу водопровода, к креплению кронштейнов. Первым этапом является выбор места для фиксации обливного устройства.

Как выбрать идеальный участок?

При недостаточно больших размерах обоих смежных помещений парилку и моечную нередко объединяют. Если у владельцев именно такой комплекс, то систему лучше установить максимально близко к водопроводу.

Если баня большая, то сложностей не возникнет. Как правило, такие конструкции устанавливают в помывочной. Они соседствуют с душем, потому что там уже оборудована система слива, есть возможность относительно быстро организовать подачу воды. К тому же стены комнаты облицованы материалом, защищенным от влаги.

Второй потенциальный вариант — обливное устройство для бани, но на улице. В данном случае подвод воды — этап, который не нужен. Такие конструкции более требовательны к «банному персоналу»: их наполняют самостоятельно перед принятием оздоровительных процедур.

При выборе места важно корректно определить высоту. Если комната бани дает возможность принимать душ стоя, то к росту самого высокого члена семьи прибавляют около 500 мм. Надежные крепежные элементы — еще одно обязательное условие.

Подвод воды к обливному устройству

Если в помещении уже есть водопровод, то масштабных работ не потребуется. Трубу в этом случае поднимают до уровня фиксации конструкции, а кран подачи воды устанавливают на расстоянии около 1500 мм от пола.

Для соединения его с инженерной системой используют гибкий шланг, аналогичный тому, что связывает бачок унитаза с водопроводом. После завершения этого этапа переходят к монтажу обливной конструкции, потом шланг соединяют с поплавковым механизмом бака (ведра) для контроля уровня воды.

Эксплуатация без участия водопроводной системы

Этот вариант подходит для простейших ведер-перевертышей. Он максимально прост, так как подключения конструкции к коммуникации здесь не требуется. Однако воду хозяевами придется наливать вручную, а этот подготовительный этап отнимет и время, и силы.

Зато у метода есть преимущество: монтаж отнимет минимум времени, потому что установить необходимо только кронштейны и ведро. Этот способ можно рассмотреть, если обливное устройство для бани владельцы планируют использовать не на постоянной основе, а периодически.

Что делать после завершения монтажа?

Ничего, но только если обливное устройство для бани защищено от влияния влаги. Простейшие ведра, лишенные вкладки, требуют дополнительных манипуляций. Сначала в них наливают воду, потом делают перерыв на несколько часов, которые необходимы для набухания древесины. Изменив размеры, она перекроет все лазейки для «побега» жидкости. Чтобы защитить емкость от воздействия влаги, ее рекомендуют покрыть специальным лаком.

Как ухаживать за обливными устройствами?

Более требовательны незащищенные деревянные модели, но жидкость оставлять не советуют во всех приспособлениях, так как мини-водоем, которым долго не пользуются, зацветет. Зимой воду тоже сливают в обязательном порядке, но это условие крайне важно, если баня подмораживается.

Регулярное мытье емкости внутри — процедура необходимая. В этом случае можно обойтись обычным мыльным раствором. Еще хозяевам придется следить за вращающимся механизмом, потому что при постоянной эксплуатации он может разболтаться.

Выбрать обливное устройство для бани относительно просто, но главное не пожалеть о покупке в ближайшем будущем. Поэтому сначала проводят измерение участка стены или потолка, а потом ищут «идеал-оптимал» среди подходящих «конкурентов».

С одним из возможных претендентов читателей познакомит следующее видео: