Обустройство загородного участка — дело хлопотное и недешевое. Если жилой дом не позволяет экономить на материалах, то другие постройки дают такую возможность. Среди них — баня, сооружение, без которого можно, но не хочется обходиться многим хозяевам участков. Чтобы иметь возможность сэкономить время и деньги, для строительства этого небольшого объекта нередко выбирают недорогие неоцилиндрованные бревна или кирпич. Однако есть наиболее простой, бюджетный вариант — каркасная конструкция. В этом случае у хозяев появляется возможность не только быстро собрать стены и крышу, но и в скором времени ввести объект в эксплуатацию. Тем, кто еще только обдумывает такой вариант, может оказаться интересен вопрос о том, что такое каркасная баня своими руками, каковы особенности данной технологии и работы. Многим окажется полезна пошаговая инструкция, описывающая весь процесс возведения здания для «мокрых дел».

Каркасная баня: ее плюсы и минусы

Любая технология строительства имеет свои особенности и достоинства, которых нет у других методов. Но у каждого способа помимо плюсов также существуют недостатки, которые нужно узнать еще перед тем, как вынести вердикт о целесообразности выбора.

Серьезные плюсы каркаса

Среди главных преимуществ каркасных конструкций многие называют относительно низкую цену материалов: как строительных, так и отделочных. К этой же категории относится качественная теплоизоляция, экологичность будущей бани, простота возведения. Она заключается в том, что с задачей можно справиться, имея всего одного-двух помощников.

Привлекают коммуникации, которые легко спрятать внутри стен. Для бань это не просто большой, а огромный плюс. Строительство сборной конструкции можно начинать в любое время года, так как небольшое каркасное здание будет относительно легким, а значит, оно не потребует очень мощного фундамента-монолита.

Весомые недостатки есть?

Минусы существуют, без них никак. В первую очередь, к недостаткам каркасников причисляют легковоспламеняемость стройматериалов, поэтому нельзя исключить возможность возникновения пожара. Однако есть соблюдать все правила пожаробезопасности, такого сценария можно легко избежать.

Вторая серьезная претензия к каркасным постройкам — необходимость качественного утепления. Конечно, организация теплоизоляции отнимет много усилий и времени, к тому же будет стоить недешево, если сравнивать каркасное здание с классическим деревянным — из бревен или бруса. Но на такие жертвы для постройки, которая будет служить для отдыха «души и тела», пойти можно.

Многие хозяева жалуется на очень быстрое остывание помещения, а оно неизбежно приводит к появлению плесневого грибка. Усадка здания, продолжающаяся от 1,5 до 2 лет, — еще один отрицательный момент, который обнаружили владельцы каркасных бань. Величина проседания иногда достигает 80-100 мм. Последствием его становится деформация отделки — как внешней, так и внутренней.

Каркас: да или нет?

Основные недостатки каркасных бань не так серьезны, чтобы полностью отказаться от этой технологии строительства. Такому объекту необходимо серьезное утепление, качественные, подготовленные материалы (камерной сушки), такая же антисептическая обработка и защита от огня.

Однако все эти требования выполнить можно, задачи вполне решаемы. Доказательство — популярность таких строений. Нельзя утверждать, что каркасные бани безупречны, но трудности будущих владельцев не пугают. Возводят данные конструкции почти так же часто, как и бани из дерева или кирпича.

Каркасная баня своими руками: проектирование

С чего начинается любая масштабная работа? С создания проекта. Каркасная баня своими руками — работа, которая не станет исключением. Но в этом, банном, случае главным этапом будет определение планировки строения, не отличающегося большими габаритами.

Стандартные проекты таких зданий всегда предусматривают наличие тамбура, предбанника, парилки и душевой комнаты. На схеме обязательно указывают место, где будет располагаться отопительный прибор.

Вопросы, требующие ответов

На этом же этапе будущие строители уже должны определиться с тем:

как будет обустроен дымоход, вентиляция;

какой тип кровли будет подходящим для каркасной постройки;

какие отделочные материалы будут использоваться снаружи и внутри здания.

Перед началом поиска или разработки проекта необходимо ответить еще на несколько простых вопросов:

Какая площадь у участка? Какой грунт? От него напрямую зависит вид фундамента. Так ли необходимо разделять душевую комнату и парную, или можно устроить их в одном помещении?

Есть еще один вопрос, касающийся удобства. Что более важно: лишние метры в тамбуре, предбаннике или относительный простор в комнате отдыха, наличие санузла?

Проект и предпочтения владельцев

После того как ответы будут найдены, хозяевам станет проще определиться с планировкой и найти подходящий проект, так как выбор в интернете довольно богат. Этот способ — наиболее легкий путь: будущим строителям можно найти вариант, который вовсе не потребует изменений. Однако подогнать типовой проект под «свои» размеры, используя коэффициент, тоже большого труда не составит.

В проекте обязательно указывают все размеры. Площадь будущего здания зависит от максимального количества человек, которые будут одновременно принимать банные процедуры. Наиболее важно гарантировать удобство в парилке. Подходящей считают комнату с площадью 2,4х2 м. Оптимальная высота потолка — 2,2 м.

Если позволяет площадь участка и финансы, то помимо комнаты отдыха и санузла можно подумать об организации небольшого бассейна, о террасе. Самым пространственно-разорительным вариантом станет бильярдная.

Фундамент для каркасной бани

Операция «Каркасная баня своими руками» начинается с сооружения основания. Оно может быть любым, это обусловлено относительно малым весом конструкции, имеющей к тому же (как правило) небольшую площадь.

Свайные фундаменты используют при глубоком промерзании почвы и на нестабильных грунтах. Для глины и суглинков выбирают столбчатые основания. Глубина залегания опор зависит от почвы: для первой будет достаточно 300-400 мм, для вторых — 1000-1500 мм. Оптимальная ширина столбов составляет 250-270 мм.

Самый популярный вариант при самостоятельном строительстве зданий — ленточный фундамент. Этот вариант подходит для плотного, несыпучего грунта на участках, где уровень грунтовых вод располагается глубоко. Сильно заглубленной ленты не требуется, если почва не склонна к промерзанию. На этапе создания фундамента решают еще один вопрос — о том, необходимо ли печи отдельное основание.

Ленточное основание

Каркасная баня своими руками — работа, которую хочется быстрее завершить, но все-таки не в ущерб постройке, в которой будут достаточно часто находиться люди. Поэтому для глинистого грунта оптимальной все-таки остается более надежная лента.

Первым делом участок подготавливают: его освобождают от мусора, растительности. Площадку обязательно выравнивают — убирают возвышенности, заполняют выемки грунтом. Разметку производят с помощью колышков и шнура. Все углы, которые должны быть идеально прямыми, несколько раз проверяют, дополнительно проводят тестирование диагоналями. Длины их обязаны быть равными. Вдоль размеченной линии выкапывают траншею. Ее глубина составляет 500 мм (или ниже точки промерзания на 200 мм). Оптимальной шириной считается 350-400 мм. На дно траншеи засыпают песчано-щебеночную подушку, слой — от 100 до 200 мм.

Песок проливают и трамбуют, щебень хорошо уплотняют, затем поверхность выравнивают. После установки опалубки высотой около 300 мм (над поверхностью земли) и укладки армирующего каркаса в нее заливают цементный раствор.

Бетон укрывают толстой полиэтиленовой пленкой, затем оставляют на 4-5 дней, ежедневно смачивая поверхность водой. Потом в незастывшем фундаменте фиксируют штыри, предназначенные для закрепления нижней обвязки. Через несколько дней переходят к укладке бруса.

Столбчатый фундамент

Это идеальный вариант, если грунт на участке неоднородный, а грунтовые воды располагаются достаточно близко. Для работы потребуется бур, асбестовые трубы и умение работать с цементным раствором.

Сначала участок точно так же избавляют от растительности и выравнивают. Размечают местоположение будущих опор. Стандартное расстояние между ними — 1000 мм, но точная цифра зависит от размеров здания. Бурят отверстия, в которые помещают асбестовые трубы. Внутрь их засыпают небольшой слой песка, затем заливают раствор, состоящий из песка, цемента, воды и мелкого щебня.

Аналогичным образом в незастывший раствор вставляют арматурные прутья, которые будут служить защитой от смещения нижней обвязки. После затвердевания бетона переходят к следующему этапу — к сооружению коробки.

Создание каркаса конструкции

Сначала на фундамент настилают двойной слой рубероида. Для «остова» здания используют брус, который предварительно обрабатывают антисептиками, затем полностью просушивают. Сечение бруса зависит от выбранного теплоизоляционного материала, его толщина не может быть больше, чем у элементов каркаса. Как правило, для нижней и верхней обвязки, а также для угловых опор используют брус большего сечения, чем для промежуточных стоек.

Работы над нижней обвязкой начинают с угла, минимальное сечение бруса для нее — 100х100 мм. Соединяют элементы «в лапу», затем фиксируют гвоздями (скобами), «насаживают» во избежание смещения на штыри. Для этого в брусе предварительно сверлят отверстия. Каждую угловую стойку дополнительно фиксируют двумя раскосами. Все элементы конструкции проверяют на вертикальность и горизонтальность.

Возведение стен бани

Их рекомендуют сооружать отдельно — во дворе, на свободном участке. На выбор расстояния между стойками влияет несколько факторов. Это:

размер досок, которые будут использоваться для обшивки;

ширина утеплителя, так как главное условие — его расположение враспор.

Если говорить о теплоизоляционном материале, то обычно его ширина составляет 600 мм. Именно этого расстояния рекомендуют придерживаться. Там, где будут располагаться проемы, шаг увеличивают на 400 мм, поскольку потребуется установка дополнительных, усиливающих стоек. Параллельно со сборкой стен занимаются монтажом лаг для пола. Размеры этих досок — 50х150 мм.

Собранные элементы каркаса выставляют по уровню, затем соединяют с угловыми опорами. В последнюю очередь занимаются укладкой теплоизоляционного материала и фиксацией гидроизоляции. Чтобы обеспечить каркасной бане максимум тепла, советуют использовать два типа утеплителей. Сначала между стойками крепят плиты, затем их закрывают рулонным материалом. Этот способ позволит гарантировать отсутствие щелей, которые в любом случае будут пропускать часть тепла.

Утепление потолка бани несколько отличается. В этом случае теплоизоляционный материал защищают с двух сторон пароизоляцией. Чтобы организовать вентиляцию, с наружной стороны стен здания оставляют зазор. Его обеспечивает обрешетка, устраиваемая для монтажа облицовочных панелей.

Пол каркасной бани

От надежности этой конструкции напрямую зависит срок эксплуатации постройки без капительного ремонта, так как пол является самым слабым звеном мокрых помещений. Самые плохие последствия некорректно сделанного элемента — загнивание досок, постоянные теплопотери.

В тех комнатах, где пол будет контактировать с водой, его делают проливным. Его задача — обеспечение беспрепятственного оттока жидкости в канализацию. В этом случае надо придерживаться нескольких правил.

Если между опорными элементами расстояние превышает три метра, то сооружение дополнительных столбов становится обязательным условием. Перед укладкой лаг в местах их контакта с опорами и фундаментом настилают двойной слой рубероида. При монтаже досок пола на лаги необходимо соблюдать зазор. Расстояние между элементами составляет примерно 5-10 мм. Между крайними досками и стенами помещения его увеличивают до 20 мм. Если грунт глинистый и не в состоянии пропускать воду, то обязательно устраивают поддон, который будет направлять стоки в отстойник.

В обычных помещениях протекающий пол не требуется. Здесь на лаги сначала укладывают брус (5х5 мм), а на него — черновое покрытие. На него настилают слой гидроизоляции, снова набивают лаги из досок (5х150 мм). Затем укладывают между ними теплоизоляционный материал, сверху его защищают пароизоляцией. Наконец, переходят к монтажу чистового пола.

Теплоизоляция, гидроизоляция

На этом моменте нужно остановиться, поскольку для относительно легкой постройки необходимы такие же материалы. Есть несколько требований к утеплителям, которые будут «работать» во влажных условиях. Это максимальная влагостойкость, устойчивость к высоким температурам и экологичность материалов. В «банном списке» есть несколько подходящих претендентов.

Минеральная вата

Это классический вариант для теплоизоляции потолков бань. Разновидностей у минваты три — базальтовая, стекловолокно и шлаковата.

Базальтовая вата

Она выпускается в плитах и рулонах, толщина — 50-100 мм. Поскольку для потолков требуется слой как минимум 150 мм, то советуют монтировать три слоя утеплителя (50 мм), но обязательно с перехлестом стыков.

Стекловолокно

Этот материал не самый лучший кандидат по нескольким причинам. Для монтажа стекловаты нужен защитный костюм. Этот пароизолятор рекомендуют укладывать со стороны чердака, срок эксплуатации материала тоже не слишком выдающийся. Лучшим вариантом будет утеплитель с фольгированным слоем, который одновременно является пароизоляцией и теплоизоляцией.

Шлаковата

Это худший из вариантов для бани, потому что во время изготовления материала используются присадки, в которых содержатся формальдегидные смолы. Они при нагревании выделяют токсичные вещества. Для этого вида свойственна потеря теплоизоляционных качеств при резких перепадах температур. Еще один недостаток шлаковаты — неспособность долго держать форму. Она деформируется даже под собственным весом.

Вспененные материалы

К этому виду относится пенопласт, пенополистирол, пеноизол и т. д. Это не самые лучшие материалы, если речь идет о «горячих» помещениях, так как при высоких температурах они начинают плавиться, а этот процесс сопровождается выделением ядовитых паров фенола.

Пенопласт, пенополистирол

Пенопласт теряет стабильность при 95°. Его же не рекомендуют покупать для помещений, потому что высокая теплоизолирующая способность материала приводит к тому, что точка росы (образования конденсата) внутри стены смещается. Влага неминуемо приведет к разрушению теплоизоляционного слоя.

Пенополистирол — вариант более предпочтительный, так как он отличается лучшими характеристиками. ЭППС можно утеплять полы, стены и перекрытия всех комнат, но за исключением парной. Зато оба вспененных материала становятся возможными кандидатами для утепления здания снаружи.

Пеноизол

Пеноизол очень напоминает монтажную пену, данный вид теплоизоляции используется именно для каркасных строений. Затвердевание пеноизола происходит спустя 10 минут, за это время он заполняет все свободное пространство. Максимально прочной такая изоляция становится через трое суток.

Минусы утеплителя — высокий процент водопоглощения, потеря физических свойств при сильных перепадах температур. По этим причинам для теплоизоляции парной пеноизол не подходит. Однако его можно использовать для утепления других комнат бани, а также для теплоизоляции чердачного помещения (скатов, перекрытия).

Камыши, опилки, гипс

Камышовый утеплитель — один из вариантов, который привлекает экологичностью и натуральностью. К тому же он обладает достаточно хорошими теплоизоляционными свойствами. Опилочно-гипсовый теплоизолятор можно изготовить самостоятельно. В этом случае рекомендуют придерживаться пропорций 10:1, где первый компонент опилки, второй — гипс.

Влагозащита для любой бани не менее важна. Роль гидроизоляции способна исполнить плотная полиэтиленовая пленка, пергамин или фольга. Все материалы укладывают внахлест, а стыки тщательно проклеивают строительным скотчем.

Керамзит

Эти глинистые пористые гранулы продаются разных размеров. Если керамзит будет служить утеплителем, то лучше приобретать мелкофракционные материалы. Это хороший вариант для полов и потолков в банном помещении. Если чердак в постройке не утеплен, то для теплоизоляции рекомендуют использовать слой, толщина которого составляет 200-300 мм. Минус у этого кандидата один: это высокая степень водопоглощения из-за пористой структуры. Способ устранения недостатка — качественная гидроизоляция.

Варианты отделки постройки

Каркасная баня своими руками — операция, позволяющая выбрать любые материалы, но, как правило, от традиций отступают неохотно. Поэтому при наружной отделке предпочитают использовать доски, изготовленные из более стойких лиственных пород. Слой гидроизоляционного материала под ними — условие обязательное.

Внутренняя отделка от внешней отличается мало. В большей степени требовательна парная: в этом случае тоже используют дерево — вагонку из лиственных пород, которые не будут выделять смолу. Для сооружения потолка, лежаков и полков самой подходящей считается липа. Для остальных помещений можно использовать изделия из хвойных деревьев.

Крыша каркасной бани

Для такого легкого сооружения идеальным вариантом будет традиционная двускатная крыша. Все элементы стропильной системы также рекомендуют собирать на земле. Оптимальным материалом для нее считают доски 50х150 мм. Чтобы избежать ошибок, перед работой обычно делают один шаблон, с помощью которого потом собирают все элементы.

Сначала стропильные ноги соединяют гвоздями в верхней точке. Их нижние части фиксируют на опорах. Дополнительно используют поперечные элементы (ригели). Их к стропилам крепят саморезами. Первыми устанавливают фронтальные элементы стропильной системы. Затем между ними (в самой верхней точке) натягивают и закрепляют шнур, который будет служить ориентиром для промежуточных стропил.

Расстояние между ними рассчитывают, исходя из размеров здания, однако на него может повлиять расположение дымохода, который необходимо располагать между стропилами, посередине. Как правило, шаг составляет 1000-1200 мм. Все элементы проверяют отвесом на вертикальность, при обнаружении малейшего отклонения положение стропил тут же корректируют.

Последние этапы работы над крышей — монтаж обрешетки, кровельного покрытия, конька из оцинкованной стали и утепление. Если планируют использовать мягкие виды кровли, то шаг обрешетки делают минимальным: он составляет 10 мм. В роли утеплителя скатов нередко выступает тот же материал, что использовался для стен.

Каркасная баня своими руками — операция, которую считают простой. С этим нельзя не согласиться, сравнивая данную технологию с «настоящим» строительством. Однако и она требовательна к мастерам. Поэтому серьезное отношение ко всем этапам — единственное условие, что позволит создать надежное и безупречное здание.

В завершение банно-каркасной темы — видео, под которым можно найти много полезных роликов: