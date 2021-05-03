Баня давно превратилась в почти обязательный атрибут, который сооружают на загородных участках. Большинство людей уже давно и успешно используют оздоравливающие процедуры, которые помогают снять усталость, вернуть тонус и избавить организм от шлаков. Тем, кто только начинает знакомиться с обустройством банных помещений, приходится узнавать много новой информации. Например, новички в «банных делах» не очень осведомлены о том, какие камни для бани лучше. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо познакомиться с критериями выбора и характеристиками претендентов. В этом случае возрастет шанс приобрести те минералы, к которым у хозяев не будет ни одной претензии.

Роль камней для бани, требования к ним

На эффективность банных процедур влияют не только параметры отопительных приборов, но и количество, качество пара. Именно камни для бани превращаются в крайне важные атрибуты. Они накапливают жар, который передают помещению, одновременно являясь аккумуляторами тепла и генераторами пара. Благодаря этим элементам в парилке поддерживается постоянная и комфортная температура. Чтобы обеспечить оптимальную влажность, на камни льют воду, которая мгновенно превращается в пар.

Необходимые характеристики

Чтобы ответить на вопрос, какие камни для бани лучше, сначала нужно познакомиться со списком свойств, которые необходимы таким минералам. К ним относится:

Высокая плотность. Чем прочнее камень, тем более подходящим он является для бани или сауны. Термостойкость. Такие элементы просто обязаны выдерживать достаточно высокие температуры и их резкие перепады, причем регулярно. Экологичность. Помещение для оздоровительных процедур требует безопасных атрибутов, поэтому минералы не должны выделять никаких вредных веществ. Теплоемкость. Лучшими камнями считаются те, что способны не только быстро вбирать тепло, но и медленно отдавать его помещению. Чем больше их теплоемкость, тем дольше в парилке будет оставаться комфортная температура. Однородность минералов, отсутствие дефектов. Для бань не рекомендуют использовать породы, имеющие какие-либо вкрапления и прожилки, или трещины. Нагрев таких камней будет неравномерным, поэтому рано или поздно они разрушатся.

Естественно, при выборе подходящих образцов далеко не последним критерием является цена, поскольку строительство и обустройство бани — этапы, которые обходится довольно дорого.

Размер и форма

Еще один важный момент — размер камней. И в этом случае единого мнения нет. Одни заядлые «банелюбы» предполагают, что они должны быть одинаковых размеров, потому что такие камни будут дружно нагреваться и так же равномерно отдавать жар.

Другие адепты бани считают, что лучше выбирать элементы различных размеров, причем укладывать их надо в определенном порядке. Снизу должны находиться самые крупные «валуны», в средней части каменки — средние, сверху — самые маленькие камешки. В этом случае большие нижние камни смогут дольше сохранять и отдавать тепло верхним элементам.

Какие камни для бани лучше: одинаковые или разные? Ответа на данный вопрос по-прежнему нет. И те и другие вполне эффективно справляются с возложенными на них задачами. Зато есть ответ на вопрос, касающийся выбора гладких или колотых минералов. Он зависит от того, что требуется будущим хозяевам. Первые не расслоятся и не растрескаются, поэтому обещают долгий срок службы. Вторые лучше «делятся» теплом, но потребуют частой замены.

Считается, что размер банных камней в большей степени зависит от вида обогревательного прибора:

крупные минералы (70-150 мм) оптимальны для дровяных печей;

мелкие камни (50-70 мм) больше подходят электрическому оборудованию.

Как проверить кандидатов на термостойкость? Чтобы определить, подходят ли камни, их раскаляют на огне, а потом быстро опускают в емкость с холодной водой. Если они не пойдут трещинами, то вполне годятся для своей «тяжелой работы».

Породы камней, подходящих для бани

Следующий вопрос о том, какие камни для бани лучше — натуральные или искусственные. Здесь тоже все довольно просто. Большинство адептов оздоровительных процедур предпочитают природные минералы, так как искусственные образцы не имеют целительной силы. Однако далеко не все камни наделены «чудодейственными свойствами». Часто они — уловка продавцов.

Жадеит

Этот минерал называют «царем камней», поэтому именно он достоин возглавить рейтинг банных фаворитов. Главное преимущество жадеита — его высокая прочность. Второй плюс — внешняя привлекательность, однако и ею список не ограничивается.

Чем отличается минерал?

Другие достоинства жадеита:

Крайне низкий уровень водопоглощения. Образование не обжигающего пара, очень мягкого, легкого и комфортного для органов дыхания. Высокая теплоемкость. Благодаря большой плотности и минимальной теплопроводности минерал способен обогревать помещение максимально долго. Равномерность сжатия и расширения при перепадах температур. Эти характеристики гарантируют отсутствие риска: на камне не образуются трещины. Уникальные целебные свойства. Жадеит известен своим обеззараживающим действием, благотворным влиянием на кровеносную, нервную, мочеполовую и эндокринную систему. Из-за присутствия в составе метакремниевой кислоты он помогает при болезнях суставов, снимает боль, а также способен восстанавливать энергетическое поле человека. Этот минерал является источником инфракрасного излучения, поэтому его активно применяют для физиотерапевтических процедур.

Жадеит — один из трех полудрагоценных минералов в данном списке, но единственный, который используют в любых парилках: как в открытых, так и закрытых каменках. Для русской бани берут колотый камень, имеющий большую площадь поверхности, а значит, и гарантирующий максимальное количество пара. Для саун оптимальны шлифованные круглые образцы.

Если у него минусы?

Единственный серьезный недостаток этого «царского минерала» — его высокая цена. Однако решение есть. Чтобы сократить затраты, можно положить в каменку обычные, недорогие камни, а сверху «водрузить» 15-20 кг жадеита. Второй его минус — ограниченный срок службы. Спустя 4-5 лет камень теряет свои целебные свойства.

Нефрит

Это вторая «полудрагоценность», которая также может претендовать на звание «мечта парильщика». По составу нефрит сходен с жадеитом, поэтому имеет аналогичные характеристики. Он так же красив, но, в отличие от соперника, имеет менее выраженную зернистую структуру. Нагревается нефрит очень быстро, но отдает тепло еще долгое время после того, как прекратился нагрев.

Преимущество перед соперником у нефрита есть — это большая стойкость данного минерала к высокой температуре и перепадам. Он способен «продержаться» в бане около 10 лет. В отличие от жадеита, этот материал продается распиленным (кирпичиками), потому что расколоть его очень сложно.

Данный камень давно известен своим благотворным влиянием на организм, однако при выборе этого минерала нужно опасаться подделок. Некоторые неблагонадежные продавцы под видом нефрита могут предложить серпентинит (змеевик) или халцедон. Оба «самозванца» довольно «охотно» раскалываются. Кроме того, в отличие от нефрита, змеевик очень легко поцарапать ножом, а царапин на халцедоне не останется.

Какие камни для бани лучше — жадеитовые или нефритовые? Здесь явного лидера нет, поскольку эти породы очень похожи и составом, и воздействием на организм. У нефрита большая стойкость к высоким температурам, он дольше отдает накопленное тепло. Однако жадеит способен победить соперника в скорости нагрева. Цена минералов практически одинаковая, поэтому единственный важный момент — правильный выбор нефрита: покупать нужно пиленый камень.

Малиновый кварцит

Этот удивительный розово-красный камень (шокшинский камень, кварц) также относится к полудрагоценным камням. Его добывают в Карелии, в Шокшинском месторождении. Если раньше этот минерал использовали только для отделки памятников, соборов и дворцов, то теперь сфера его применения расширилась благодаря уникальным свойствам камня.

Преимущества кварцита

Малиновый минерал — практически чистый кварц (70-98%), имеющий однородную, мелкозернистую структуру. Поэтому он имеет серьезные преимущества. К ним относится:

Максимальная прочность и твердость. Камень очень сложно повредить, а в бытовых условиях почти невозможно. Жаропрочность. Малиновый кварцит выдерживает нагрев до 1600°. Плавиться он начинает при температуре 1770°. Равномерное расширение при нагреве. Минерал не растрескается даже при регулярных и резких перепадах температур. Теплоемкость. Банным полудрагоценным фаворитам этот кварц несколько уступает в теплоемкости, так как быстрее остывает, однако у простых камней он выигрывает. Безопасность. Этот минерал содержит минимальное количество примесей, находящихся в связанном состоянии, поэтому при нагреве он не выделяет в воздух вредных соединений. Целебные свойства минерала. Розовый кварцит эффективно борется с суставной болью, нормализует давление, улучшает тонус кровеносных сосудов. Он способен помочь людям с сильной метеозависимостью, так как устраняет неприятные симптомы.

Эта горная порода отличается высокой плотностью и гладкостью. Она не впитывает запахи и очень легко очищается. При раскалывании камней не образуются острые грани и углы.

Недостатки малинового минерала

Не лишен красивый камень и слабых сторон.

Он не слишком хорошо переносит длительное воздействие огня и высоких температур, поэтому малиновый кварцит не подходит для использования в закрытых каменках. Раз в год материал требует проверки: даже качественная продукция не гарантирует отсутствие проблем, так как любой кварцит со временем растрескается, поэтому потребует замены. Из-за твердости материала его обработка довольно сложна. Для измельчения кусков породы используют дробилки, которые становятся причиной появления микротрещин внутри обломков. Определить их присутствие крайне трудно, поэтому рекомендуют покупать расфасованный малиновый кварцит. В такие упаковки попадает только отборный материал, лишенный внутренних дефектов.

Самый серьезный недостаток привлекательного и уникального малинового кварцита — его высокая цена.

Белый кварц

Этот минерал можно использовать в «компании» с розовым камнем. Однако данный претендент не относится к лучшим кандидатам. Его главный недостаток — невысокая прочность. После помещения белого кварца в каменку он довольно быстро разрушается, нередко этот процесс сопровождается громкими звуками. Если камни лежат на поверхности, то не исключены «выстрелы», от которых могут пострадать парящиеся люди.

Белой окраске этот кварц, который называют «жарким льдом», обязан воде, газам или примесям твердых минералов — тем включениям, которые располагаются между кристаллами. Вторая потенциальная причина — микротрещины в камнях. Они либо образуются на этапе дробления породы, либо являются результатом сейсмической активности.

Единственное достоинство белого кварца — его красота, эффектность. Но для этих целей хватит небольшого слоя, закрывающего менее привлекательные материалы. Однако в этом случае хозяева и их гости не будут защищены от возможного «обстрела». Еще один довод «против» — высокая цена привлекательного минерала.

Талькохлорит, талькомагенезит

Сначала нужно познакомиться с талькохлоритом и талькомагнезитом, чтобы узнать существенную разницу между ними. Очень часто их считают «близнецами-братьями». Однако это мнение ошибочно.

Талькомагнезит

Этот минерал состоит из талька (от 40 до 50%), магнезита (40-50%) и минимального количества хлорита (5-8%). Эту горную породу добывают в Финляндии. Цвет ее зависит от наличия примесей: талькомагнезит может быть серым, белым, голубым, зеленовато-коричневым. Иногда его называют «мыльным камнем» и «жировиком». Этот камень ценят за очень быстрый разогрев и аналогичную теплоотдачу, а также за высокую прочность. Таким превосходным качествам он обязан магнезиту.

Талькохлорит

Он очень похож на финский камень внешне, однако талькохлорит добывают в России, в Карелии. В нем, наоборот, минимальное содержание магнезита и большое количество талька и хлорита. Такой минерал не способен выдерживать высокую температуру: он быстро деформируется и разрушается. Причина — высвобождение воды, «благодаря» которой в минерале появляются поры.

Если говорить о других его недостатках, то к ним можно отнести присутствие талька, который начинает выделяться при механическом воздействии и тепловом расширении. Поэтому камни перед использованием рекомендуют хорошо промывать. Поскольку пыль будет выделяться и после такой обработки, лучше покупать обвалованные (галтованные) образцы.

Вторая серьезная претензия — примесь сульфидов, они встречаются в камнях из Карелии. Обнаружить их можно: это прожилки или крапинки темно-серого, металлического цвета, либо золотистые мелкие кристаллы. Такие талькохлориты — самый нежелательный, опасный вид для бань и саун. При высокой температуре соединения серы распадаются, превращаясь в оксиды. Они, в свою очередь, образуют кислоты (серные, сернистые) после взаимодействия с водой.

Вдыхание таких паров провоцирует ожоги носоглотки, раздражение слизистых глаз. Кроме того, запах в парилке будет крайне неприятным. Если количество примесей невелико, то такие настораживающие симптомы возникают только во время первых протопок. В этой ситуации необходимо сразу же проветрить помещение.

Поэтому лучшая альтернатива талькохлориту — талькомагнезит, состоящий из талька и магнезита. Хлорит не имеет никаких преимуществ, если рассматривать только его свойства, необходимые и важные для использования в бане. И напротив, магнезит — минерал, который способен достойно противостоять высоким температурам.

Габбро-диабаз, или габбродолерит

Это третий камень, который не относится к «элитным» образцам. Однако его качества позволяют рассматривать габбро-диабаз в качестве достойного конкурента для них. Колотые камни могут иметь серый, темно-серый или темно-зеленый цвет. Полированные экземпляры темнее, вплоть до черного.

Дешевизна таких камней объясняется их распространенностью. Габбродолериты добывают в Карелии, в Алтайском крае, на Урале. Как и в случае с талькохлоритом, карельский минерал отличается большим содержанием сульфидов, поэтому нельзя исключить проблемы с носоглоткой, слизистыми глаз, а также «знакомства» с малоприятным запахом.

Габбро-диабаз имеет отличные характеристики, позволяющие использовать его в банях. Это хорошие показатели теплоемкости, великолепная теплопроводность, способность противостоять сильному нагреву и значительным перепадам температур. Несомненно, к плюсам относится приемлемая цена покупных камней. В целях экономии их рекомендуют использовать в открытых каменках.

Главный минус габбродолерита — его недостаточная прочность. Его легко разбить молотком, причем с первого подхода. В роли «жителя каменки» материал недолговечен. Средний срок его службы составляет 2 года, однако есть и камни-долгожители, которые не требуют замены 3-4 года. Этот недостаток не очень существенен, если принимать во внимание низкую цену минерала.

Базальт

Это еще один возможный ответ на вопрос, какие камни для бани лучше. Базальт используют для этой цели уже довольно давно, потому что он признан одним из самых популярных материалов для «банного дела». Среди его характеристик высокая прочность, очень низкое водопоглощение и максимальная износостойкость, способность с честью противостоять перепадам температур и сохранять тепло длительное время.

Базальт наделяют и лечебными свойствами. Есть мнение, что эта вулканическая порода:

лечит мигрени, борется с заболеваниями суставов;

способствует восстановлению нервной системы;

значительно улучшает кровообращение;

поддерживает эндокринную систему;

имеет антибактериальные свойства.

Пар от этих камней интенсивный и длительный. Не последние преимущества вулканической горной породы — продолжительный срок службы и невысокая цена. Недостатком можно считать скромную, «непрезентабельную внешность» базальта.

Хромит

Этот «простоватый» минерал — один из главных соперников полудрагоценных камней, причем выигрывает он сразу в нескольких номинациях. На Урале его называют «черным банным» и «богатырским» камнем, причем используют его в каменках с давних пор.

Хромит (хромистый железняк) на 90% состоит из хромшпинелей. Он отличается большим весом, высокой плотностью и очень низким коэффициентом теплового расширения. Поэтому многократный нагрев и последующее быстрое охлаждение камней не приводит к образованию трещин.

Теплоемкость минерала можно назвать рекордной: хромит аккумулирует тепло лучше остальных банных камней, и по этому показателю превосходит даже чугун. Хром, входящий в его состав, абсолютно безопасен. Камень известен тем, что умеет улучшать состояние людей с простудными заболеваниями, с патологиями репродуктивной системы. Срок службы хромита — 4-5 лет.

Недостаток минерала относится не к его качествам. Это риск купить нестойкую подделку: за «черный банный камень» выдают хромитовую руду с довольно низким содержанием хрома, речной галечник и т. д. Лучшие камни те, что имеют металлический блеск. Прочность минерала можно проверить ножом, однако окончательный «приговор» продукции сможет вынести только специалист.

Змеевик, или серпентинит

Во времена средневековья этот камень называли «аптекарским», потому что с его помощью лечили множество заболеваний. Сейчас змеевик рекомендуют использовать при простуде, болезнях почек и при нарушении работы органов пищеварительной системы. Серпентинит — горная порода желто-зеленого, темно-зеленого или сероватого цвета, он отличается «змеиным» рисунком.

Благодаря такой окраске он может «стать заместителем» жадеита, чем и пользуются недобросовестные продавцы. Однако такая замена неравноценна, потому что высокие температуры данному минералу противопоказаны: он уже в ближайшем будущем разрушится. Лучший вариант — использование отделочных материалов из змеевика. Такая плитка может служить облицовкой печей или стен бани.

Порфирит

Этот камень немного дороже габбро-диабаза, поэтому его можно рассматривать как еще одну возможную альтернативу более дорогим и качественным минералам. У камня неплохая теплоемкость, но термостойкость его меньше, чем у других пород.

Порфирит способен без проблем «проработать» в бане несколько лет. Однако на долгожительство этого минерала сильно влияет степень прочности: даже образцы из одного месторождения могут сильно отличаться (например, по уровню выветривания породы).

Минус этого минерала — возможность столкнуться с теми же примесями сульфидов. Если есть шанс приобрести камни без них, то от него лучше не отказываться. С другой стороны, многие отмечают, что эта проблема исчезает после нескольких протопок.

Речная и морская галька

Тем, кто живет у моря, повезло, потому что они имеют возможность избежать больших расходов. Да, морская галька не обещает оздоровления организма, однако у нее есть другие достоинства. Среди них:

экологическая чистота, если камни были собраны вдали от железных дорог, линий электропередач и т. д.;

способность равномерно и быстро прогреваться, долго сохранять тепло;

легкость эксплуатации и мытья, долгий срок службы гальки;

удобство использования из-за плоской формы.

Морская или речная галька — отличный вариант, если хозяева хотят сократить расходы на обустройство бани. В этом случае крупные, плоские голыши укладывают в нижней части печи, а верх украшают более дорогими горными породами.

Противопоказания — камни с дефектами (трещинами, сколами), с красными вкраплениями, которые свидетельствуют о наличии железа. Известняки со дна водоемов тоже использовать не рекомендуют. Такие мягкие камни быстро разрушаются, причем этот процесс сопровождается образованием пыли, которая крайне вредна для здоровья.

Чугун и фарфор

Эти «представители» не являются ответом на вопрос, какие камни для бани лучше, однако из-за термостойкости и долговечности их тоже следует включить в список кандидатов. Главным недостатком чугунных изделий является их склонность к коррозии. Фарфоровые ядра лишены этого минуса, однако цена их выше.

Какие камни для бани лучше? Ответ зависит от многих факторов, среди которых не только важнейшие характеристики материалов, но и вид отопительных приборов. Одно из мнений можно услышать, если уделить немного времени следующему видеоролику: