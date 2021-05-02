Несмотря на достаточно широкий выбор отопительных систем, печи и камины, работающие на дровах, остаются популярными, любимыми приборами. Их устанавливают в домах, банях, летних кухнях и т. д. Причины этой востребованности — живой огонь, стихия, за которой можно наблюдать часами, эффектность и эффективность относительно простых устройств. Последняя характеристика, в большей степени, зависит от вида топлива. Поэтому у владельцев оборудования возникает логичный вопрос о том, какие дрова лучше. Критериев для выбора такого простого источника тепла довольно много: помимо породы дерева роль играет не только влажность, но и корректность хранения дров. Кроме того, не так давно у них появились «соперники».

Важные характеристики топлива

Какие дрова лучше? Главным критерием остается их теплоотдача: очень важные качества топлива — интенсивность горения и его длительность. Минимальное количество дыма и золы — условия предпочтительные.

Критерии для выбора топлива

Если рассматривать оптимальный вид топлива, то он должен иметь несколько качеств. К ним относится:

максимальная теплоотдача древесины;

минимальное количество дыма и золы, остающейся после горения;

достаточная степень горючести, чтобы растопка отнимала минимум времени.

Если говорить о самых важных характеристиках таких материалов, то к ним относится плотность, влажность и теплоотдача. Именно от этих показателей зависит температура в печи или камине, а также длительность горения дров.

Плотность

Это главный параметр, определяющий качество породы. Все деревья по этому показателю делятся на малоплотные, среденплотные и высокоплотные. Самыми качественными являются последние: они горят долго, при этом обеспечивают максимальный жар. Относительным недостатком их является сложность при колке дров, так как операция требует усилий.

Влажность

Не только порода дерева играет роль: не менее важно правильно организовать просушку и обеспечить идеальное место для хранения. Свежие дрова для печей и каминов не используют, так как они из-за избытка влаги неохотно загораются, а также выделяют при горении очень большое количество дыма.

Заготовкой их занимаются в середине зимы. В это время, в отличие от весны или лета, в стволах древесных растений максимально замедляется сокодвижение. Оптимальным вариантом считается искусственная просушка, при которой процент влажности значительно уменьшается, а теплотворность, наоборот, становится максимальной.

Теплоотдача

Она показывает, сколько тепла способна отдать древесина при определенных условиях. Наименьшие характеристики имеют мягкие породы, самые высокие — твердые. Поэтому экономию средств обещает покупка дров из последней категории.

Температура горения — еще одна важная характеристика. Меньшие показатели (около 500°) имеют ольха и тополь. Более 1000° и максимальный уровень жара (85-90%) гарантируют бук, граб и ясень. К ним приближаются дуб и лиственница.

Дрова, используемые для печей и каминов

Для печей и каминов используют дрова лиственных пород, так как они хорошо и довольно долго горят, а также имеют отличную теплоотдачу. Самыми качественными считают дубовые, березовые, липовые, осиновые, ясеневые.

Не менее востребованы и дрова плодовых пород: их традиционно применяют не только для обогрева, но и для копчения продуктов. Причина популярности — их необычный аромат, которые передается пище.

Далеко не так популярны в этой роли хвойные породы. Такое топливо тоже горит хорошо, однако имеет значительные недостатки: это меньшая теплоотдача, способность искрить и коптить из-за высокого процента содержания смол.

Лиственные породы деревьев

Какие дрова лучше? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно познакомиться со всеми видами древесины, узнать их сильные стороны и объективно оценить недостатки.

Дуб

Дрова из дуба относятся к категории высококачественного топлива, которое отличается от других конкурентов высокой ценой. Поскольку это дерево имеет твердую древесину, оно очень долго горит. Теплоотдача его выше, чем у ближайшей конкурентки — березы. Для отопления используют дрова, заготовленные из растений среднего возраста.

Помимо сильного жара у дубовых дров есть еще одно преимущество: они отдают помещению приятный, тонизирующий аромат. Дубовый пар, как и березовый, считают лучшим, лечебным. Именно из-за него так популярны веники из веток этих деревьев. Недостаток у данного, элитного вида топлива один: это высокая цена.

Береза

Березовые дрова нередко используют для протапливания бани, поскольку это топливо считается дезинфицирующим и оздоравливающим одновременно: говорят, что такой жар помогает избавиться от простудных заболеваний. Березовое топливо хорошо горит благодаря высокому содержанию дегтя.

Лучины из березы нередко используют для разжигания более «упрямой» древесины. Теплоотдача березового топлива на 20-25% выше, чем у сосны или осины. Минус у этих дров тоже есть: это ограниченный срок хранения. Более 2 лет их держать нельзя, потому что они относительно быстро теряют свои уникальные качества, а потом просто превращаются в труху.

Ольха

Этот вид, если сравнивать его с березовыми дровами, отличается тем, что способен дольше сохранять свои свойства: и через 3 года топливо не теряет своих качеств. Данная древесина неприхотлива, так как сохнет в обычных условиях. Из-за отличной теплоотдачи и отсутствия смолы ольховые дрова не чадят, прогорают долго, выделяя жаркое пламя.

Раньше ольховые дрова использовали для топки бани по-черному. Сейчас они — эффективный способ очистки: их дым помогает избавлять от отложений дымоходы. При заготовке такого топлива собирают даже опилки, которые применяют при копчении, так как эти мелкие «добавки» придают блюдам особый аромат.

Липа

Это древесное растение хорошо известно благодаря своим целебным свойствам, поэтому данный вид топлива чаще используют для отопления бань. Все части липы очень полезны при проблемах с органами дыхания, для усиления воздействия на организм дрова смазывают медом. Кроме того, липовый пар обладает ранозаживляющим эффектом.

Такое топливо медленно горит, однако гарантирует отличную теплоотдачу. Относительным недостатком липовых дров можно считать сложность их разжигания. Другой их минус — невозможность заготовки большого количества впрок: как и березовое топливо, хранить их можно не более 2 лет, потому что они теряют свои замечательные качества.

Осина

Данное дерево, наоборот, не отличается долгим горением, а теплоотдаче его довольно низкая. Поэтому для топки печей осиновые дрова не лучший из вариантов. Единственное, что наиболее ценно, — возможность прочистки ими дымохода, так как это топливо образует минимум сажи.

Ива, тополь

Эти породы — худшие из вариантов. Такие дрова приобретают только в одном случае: если возможности купить лучшее топливо в данный момент нет. Главный их недостаток — быстрое перегорание, поэтому даже низкая цена не является гарантией экономии: дров потребуется много.

Какие дрова лучше? Сложно определить однозначного фаворита. Один из главных претендентов — дуб, однако многих хозяев может отпугнуть его цена и высокая плотность, затрудняющая работу — колку дров. Среди среднеплотных, энергоэффективных пород имеет смысл обратить внимание на почти безупречную березу.

Дрова фруктовых деревьев

Это особенный вид топлива, которое имеет свою сферу применения. Дрова плодовых деревьев неизменно используют для разведения огня при приготовлении ароматных блюд. Благодаря уникальным свойствам разной фруктовой древесины, это топливо имеет «свой» аромат, и гарантирует хороший жар. Дрова плодовых деревьев используют и по прямому назначению, однако многие хозяева предпочитают оставлять их для барбекю, шашлыка, копчения мяса или рыбы.

Абрикос

Для абрикосовой древесины характерна высокая плотность, поэтому прогорают дрова медленно. Такое топливо не выделяет копоти, не трещит. Продукты, которые приготовлены на этих дровах, приобретают миндальный аромат.

Вишня

Ствол этого дерева богат питательными веществами, благодаря которым при горении дров выделяется ароматный дым, не имеющий вредных соединений. Данные дрова обычно используют для запекания баранины и свинины.

Груша

Этот вид топлива отличается не очень высокой температурой горения (670°). Грушевые дрова передают продуктам нежный аромат, но защищают их от высушивания. Запекается лишь верхняя часть блюда, а его «начинка» остается сочной и мягкой.

Слива

Сливовую древесину отличает оптимальное количество влаги. Оно гарантирует чистоту пламени и равномерное прогорание при температуре около 800°. Живица сливы — смесь минералов и полезных полиэфирных масел, поэтому на таких дровах готовят мясо, которое приобретает сладковатый привкус.

Яблоня

Этот горючий материал гарантирует продолжительное горение и высокую теплотворность. В рейтинге по жару, получаемому от топлива, яблоневые дрова занимают второе место — после дубовых, поэтому их применяют для топки бань. Из-за отсутствия копоти это топливо также используют для копчения и запекания птицы, рыбы и свинины, для приготовления шашлыка, сыра, овощей.

Главное отличие плодовой древесины от обычной — период заготовки. Она начинается поздней осенью и заканчивается в середине зимы. В это время фруктовые деревья избавляются от излишков влаги — интенсивно испаряют ее.

Топливо из хвойных пород

Эти дрова не очень часто становятся топливом, но все-таки их тоже используют. Объяснение такой популярности довольно простое. Это доступность и низкая цена материалов. Однако свойства таких деревьев трудно назвать подходящими. Противопоказание для их использования — открытые камины.

Главная причина — присутствие в дровах смол, причем в большом количестве. Эти вещества при горении закипают, их фрагменты разлетаются на большие расстояния, поэтому могут спровоцировать пожар. Гарь и копоть становятся причинами быстрого засорения дымоходов. Еще один серьезный недостаток дров из хвойных пород — их низкая теплотворность.

Однако не все считают эти недостатки существенными. Многие хозяева делают свой выбор в пользу этого топлива вполне осознанно. Владельцев нередко привлекает хвойный аромат, который полезен для органов дыхания. Доступность и невысокая цена — другие факторы, имеющие иногда первостепенное значение.

Сосна и ель

Самые популярные виды такого топлива — сосновые и еловые дрова. В сосне содержится очень много смолы, поэтому температура горения велика, однако дрова «стреляют», разбрасывают вокруг кусочки горящего дерева и искры. Печи таким топливом топить не рекомендуют. Ель, в отличие от сосны, горит не так жарко, но дрова из нее дымят, тлеют, поэтому тоже не являются оптимальным вариантом.

Лиственница

Еще одна кандидатка — лиственница. Это дерево (из семейства Сосновых) — одно из самых распространенных в нашей стране. Дрова из него отличаются длительным и спокойным горением, хорошей теплоотдачей и минимальным количеством копоти. По этим причинам лиственницу считают одним из лучших деревьев для заготовки дров.

Кедр

Эти дрова, как и сосновые, при горении выделяют эфирные масла, благотворно влияющие на организм, распространяющие «непередаваемый» аромат. Другие их достоинства — экономичность, высочайшая теплоотдача, минимум дыма и небольшое количество золы. Однако и кедровое топливо не рекомендуют использовать при растопке каминов.

Как можно частично устранить отрицательные качества дров из хвойных пород деревьев? Первый вариант — их использование вместе с топливом лиственных пород. Например, с осиновыми дровами, которые предотвратят засорение дымоходного канала. Еще один способ защиты — сочетание их с картофельными очистками. Эти отходы также препятствуют оседанию сажи на стенках дымохода благодаря крахмалу.

Альтернатива — евродрова

Это относительная новинка — топливные брикеты, которые внешне очень похожи на традиционные материалы, но все же являются другим видом тепла. Евродрова изготавливают из природных и пищевых отходов. К ним относится:

лузга семечек, скорлупа орехов;

отходы деревообработки — ветки, листья, древесная пыль, опилки, стружки;

солома, которая осталась после обработки зерна — кукурузы, пшеницы, ржи и т. д.

Иногда в состав «новых дров» входит торф и навоз (значительно реже). При сжигании таких брикетов в окружающую среду не выделяется никаких вредных соединений, поэтому они абсолютно безопасны для человека. Производство этих «евроматериалов» относительно простое. Сырье готовят и измельчают, затем прессуют при высокой температуре, удаляя лишнюю влагу. Иногда для защиты от нее используют обжиг.

Преимущества топливных брикетов

Дрова могут отличаться формой, плотностью, но в составе любой продукции нет потенциально вредных элементов. Главные отличия евродров от «настоящего» материала:

Длительное время горения. Этот рекорд достигается благодаря низкому проценту влажности и высокой плотности. Уровень теплоотдачи, который выше, чем у традиционного топлива, в 2 раза. Его объясняют предыдущие характеристики. Стабильность огня. Топливные брикеты горят равномерно, без образования копоти и искр. Количество дыма тоже минимально. Практически полное сгорание материала. После использования евродров остается около 1% золы.

К списку достоинств материала можно добавить компактность, удобство применения, правильную форму, неприхотливость в хранении, если не нарушена упаковка продукции.

Недостатки евродров

Слабые стороны у них также имеются. К ним относится:

длительное время, необходимое для того, чтобы брикеты разогрелись;

небольшой срок хранения: у некоторых видов такого горючего он ограничен 1 годом;

характерный, не слишком приятный запах пепла, и аромат лузги семечек, который может прийтись по нраву не всем;

сильная боязнь влаги распакованного материала, однако топливным брикетам с ненарушенным целлофаном ничего не грозит.

К минусам евродров причисляют хрупкость изделий, так как повредить (например, невольно раскрошить) их довольно легко. Еще одна претензия — неспособность привнести уют, который дарят настоящие дрова. Огонь от брикетов «некрасив», поэтому они не идеальный вариант для каминов. Такие дрова не потрескивают, к тому же выглядят они не лучшим образом.

Можно ли рассматривать вопрос о том, какие дрова лучше, включив в список кандидатов эти экологичные новинки? Наверное, да. Однако не везде можно легко найти эту продукцию, а в некоторых случаях покупателям может не понравиться и ее цена, которая больше зависит от производителя. С другой стороны, ситуация меняется — дрова по-прежнему дорожают, а брикеты, наоборот, дешевеют. Поэтому многие владельцы домов предпочитают именно эту альтернативу-новинку.

Какие дрова лучше?

Ответ на этот вопрос зависит от условий. Например, для разведения костра на природе вид горючего материала роли не играет. И, наоборот, камины, бани и приготовление пищи более требовательны к топливу.

Камины

Главная опасность для таких отопительно-декоративных приборов — топливо, дающее большое количество искр, которые способны стать причиной пожара. Чтобы гарантировать отсутствие таких серьезных последствий, для них используют дубовые и березовые дрова. Регулярная растопка камина осиной или ольхой даст возможность избежать скопления сажи.

Еще один вариант, который относят к универсальным, — топливные брикеты. Считают, что сухие евродрова подходят для всех приборов — для каминов, печей, твердотопливных котлов.

Приготовление блюд (коптильня, мангал и т. д.)

Поскольку в этом случае важны не дрова, а получение качественных углей, используют относительно толстые поленья фруктовых деревьев — абрикоса, вишни, груши, яблони и т. д. Возможна их комбинация с лиственными породами — с дубовым, березовым или ольховым (для шашлыка) топливом. Можно добавлять щепки или виноградную лозу, придающую пище пикантный вкус. Как правило, для приготовления блюд дрова заготавливают заранее, и используют исключительно для этих целей.

Бани

В этом случае главное требование — длительное сохранение тепла в помещении. Поэтому для создания благоприятных условий идеальными будут лиственные породы — дуб, береза, ольха. Чтобы обеспечить приятный аромат и очистить органы дыхания, используют дрова хвойных пород. Оптимальные варианты — лиственница и кедр, другие потенциальные кандидаты — сосна и ель. Чтобы уменьшить расход, а также обеспечить быстрое растапливание, к ним обычно добавляют осиновые или липовые дрова. Весь материал обязан быть качественно просушенным, и не «старше» 2 лет.

Какие дрова лучше? Одного ответа не существует, поскольку важно учитывать много факторов и условия использования. К тому же некоторые владельцы приобретают не то, что считается идеалом, а тот лесоматериал, который можно достать. Свое мнение о лучших из лучших выскажет специалист из следующего видео: