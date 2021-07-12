Самостоятельное строительство бани — операция непростая, так как мелочей в ней нет, а различных нюансов довольно много. Все основные помещения ее важны и нужны, однако большего внимания заслуживает строительство и отделка парной. Именно от нее будет зависеть функциональность здания, эффективность оздоровительных процедур и безопасность любителей банного священнодейства. Поэтому перед тем как приступать к ее обустройству, необходимо узнать, как сделать парилку в бане «безукоризненной». Существует целый список правил, относящихся к этому этапу, и их необходимо неукоснительно соблюдать.

Ключевые особенности парилки

Как сделать парилку в бане, и получить тот результат, на который рассчитывают хозяева? Сначала нужно познакомиться с особенностями этой функциональной комнаты. Главные требования к основному помещению любой бани — удобство использования и максимальный комфорт парящихся людей. Чтобы обеспечить эти условия, в парилке должно быть несколько обязательных элементов.

Печь-каменка. Именно она дает возможность получения пара, обеспечивающего оптимальный микроклимат для оздоровительных процедур. Полки. Это деревянные помосты — относительно узкие скамейки или более просторные лежаки. Их количество и размеры в большей степени зависят от площади парилки. Вентиляционная система. В первую очередь, этой комнате необходимы приточные отверстия. В том случае если ее площадь велика, можно добавить вытяжку. Однако такой элемент используют нечасто: причина — утечка тепла, которое для бани «жизненная» необходимость.

Оптимальный материал для отделки парилки — дерево. «Почти идеалом» считаются несколько пород: в список избранных входит липа, осина, лиственница и кедр. Используют и березу, однако такая древесина имеет большое количество сучков, а от высокой влажности ее не спасет даже качественная защита.

Проектирование бани: размеры парилки

На этом этапе определяют размеры комнат. В первую очередь — парной и предбанника. При планировке бани отталкиваются от нормативов, отступать от которых не рекомендуется.

На размеры парилки влияет количество людей, которые будут посещать помещение одновременно. Норма на одного человека — 0,7 м2. Однако для небольших зданий допускается меньшая площадь, но только в том случае, если в парилке будут оборудоваться сидячие полки, занимающие меньше места. Высота определяется по росту самого высокого члена семьи: к его росту добавляют не менее 200 мм. Сидя на верхнем полке, он не должен задевать потолок. Оптимальные значения — 2,2-2,4 м. Большая высота потолков усложнит прогрев помещения. Виды полков. Если хозяева планируют оборудовать только сидячие полки, то размеры парилки можно уменьшить. Когда планируют устроить полноценные лежаки, учитывают, что ширина помещения должна быть на 200 мм больше роста самого высокого его «пользователя».

Еще один немаловажный момент для парилки — материал изготовления и размеры печи. Металлический прибор компактен, он займет минимум места, однако корпус его сильно раскаляется, поэтому посетители парилки рискуют получить серьезные ожоги. Чтобы избежать травм, для таких печей нередко возводят защитные стенки.

Каменная печь для любых бань оптимальна, но она отнимет большую площадь, что будет чувствительной потерей для небольшой комнаты. Однако самостоятельное ее возведение подразумевает, что опыт работы с кирпичной кладкой у мастера есть. Иначе хозяевам придется обращаться к специалисту.

Приобретение готовой электрокаменки — третий, самый оптимальный вариант, но его не рекомендуют для просторных помещений, поскольку такое оборудование потребует большого количества электроэнергии. Маленькие размеры парной, наоборот, сделают этот прибор идеальным решением.

Кроме того, любые печи представляют опасность для деревянной отделки бани. Поэтому крайне важно соблюдать противопожарные нормы. У деревянных стен, незащищенных негорючим материалом, печь располагают на расстоянии 320 мм. Если такая отделка предусмотрена, то дистанция может быть сокращена до 260 мм.

Размеры парной для двух человек

Оптимальным вариантом считают комнату, длина одной из сторон которой составляет 2 м. В этом случае помещение не будет создавать впечатление тесного пространства. Площадь полков, предназначенных для одного человека, — от 0,7 до 1,4 м2. В этом случае требуется приплюсовать и дополнительное пространство: минимум 500 мм перед полками плюс площадь, необходимая для установки печки. Минимальные размеры парной, предназначенной для 2 человек — 1,4х1,8 м.

Размеры парилки для трех человек

«Дуэт» дает шанс разместить два лежака по одной стене — друг над другом, но для трех человек этот вариант не подходит. Поэтому полки в этом случае рекомендуют устанавливать буквой «Г»: два по одной стене, один — вдоль другой.

Их оптимальная ширина — 500 мм, длина зависит от роста членов семьи. Когда владельцы планируют сделать лежаки, первый параметр можно немного увеличить. Для людей ростом 1,7-1,8 м минимальная длина обязана составлять 2 м, не менее. Если рассматривать оптимальный вариант, то это 2х2 м2. Площадь менее 4 м2 не обеспечит комфортного принятия процедур для троих.

Парная, предназначенная для 4 человек

Помещение для 4 человек дает возможность реализации нескольких вариантов.

Полки, расположенные той же буквой «Г». В этом случае у смежных стен устанавливают по два полка, расположенных друг над другом. Данный способ дает шанс уложиться в размеры 2х2 м2. Расположение двухуровневых полков у противоположных стен парилки — альтернативный вариант. Печь будет находиться в пространстве между ними. Если взять за ориентир ширину полков в 500 мм и размеры каменки метр на метр, то длина стены должна составить 2,5 м. Поэтому оптимальные размеры помещения будут другими — 2х2,5 м.

Более просторная парная может иметь небольшие окна. Однако и в этом случае надо учитывать особенности парной: проемы лучше располагать ниже, чем обычно, чтобы нагретый воздух быстро не остывал. Либо делать окна маленькими.

Как сделать парилку в бане? К работам, касающимся внутреннего обустройства бани, приступают после возведения фундамента, стен, перегородок и крыши. Исключение — основания для печи. Например, тяжелые каменные или кирпичные сооружения требуют надежного основания. Его созданием занимаются на этапе сооружение фундамента постройки.

Монтаж пола

Это первая операция, с которой начинают обустройство парилки. Уровень пола в этом помещении должен быть выше чистового пола моечной. Есть несколько вариантов обустройства этого важнейшего элемента, отличаются они сложностью и используемыми материалами.

Деревянный пол

Эта конструкция относительно проста. Деревянный пол в бане может быть протекающим (проливным) и непротекающим. Каждый из вариантов имеет как плюсы, так и минусы.

Протекающий пол

Такая «дырявая» конструкция почти элементарна. Это самый бюджетный вариант, который обойдется значительно дешевле, чем возведение всех остальных сооружений. Но в этом случае никаких сложностей не возникает, поэтому с обустройством данной системы справиться легче всего.

Однако и недостатки протекающего пола существенны. Главный из них — невозможность его утепления. Поэтому данный вариант можно рассматривать только для бань, эксплуатируемых исключительно в теплый сезон. В холода в такой парной обеспечить комфортную температуру попросту невозможно.

Непротекающий пол

Данная конструкция лишена недостатков предыдущей системы. Пол в парилке с таким благоустроенным основанием остается теплым в любое время года. Кроме того, срок службы непротекающего пола дольше, чем у простейшей конструкции. Недостаток у этого варианта один: это большие затраты, однако они компенсируются максимальным комфортом, а также всесезонностью парилки и бани.

Если парная будет использоваться только в дачный период, то лучше выбрать первый, более простой вариант. Когда хозяева хотят иметь возможность эксплуатировать баню круглый год, лучше предпочесть непротекающую конструкцию.

Обустройство протекающего пола

Особенность данной конструкции — отсутствующая система отвода воды. Использованная жидкость будет сразу уходить в грунт, через щели в полу. Если почва глинистая, то идеальным вариантом станет обустройство стока воды в сливную яму или антисептик.

В этом случае работа выглядит так:

Площадку выравнивают, затем ее засыпают гравием, который тщательно трамбуют. При глинистом грунте создают уклон к сливной яме. Для установки лаг создают опоры, чаще — из кирпичей. Затем на них укладывают лаги (50х50 либо 50х70 мм), предварительно обработанные антисептиком. Шаг их — около 500 мм. На этих элементах фиксируют доски. Зазор между ними, полом и стеной — минимум 3 мм.

В роли половиц можно использовать разные породы. Часто настил создают из сосны, из осины или липы. Это обрезные строганые доски, толщина которых составляет 30-50 мм.

Создание непротекающего пола

Эта технология сложнее. Работы выполняют в такой последовательности:

Сначала над местом слива сооружают конструкцию для сбора сточных вод — приямок, глубиной 100-150 мм. Его изготавливают из бетона. Потом устраивают канал для отвода отработанной жидкости в сливную яму. В этой роли выступают трубы, диаметр которых не менее 200 мм. Обязательное требование к их укладке — уклон 5-7°. Затем подготавливают площадку под бетонную стяжку. На грунт насыпают песчано-гравийную подушку, которую трамбуют. Потом заливают стяжку, ее толщина — как минимум 50 мм. После набора бетоном прочности на него укладывают гидроизоляционный слой — рубероид, либо другой материал (например, гидроизол). Переходят к монтажу лаг, фиксации черепных брусков и укладке «черного» пола. Потом в пространство между лагами плотно укладывают утеплитель. На этот слой снова настилают гидроизоляцию. Следующий шаг — создание дополнительного перекрытия, то есть второго чернового пола. Его можно также утеплить и гидроизолировать.

Потом приступают к монтажу чистового пола, который должен иметь уклон в сторону сливного отверстия. Доски фиксируют на лагах гвоздями или саморезами. Минимальная толщина пиломатериала— 30 мм.

В роли утеплителя для парилки чаще выступает минеральная (базальтовая) вата или керамзит. Пенопласт (или экструдированный пенополистирол) считают худшим вариантом, так как при нагревании этот синтетический утеплитель начнет выделять небезопасные вещества. С другой стороны, температура у пола всегда остается довольно низкой. Поэтому данный материал в качестве кандидата для этого этапа рассматривать все же можно.

Бетонный пол

Такая надежная конструкция имеет очень серьезное преимущество: бетонный пол прослужит значительно дольше. Однако данный вариант более затратный: помимо раствора конструкции понадобится отделочный материал.

Перед началом работ также создают приямок, стенки которого фиксируют плиткой или цементным раствором. Затем на него укладывают металлическую решетку. После завершения первого этапа определяют нулевой уровень, на котором будет находиться поверхность пола с отделочным материалом. От него вниз откладывают расстояние, которое будет необходимо для обустройства стяжки. Площадку выравнивают. Если есть необходимость, то снимают верхний слой грунта. На дно этого мини-котлована насыпают слой песка (150-200 мм), который проливают водой, затем трамбуют. Потом досыпают такой же слой щебня, его также тщательно уплотняют. Оформляют уклон в сторону слива. Затем заливают первый слой раствора толщиной 50 мм, его выравнивают, соблюдая уклон. После набора прочности бетона поверхность застилают гидроизоляционным материалом — рубероидом или стеклоизолом. Все швы герметизируют металлизированным скотчем. На гидроизоляционный слой укладывают утеплитель, рекомендуемая толщина материала — 50 мм. Чтобы обеспечить жесткость конструкции, на теплоизоляцию помещают армирующую сетку. Ее элементы соединяют вязальной проволокой. Затем заливают второй слой раствора, его толщина — около 100 мм. Его разравнивают правилом, не забывая о необходимом уклоне к сточному отверстию.

После застывания бетона на готовую поверхность укладывают плитку, мозаику, либо выбирают простейший вариант — используют легкие решетки, собранные из реек.

Изоляция и отделка потолка

Как сделать парилку в бане, чтобы она гарантировала эффективность процедур? Уделить максимум внимания потолку. Данная поверхность должна быть надежно защищена, поскольку теплый воздух всегда поднимается вверх, а значит, необходимо предотвратить его утечку через перекрытие.

Работы в парилке

Для изоляции потолка со стороны помещения можно использовать несколько материалов. Лучшие варианты — фольга, предназначенная для теплоизоляции бани, фольгированный пеноизол (толщина — 5-10 мм), паро- и гидроизоляционные мембраны (Изоспан, Мегафлекс, Спанлайт). Любая изоляция должна заходить на стены на 150-200 мм. Для монтажа материала используют строительный степлер и скобы, высота крепежа — 8-10 мм. Стыки утеплителя герметизируют алюминиевым скотчем.

После фиксации защитного материала на элементах перекрытия фиксируют рейки, предназначенные для монтажа отделки. Их толщина — 25 мм, ширина — 50 мм. Все заготовки перед монтажом тщательно обрабатывают антисептиком. Шаг их не должен превышать 700 мм. К рейкам крепят вагонку из осины или липы. Оптимальная толщина планок для парилки — 15 мм. Дефектов на материале быть не должно.

Работу начинают с той стены, которая располагается напротив входа. В роли крепежных элементов выступают оцинкованные гвозди или кляймеры. Последний ряд вагонки фиксируют саморезами. Для них в планках сверлят отверстия, которые потом закрывают шпаклевкой в тон отделочного материала.

Операции, проводимые со стороны чердака

В перекрытии вырезают отверстие для дымохода. Между балками укладывают утеплитель (минвату, керамзит, пенопласт). Его толщина — 150-200 мм. Сверху укладывают пароизоляционную мембрану, которую фиксируют степлером. Затем в чердачном помещении делают дощатый настил.

Теплоизоляция стен

Данный этап — необходимость, если баня построена по каркасной технологии, или при ее строительстве использовались пеноблоки. Только надежная зашита таких стен предотвратит утечку тепла, а значит, даст возможность сэкономить на топливе.

Сначала на основании фиксируют ветро- и парозащитную пленку. Поверх нее набивают обрешетку из брусьев (40х50 мм). Расстояние между этими элементами должно равняться толщине выбранного теплоизоляционного материала. Переходят к монтажу теплоизоляции. Оптимальным вариантом считают базальтовую разновидность минеральной ваты. Утеплитель фиксируют между элементами обрешетки: плотная укладка не требует использования дополнительных крепежных элементов. Затем с помощью строительного (мебельного) степлера и скоб к обрешетке крепят фольгированную гидропароизоляцию — пеноизол или гидроизоляционную мембрану. Нахлест материала — как минимум 150 мм. Стыки закрывают таким же скотчем. После завершения этого этапа создают контробрешетку из реек, их ширина — 30-50 мм, толщина — 25 мм. Следующая операция — монтаж вагонки. Отделочный материал фиксируют аналогично: кляймерами или оцинкованными гвоздями, последний ряд — саморезами.

Если необходимо, то в стенах вырезают вентиляционные отверстия: приточные в нижней части стен, в идеале — около печи, вытяжные — под потолком. Диаметр приточного отверстия обязательно делают меньше, чем вытяжного. Минимальный их размер — 100 мм. Снаружи и внутри каналы закрывают решетками, заглушками (задвижками, заслонками). Если нужно, то в вытяжку или в приточное отверстие устанавливают вентилятор.

Основание из бруса или бревен не требует такого серьезного подхода. В этом случае на стенах фиксируют фольгированный пеноизол (либо фольгу), затем создают обрешетку, с помощью которой монтируют вагонку.

Обустройство парилки

В этот этап входит установка печи, создание полков, монтаж дверной конструкции и электромонтажные работы.

Монтаж печи

После завершения отделочных работ приступают к установке печи, которую чаще располагают в углу, недалеко от двери. Место для этого элемента парилки выбирают заранее, на стадии проектирования строения. Для печи обязательно делают фундамент: возможные материалы — бетон, шамотный кирпич. Стены около потенциально опасного прибора защищают по-разному. Один из вариантов для печи — асбестовый картон (12 мм) и металлический лист (5 мм) для пола, а также защитная стенка, сложенная из кирпича.

Сборка полков

Полки — элементы, количество которых зависит от размеров помещения. В этом случае оптимальны двух- или трехуровневые конструкции. Высота каждого из полков составляет около 350-450 мм. После выбора оптимальной системы создают ее каркас — угловой или прямоугольный. Затем на него набивают доски, предварительно защищенные безопасными антисептиками, и тщательно отшлифованные. Рекомендованное расстояние между этими элементами — 10 мм. Оптимальный и недорогой материал для изготовления полков — липа или осина. Идеальным кандидатом считают абаш (абаши, абачи).

Установка дверной конструкции

Установкой двери для парной занимаются в последнюю очередь. Чтобы защитить парилку от теплопотерь, дверное полотно должно плотно входить в коробку. Оптимальная высота его — 1,6 м, но не более, ширина — 600 мм. Дверь отделывают деревом, внутреннюю ее поверхность защищают фольгированным материалом (минеральной ватой). Металлических замков, сложных защелок на двери, ведущей в парилку, не устанавливают, так как из-за повышенной влажности и высокой температуры их механизмы могут сломаться.

Монтаж электропроводки

Этой работой занимаются на завершающем этапе, после отделки помещения. Особенность ее в том, что распределительные коробки и все выключатели устанавливают вне парилки и душевой. Кабель должен быть влаго- и термостойким. Проводку обязательно прячут в кабель-каналы или в гофрированные трубы, которые крепят на вагонке. Сверху их фиксируют за деревянными плинтусами. Все осветительные приборы, установленные в парной, закрывают деревянными решетками. Автоматы и УЗО в схеме — элементы обязательные.

Как сделать парилку в бане — вопрос, ответ на который может показаться простым. Однако нюансов данный этап строительства имеет очень много. Поэтому лучше посмотреть видео, рассказывающее об особенностях этой операции: