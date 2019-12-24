Бани возводят из любого строительного материала — из бруса, бревен, кирпича, натурального камня, газо- и пеноблоков. Однако когда дело доходит до внутренней отделки парилки, претендент остается всего один — традиционное, любимое всеми дерево, потому что только оно в состоянии обеспечить в этом помещении идеальный микроклимат для оздоровления организма. Наиболее распространена отделка деревянной вагонкой. Чтобы добиться от процедур максимального эффекта, надо знать, как обшить баню вагонкой правильно, какую древесину выбрать для разных комнат, как надежно защитить натуральный материал. В противном случае любое нарушение технологии не замедлит сказаться уже в ближайшем будущем.

Выбор вагонки для обшивки

Самое главное требование для материала — способность успешно противостоять повышенной влажности, а также перепадам температур. По этой причине для каждой комнаты лучше выбрать свой, самый оптимальный сорт древесины, наиболее подходящую породу дерева. Последнюю выбирают в зависимости от комнаты бани: использовать можно как лиственные, так и хвойные растения.

Абаши

Это африканский дуб (абачи, айоус, вава). Он может достигать в высоту 40 м, в ширину — 3 м. Цвет древесины — желтый, светло-кремовый или соломенный. Материал обладает рекордно низкой теплопроводностью, высокой плотностью и прочностью. Легкость обработки, отсутствие деформации, дефектов на поверхности делает абаши почти уникальным. Недостаток — высокая цена из-за сложности транспортировки. Еще один минус — небольшой ассортимент такой вагонки на российском рынке.

Дуб

Наше могучее дерево — достойный конкурент африканскому собрату. Древесину отличает безукоризненный внешний вид, впечатляющая прочность, влагостойкость, способность противостоять как низким, так и высоким температурам. Цвет вагонки зависит от вида древесного растения, от места произрастания: есть светлый материал, но можно найти и темно-коричневый оттенок. Устойчивость древесины к влаге позволяет использовать дуб в любом помещении бани, однако такое решение не слишком целесообразно.

Кедр

Это первый представитель хвойных пород, которые обладают отличными антисептическими качествами, способны очищать воздух в помещениях. Кедр, как и дуб, относится к дорогим материалам. Нагревается кедровая древесина незначительно, не выделяет смолы, в отличие от сосны, поэтому не обжигает кожу. Приятный, полезный аромат, необычный красновато-розовый оттенок, высокая прочность, а также достаточная влагостойкость — достаточные причины для выбора этой хвойной породы в кандидаты для бани.

Липа

Все эксперты в один голос утверждают, что липа — самое подходящее дерево для обшивки парной. Благодаря пористой структуре дерево не нагревается до некомфортной температуры даже в таких экстремальных условиях. Другое достоинство — эфирные масла, помогающие при заболеваниях дыхательных путей. Вагонка из липы почти не имеет сучков, оттенки ее без резких переходов. Минус — впитывание влаги из-за пористости материала, поэтому качественное проветривание бани после процедур необходимо.

Лиственница

Это хвойное дерево отличает высокая твердость, но вместе с тем большая хрупкость, поэтому при работе рекомендуют действовать осторожно. При нагревании древесина выделяет минимум смолистых веществ, материал не боится влаги, становится со временем только прочнее. Минус лиственницы — быстрая потеря первоначального цвета, потому древесине нужна качественная обработка. Такой материал используют для стен, потолков и пола банных помещений, для внешней облицовки здания.

Ольха

Еще один достойный представитель лиственных пород. Дерево имеет довольно низкий уровень теплопроводности, высокую степень влагостойкости, поэтому материал не деформируется, не меняет форму даже при высоких температурах. Ольхе не нужна антисептическая обработка, так как в ее составе есть антибактериальные вещества. Среди достоинств дерева — благоприятное влияние на здоровье, его общеукрепляющие свойства. Ольха подходит для обшивки любых помещений бани: как относительно сухих, так и очень влажных.

Осина

Это дерево выбирают из-за твердой древесины, которая, тем не менее, очень легко поддается обработке. Материал достойно противостоит высоким температурам. Плотная структура предохраняет его от влаги, поэтому при правильной заготовке отделка прослужит максимально долго. Осина известна своими антисептическими качествами, хорошей энергетикой, целебными свойствами. Из-за устойчивости к влаге и переносимости высоких температур этой древесиной нередко обшивают стены парилки.

Сосна

Секрет популярности сосны — ее небольшая цена и доступность. Если говорить об отрицательных сторонах, то главный минус — выделение смолистых веществ, провоцирующих ожоги. По этой причине такая вагонка подходит только для помещений с умеренной температурой воздуха — для комнаты отдыха, предбанника или для моечной. Древесина гигроскопична, не слишком хорошо противостоит перепадам температур, поэтому нередка ее деформация. Появление грибка, провоцирующего синюшность, не позволяет использовать сосну для парных.

Хемлок

Другое название дерева — тсуга канадская. Хемлок относится к семейству сосновых, однако, по сравнению со своей родственницей, эта древесина устойчива к перепадам температур, повышенной влажности: ей не угрожает ни деформация, ни гниение. Материал этот довольно прочен, поэтому не боится механических воздействий. Дерево имеет низкую теплопроводность, из-за чего его можно использовать даже для обшивки парной. Эфирные масла его очень полезны, их применяют даже в медицине.

Несмотря на большое количество претендентов, лучшим выбором для бани остаются лиственные породы деревьев — липа либо осина. Их древесина более приятна на ощупь, абсолютно безопасна, так как обжечься об нее не получится.

Для парилки можно приобрести более дорогие сорта, или комбинировать хвойные породы с лиственными. Для предбанника подойдут недорогие материалы. Помывочная и вовсе может обойтись без отделки из древесины: ее заменит пластиковая вагонка либо практичный кафель.

Классификация вагонки

Чтобы выбрать подходящую вагонку, надо познакомиться не только с ассортиментом, но и с классами, определяющими качество. Первое, на что обращают внимание, — сортность изделий.

Экстра, Премиум, Прима. Это высший, элитный, сорт. У такой вагонки безупречный вид, поэтому покупатель не увидит сучков, смоляных кармашков, пятен или других дефектов. А — первый сорт. Этот класс тоже относится к качественным стройматериалам, но редкие, незначительные изъяны позволены. К ним относят сучки, но не более одного на 1,5 метра. В — второй сорт. Здесь уже разрешают смоляной кармашек, две трещины, небольшие повреждения. Максимально допустимое количество сучков — 4 на 1,5 погонных метра. С — изделия самого низкого качества, зато минимальной цены. Для обшивки банных помещений такой материал не используют, так как срок их службы в таких «мокро-горячих» условиях очень мал.

Удел вагонки сорта «С» — облицовка хозяйственных построек, где отделка не так важна.

Следующее, над чем надо подумать, — тип досок.

Классическая вагонка. Ламели имеют небольшую ширину, поэтому лучше подходят для вертикального монтажа. Евровагонка. Это более широкие доски, однако если говорить о качестве, то эти изделия немного отличаются от привычного варианта, в лучшую сторону.

Для обшивки бани лучше подходит европейская вагонка. Причин у предпочтения несколько. Это:

большие размеры замкового соединения «паз-гребень», они позволят быстро, более легко и точно крепить доски;

наличие компенсационных прорезей, дающих возможность беспрепятственной вентиляции «вагонной стены»;

ненужность дополнительной обработки изделий, так как евровагонка уже обработана специальной пропиткой.

Вагонка бывает не только деревянной, но и виниловой, металлической, пластиковой. По понятным причинам для внутреннего оформления банной парилки всегда выбирают дерево, а другие разновидности ламелей оставляют для облицовки менее требовательных помещений (например, моечной комнаты), для отделки фасада, заборов (металлическая разновидность).

Как обшить баню вагонкой: вдоль или поперек?

Какое расположение ламелей выбрать — вертикальное или горизонтальное? На этот вопрос невозможно ответить однозначно, потому что у каждого способа есть как недостатки, так и преимущества. Одни мастера расхваливают первый метод, вторые стоят горой за второй. Если речь идет не о парилке или моечной бани, то большой разницы в расположении нет: можно выбрать тот вариант, который больше нравится. Однако для мокрых помещений не все так просто, ведь необходимо минимизировать возможные потери в будущем.

Вертикальный способ крепления

В этом случае монтаж происходит довольно быстро, а вода может стекать вниз по ламелям беспрепятственно. Однако самый большой минус парной — неравномерное распределение влаги в помещении: силы гравитации неумолимо тянут ее к полу, поэтому участки планок находятся в разных условиях.

Самое частое явление — возникновение проблем в низу планок, где более частый контакт с водой. Но в случае замены гниющие участки будут абсолютно на всех планках, поэтому придется полностью либо частично (кусками) заменять материал. Такая работа отнимет очень много сил и времени.

Горизонтальный вариант монтажа

Он более удобен, так как демонтировать, а потом заменить несколько ламелей снизу гораздо легче. При таком расположении вагонки шипы крепят шипом вверх, потому в соединения не попадает вода. Дополнительный плюс в том, что вертикальная обрешетка обеспечит лучшую вентиляцию парилки.

Но все же есть у горизонтальной обшивки один недостаток: это визуальное уменьшение высоты помещения, а баня и так не может похвастаться своими потолками. Еще один возможный вариант — комбинация способов: горизонтальная обшивка снизу, а вертикальная сверху.

Каждый из вариантов креплений хорош по-своему, поэтому они имеет свою «специализацию»: вертикальный метод используют преимущественно в псевдобанях-саунах, горизонтальный — в классических русских парилках.

Как обшить баню вагонкой: этапы

Первые этапы — подсчет, покупка материалов и подготовка инструментов. Купленную вагонку надо заранее принести в баню, достать из упаковки, дать отлежаться несколько дней для акклиматизации. Если панели не обработаны при производстве, то следует приобрести специальные смеси, называющиеся «пропитками для бани», в их состав уже входят антипирены, антисептики.

Обрешетка и утепление

Для каркаса используют брус, толщина которого чуть больше, чем у выбранного утеплителя. Для бань обычно используют минеральную вату: больше хвалят базальтовую разновидность. Обрешетку делают перпендикулярно направлению вагонки: для горизонтального монтажа ламелей брус крепят вертикально, и наоборот. Обязательное условие — проведение всех «обрешеточных» работ с уровнем и отвесом в руках.

Шаг элементов каркаса — 450-550 мм. Если стены неровные, под брусья подкладывают элементы, вырезанные из того же материала, или другого, но достаточно плотного. Обрешетку крепят саморезами с пластиковыми дюбелями (для кирпича или камня), либо оцинкованными саморезами (для дерева). Между элементами укладывают утеплитель. Главное условие, обеспечивающее отсутствие мостков холода в бане, — никаких зазоров между материалом. Если нет необходимости в утеплении, этот шаг пропускают.

Устройство вентиляции, пароизоляции

Чтобы гарантировать качественную вентиляцию, в стенах и утеплителе проделывают отверстия: одно под потолком, второе на небольшом расстоянии от пола. Эти продухи закрывают сеткой, чтобы защитить баню от мусора.

В роли пароизоляции используют алюминиевую фольгу, полиэтиленовую пленку или пергамин (не для парилки). Полосы фиксируют мебельным степлером, минимальный нахлест — 50 мм. Чтобы обеспечить большую надежность пароизоляционного слоя, стыки проклеивают широкими полосами скотча либо клейкой ленты.

Другой вариант пароизоляции — использование теплоотражающего фольгированного материала. Лучший вид для бани — полимерные пленки, имеющие алюминиевое напыление (например, Изоспан). Они прочны, не боятся коррозии, способны выдержать высокие температуры. В этом случае стыки герметизируют самоклеящейся алюминиевой лентой.

Способы монтажа вагонки на стены

Обшивку бани вагонкой чаще осуществляют скрытым методом. Он дает шанс надежного монтажа без порчи лицевой стороны ламелей, минимизирует возможность контакта с влагой, грозящей крепежу коррозией. В роли креплений могут выступить оцинкованные гвозди, саморезы или кляймеры-клипсы.

Саморезы, гвозди

При первых двух способах крепежные элементы «вгоняют» под углом в 45° в паз (шип) ламелей, но предварительно высверливают отверстия: их диаметр чуть меньше, чем у гвоздей либо саморезов. Сама операция достаточно требовательна к мастеру, так как любая неосторожность может привести к браку.

Кляймеры с гвоздями

Монтаж с помощью кляймеров более прост, безопасен для вагонки. На шип надевают эту скобу, затем ее двумя-тремя саморезами (гвоздями, строительным степлером) крепят к брусу обрешетки: сначала посередине, потом, проверив вертикальность (горизонтальность), по краям. Аналогично поступают со следующими планками.

Сквозной «ленивый» метод

Как обшить баню вагонкой быстрее, но не менее качественно? Возможен обычный монтаж — насквозь, но в этом случае гвозди достаточно глубоко утапливают в древесину, в которой предварительно сверлят отверстия. Заканчивают операцию забивания добойником. «Места преступления» против вагонки закрывают пробками-заглушками, вырезанными из дерева. Либо самодельным клеем, состоящим из мельчайших опилок и ПВА.

Горизонтальную обшивку начинают снизу, монтируя первый элемент гребнем вверх. Вертикальный монтаж — с самого проблемного угла с затрудненным доступом. Причина такого выбора — последняя ламель, которую невозможно подогнать по длине или ширине в стесненных условиях. Первый и последний элементы прибивают гвоздями в брус, углубляют шляпки добойником.

Потолочный монтаж вагонки

С какой поверхности начинают обшивку бани? Монтаж стартует с потолка. Во-первых, в такой последовательности работать проще. Во-вторых, говорят, что материал используется экономнее. В этом случае лучший вид крепежа — кляймеры, так как правильно, безошибочно сделать скрытое крепление этой горизонтальной плоскости гвоздями либо саморезами довольно трудно.

Сначала монтируют обрешетку, затем к потолочным балкам степлером крепят пароизоляцию: минимальный нахлест — 150 мм, стыки проклеивают скотчем. Следом устраивают контробрешетку с шагом 400 мм, фиксируют рейки длинными (оцинкованными) саморезами. Между ними укладывают утеплитель, например, базальтовую фольгированнную вату. Ширина плит — шаг каркаса, к которому добавляют 10-20 мм для монтажа в распорку. Затем утеплитель укрывают гидроизолятором, нахлест — 150 мм. Крепят материал степлером, стыки проклеивают самоклеящейся лентой. На устроенной гидроизоляции снова делают каркас. Для этого саморезами крепят тонкие рейки, их толщина — 20 мм. Эти элементы должны исполнять сразу три роли — дополнительно фиксировать верхние слои, создавать вентиляционный зазор, служить каркасом для вагонки. Первую ламель монтируют перпендикулярно рейкам каркаса, ее точно так же прибивают гвоздями шипом от себя, установив впритык к стене, крепят кляймерами. Следующие панели фиксируют аналогично. Последнюю ламель подрезают по ширине, заводят шипом, прибивают через лицевую поверхность.

Чтобы скрыть место, гвоздь прибивают максимально близко к стене, потом его легко спрятать под потолочным плинтусом. Однако отверстие можно с успехом закамуфлировать тем же самодельным «опилочным» клеем.

Вагонка и печка: несовместимость

Вопрос, как обшить баню вагонкой, может касаться того участка, где располагается главное «действующее лицо» парилки — печь. В этом случае тратить деревянный материал на потенциально опасный участок не придется.

Около нагревательного прибора лучше обеспечить максимальную защиту, поэтому логичным выбором станет лист металла, небольшая кирпичная стенка либо любой другой негорючий материал. Печь-каменка допускает обшивку из лиственницы, которая защитит людей от соприкосновения с нагретыми камнями.

Наглядный урок, показывающий во всех подробностях, как обшить баню вагонкой, поможет больше, чем много-много букв, поэтому здесь находится очень полезное и популярное видео: