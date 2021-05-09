Самостоятельное возведение бани — процесс сложный. Каждый его этап предъявляет к строителям много требований, однако самым важным является внутренняя отделка влажных и горячих помещений. В особой защите нуждается деревянный пол парной, так как в этом месте скапливается влага, а температура остается самой низкой. Чтобы предохранить натуральный материал от гниения, плесневого грибка и преждевременного разрушения, используют различные составы: как традиционные, народные, так и новые. Не меньшего внимания требуют бетонные поверхности, для которых постоянный контакт с влагой также губителен. Поэтому у владельцев-строителей возникает резонный вопрос: чем обработать пол в бане, чтобы он прослужил максимально долго?

Конструкция пола в бане

Традиционный вариант — дощатый настил, который уложен на лаги. Материалы — древесина сосны или ели, лиственницы, пихты. Данные породы отличаются влагостойкостью, причем в их составе уже есть «свои», натуральные антисептики. Еще одно важное свойство такой древесины — отсутствие опасности для людей. Такие доски не скользят при намокании.

Полы в парилках могут быть сплошными или проливными. В первом случае вода следует в канализацию через отверстие, сделанное в основании. Во втором между досками оставляют зазоры. Поэтому в защите нуждаются оба вида покрытий.

Бетонные основания прочны и долговечны, однако и у них есть недостаток — холодная поверхность. Чтобы устранить неудобство, на него (керамическую плитку) нередко укладывают дощатый настил, который периодически выносят из бани, проветривают и сушат. Однако многие хозяева отдают предпочтение настоящему полу — деревянному, поэтому делают настил.

Особенности помещений бани

Главное слабое звено бани — пол, покрытие которого из-за регулярной эксплуатации находится в сложных условиях. В большей степени это касается мокро-горячего помещения — парилки, где микроклимат весьма далек от идеального. На отделочные материалы действует вода и пар, конденсирующийся на стенах. Чуть меньше страдает помывочная.

Влага и температура: какая угроза страшнее?

Не меньший урон может нанести температура, повышающаяся до высоких значений за небольшой промежуток времени. Цифры для покрытий можно назвать устрашающими: для русских бань — 70°, для саун — почти 100°. Однако температура пола должна оставаться вполне комфортной для любителей банных процедур, иначе ходить по нему придется в обуви.

В помывочной не такие «невыносимые» условия: ей не угрожает очень высокая температура, зато к «врагам» добавляются моющие средства. Бетонное основание тоже страдает от влаги. Однако частичную защиту ему гарантируют водостойкие компоненты, которые добавляют в раствор на этапе создания бетонной стяжки.

Дерево остается лидером, если рассматривать отделку парилки. Необходимость его защиты вынуждает хозяев выбирать максимально надежные средства. Поэтому вопрос, чем обработать пол в бане со специфическим микроклиматом, был и остается самым актуальным. Составы должны уметь противостоять относительно высокой температуре, быть абсолютно безопасными и для адептов оздоровительных процедур.

Пол в парилке: защита или ее отсутствие?

Именно обработка пола парной вызывает очень много споров. Некоторые владельцы сомневаются в ее целесообразности. Причина — опасность препаратов из-за возможных химических испарений.

Других, наоборот, пугают последствия отсутствия защиты древесины — запах сырости, плесень. Кроме того, необработанные полы будут «охотно» впитывать грязь и копоть. Поэтому в скором времени они почернеют, будут издавать неприятный, специфический запах, который вряд ли добавит прелести банному «священнодействию». И наоборот, безукоризненное напольное покрытие способно вызвать у парящихся людей положительные эмоции.

Требования к защитным средствам

Чем обработать пол в бане? Чтобы решить этот вопрос, нужно рассмотреть список требований, которые предъявляются таким материалам.

Влагостойкость. Пожалуй, это одно из важнейших свойств, которыми обязано обладать средство. Уровень защиты у них разный, но принцип действия один и тот же. Все составы закрывают поры древесины, препятствуя проникновению влаги внутрь. В этом случае чуть ли не главным критерием является глубина, которой может достичь препарат-кандидат. Способность противостоять огню. Эта стихия — одна из серьезных угроз баням, которые нередко построены из дерева. Помимо его легковоспламеняемости в этом случае нужно учитывать и банную печь, которая требует максимальной защищенности материалов. Антисептическое, антибактериальное действие. Дерево — материал органический, поэтому врагов у него много. Чтобы защитить древесину, используют пропитки-антисептики, которые препятствуют развитию микроорганизмов.

Эстетичность — последний момент. Некоторые составы способны изменять цвет натурального материала. Но эта особенность не относится к качествам, которые очень важны для функциональных банных помещений.

Ассортимент материалов для обработки пола

Как правило, выбор есть. Нынешнее изобилие позволяет подобрать качественный и оптимальный состав любому помещению, с любыми условиями. Чем обработать пол в бане? В список потенциальных кандидатов входят:

Лакокрасочные материалы. Если рассматривать все банные помещение, то противопоказанием для использования традиционных ЛМК является именно парная, хотя в «состав составов» и входят антисептические добавки. Разнообразные пропитки, которые содержат фитонциды — растительные антимикробные вещества. Они не только защищают древесину, но и благоприятны для дыхательной, нервной, пищеварительной, кровеносной и других систем организма. Антисептические составы. Основы их — растворы фунгицидов. Некоторые из них могут иметь повышенный уровень токсичности, поэтому такую защиту покрывают краской или лаком. Для бани лучше приобретать специальные составы, которые полностью безопасны для здоровья.

Разновидности пропиток — водорастворимые, масляные, созданные на основе органических растворителей. Некоторые составы содержат комбинацию веществ. Первые препараты обычно используют для стен комнаты отдыха либо предбанника. Для мокрых комнат бани на роль «солистов» они не годятся, поскольку неустойчивы к высоким температурам, а также к повышенной влажности. Поэтому их обязательно защищают лаком.

Оптимальными для парилки (и моечной) будут пропитки с органическим растворителем. Эти составы создают на поверхности прочную защитную пленку, которая «дышит», но гарантирует надежный барьер, препятствующий развитию микроорганизмов. Почти идеалом станут комбинированные препараты, имеющие еще одно важное свойство: они препятствуют возгоранию древесины.

Использование народных средств

Несмотря на то, что производители составов уверяют в полной их безопасности, некоторые хозяева не склонны им верить. Поэтому они отдают предпочтение другим, полностью натуральным продуктам. Чем обработать пол в бане? Вариантов для защиты есть несколько.

Подсолнечное масло

Это самый простой и недорогой вариант. Использовать лучше рафинированное масло. Чтобы избавить парилку от его запаха, в продукт добавляют эфироль аниса, лаванды, пихты или других растений с приятным и полезным ароматом. На 1 л достаточно 3-4 капель.

Подсолнечное масло и прополис

Такая самодельная смесь тоже в состоянии защитить напольное покрытие от влаги и предотвратить его быстрое гниение. Компоненты берут в пропорции 1:3 (прополис и масло), затем тщательно их смешивают. Состав наносят на хорошо очищенный пол.

Льняное, конопляное масло

Льняное масло — еще одно популярное средство. Продукт этот экологически чистый, способный глубоко проникать в поры древесины. Кроме водоотталкивающих свойств льняное масло улучшает вид покрытия, имеет антисептические качества. Его используют не только для обработки пола. Масло льна втирают в полки и в обшивку.

Для обработки 10 м2 пола потребуется 1 л продукта. После завершения работы масло практически сразу впитывается в древесину, но для создания прочной защитной пленки ему требуется 3-4 дня. Максимально стойкий эффект гарантирует смесь из льняного и конопляного масла, но использовать компоненты можно и по одиночке. Для максимальной защиты деревянного пола рекомендуют наносить как минимум 2 слоя.

Льняное масло и натуральный пчелиный воск

Это еще один вариант самодельной пропитки. Обычно используют пропорцию 1:1. Однако это соотношение, скорее, ориентир. Тем, кто предпочитает жидкие смеси, можно добавить больше масла и меньше воска. Любителям более твердых составов — наоборот.

Твердый масловоск не очень «сговорчив», поэтому для его нанесения можно использовать строительный либо бытовой фен. Второй способ, который относится к «банным технологиям», — протапливание бани после завершения обработки. В этом случае смесь под воздействием высокой температуры гораздо быстрее впитается.

Использование специальных составов

Многие отвергают такие средства, поскольку не хотят дышать «непонятно чем» или «чем попало», а все специальные составы считают потенциально вредными. Несколько исключений есть, однако возможность их использования можно рассматривать только в том случае, если пол в парилке не нагревается до «неприлично» высокой температуры. Как правило, максимальный показатель не превышает 40°, чаще — 30°.

Антисептические пропитки

При выборе средства для защиты древесины в помещениях повышенное внимание уделяют его безопасности, а потом уже оценивают другие характеристики — влагостойкость, эстетичность и т. д. Эти составы используют в роли защиты древесины перед обработкой лакокрасочными материалами. Среди пропиток высоких оценок заслужила следующая продукция:

Belinka Interier Sauna;

Dufatex Aqua;

Neomid 430 Eco;

Pinotex Interior;

Teknos Sauna Natura;

Tikkurila SUPI Saunasuoja;

Акватекс Экстра;

Древотекс Профи;

Текстурол Биозащита ПРО.

Защита от огня — обязательное условие, однако многие хозяева обрабатывают такими препаратами только участки около нагревательных приборов — пол (и стены). Лучшие антипирены — Axton I-II, NEOMID 450-1, Сенеж Огнебио Проф.

Защита лаками

Это традиционные материалы для обработки древесины, однако обычные ЛКМ для бань не используются. Для этих целей выбирают особые составы.

Алкидно-уретановые лаки

Эти ЛКМ от крупных производителей считаются лучшим вариантом для защитной обработки деревянных полов в бане. Например, нередко для решения задачи используют яхтный лак.

Эти составы также изготавливаются из алкидных смол и уретановых компонентов, но они разработаны специально для покрытия деревянных яхт и лодок, которые длительное время находятся в воде. Поэтому данный вариант как нельзя лучше подходит и для полов парилки: яхтный лак надежно защитит древесину от проливов воды.

Если хозяева переживают насчет выделения летучей органики, то им имеет смысл сначала замерить температуру пола во время принятия оздоровительных процедур. Если она не превышает 30-35°, то причин для беспокойства нет.

Яхтные лаки выпускают наши и зарубежные производители. Первые — Неомид, Рогнеда, Сенеж. Вторые — Belinka, Teknos, Tikkurila, Dulux.

Акрил-уретановые лаки

Другой вариант, который можно использовать для защиты пола парной, — паркетный лак (матовый или глянцевый). Оптимален водный, акрил-уретановый. Высыхает состав быстро, никакого неприятного запаха он не имеет. После нанесения 3 слоев хозяева получат прочное, водоотталкивающее покрытие. Чтобы защитить доски от гниения, перед работой с лаком их обрабатывают алкидным антисептиком.

Помощь олифы: можно или нельзя?

Олифа — состав, который изготавливается на основе натуральных либо синтетических масел. Она используется для обработки древесины в разных помещениях. Можно ли рассматривать олифу в качестве покрытия для помещений бани? Это вопрос, который интересует многих хозяев парных, поскольку материал является практически универсальным и недорогим.

Оптимальным вариантом может считаться только натуральная продукция — смеси, основой которым служит льняное масло. К нему добавляют конопляное, подсолнечное или тунговое, древесное масло. Для ускорения высыхания в составе могут быть сиккативы.

Другие виды олифы:

полунатуральные, их компоненты — подсолнечное масло плюс растворитель;

комбинированные, они используются только в роли основы при производстве красок;

синтетические, их изготавливают из нефтепродуктов, поэтому такая пахнущая продукция совсем не годится для помещений.

Для обработки отделений бани подходит натуральный состав, безопасный даже для парилки. Другими видами (кроме синтетических) можно защищать полы и стены остальных помещений, где нет высокой температуры, а значит, не будут выделяться вредные химические соединения.

Подготовка деревянного пола и его обработка

Подготовка — процесс не очень сложный, однако и от него будет зависеть срок службы покрытия.

Сначала пол тщательно шлифуют, устраняя все неровности и дефекты. Шлифовальная машина — вариант идеальный, однако можно обойтись и наждачной бумагой. Грязь и пыль удаляют при помощи пылесоса. После этого пол протирают слегка влажной тканью. Когда он высохнет, приступают к обработке. В зависимости от выбранного состава его наносят, либо валиком, либо кистью. Как правило, любое защитное покрытие должно состоять из нескольких слоев, каждый из которых обязан самостоятельно высохнуть. Время, необходимое на высыхание, указывает производитель состава. В тщательной обработке нуждаются края элементов, а также поврежденные участки.

Дальнейшие действия зависят от хозяев. Кто-то после защиты антисептиками и антипиренами может считать обработку завершенной. Другие «баневладельцы» на достигнутом не останавливаются, и наносят еще один материал: например слой/слои паркетного лака, который некоторые считают более подходящим.

Особенности обработки бетонного пола

Чем обработать пол в бане, если он сделан из бетона? Некоторые думают, что защищать такое «монументальное» покрытие не нужно, однако мнение это ошибочно. Бетонная стяжка после обработки специальными составами приобретает несколько важных характеристик. К ним относится:

максимальная стойкость: поверхность будет меньше реагировать на перепады температур, на высокую влажность;

простота ухода за основанием, если «финишным покрытием» являются мобильные деревянные решетки;

более длительный срок службы стяжки.

С помощью составов можно уберечь новый пол, или привести в порядок старый. Все пропитки для бетонных поверхностей делятся по основному действующему веществу.

Органические. Их основа — эпоксидная смола, акрил или полиуретан. Самыми надежными считаются полиуретановые составы. После обработки основания смогут противостоять влаге, а также химическому воздействию. Неорганические. Такие пропитки отличаются глубоким проникновением, отличным сцеплением с бетоном, гарантируют прочность, твердость, непроницаемость поверхности. Эти составы можно наносить на влажные основания.

Альтернативы специальным пропиткам есть. Например, многие используют эпоксидную краску, которая считается инертным покрытием и способна выдержать рекордные температуры: как -50°, так и +150°. Главное условие — нанесение на чистую и сухую поверхность.

Второй вариант — жидкое стекло, которое по составу похоже на эпоксидную смолу. Этот материал обладает хорошей адгезией, является противопожарной защитой и обеспечивает качественный, водонепроницаемый слой. Минус стекла-жидкости — срок службы. Долговечность его — около 5 лет. Продлить его поможет большая толщина слоя, но действовать в этом случае придется почти с рекордной скоростью: материал быстро застывает.

Третий, простейший претендент — битумная мастика. Самым большим недостатком данного способа обработки бетонного пола считают «чудесный» запах. Однако мастера, которые уже проверили этот метод, утверждают, что никаких посторонних ароматов в парилке они не ощущают.

Покрытие во влажных помещениях находится в экстремальных условиях, причем независимо от типа пола. Высокая влажность способна разрушить и дерево, и бетон. Поэтому защита от воды материалам нужна. Исключением может стать идеально продуманная конструкция. О том, чем обработать пол в бане, расскажет популярное видео: