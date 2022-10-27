Баня с беседкой: разновидности банных комплексов и готовые проекты

Все знают, что к самым популярным «участковым» сооружениям относятся бани и беседки. Первые помещения дают возможность не только приятно провести время, но и быстро помочь организму восстановиться и оздоровиться. Вторые конструкции позволяют с комфортом отдохнуть на лоне природы после банных процедур. Два сооружения хорошо, но одно лучше, поэтому сейчас многие хозяева рассматривают максимально практичную и очень удобную комбинацию. Это баня с беседкой, на которую можно возложить различные задачи. Данный небольшой комплекс практически не имеет недостатков. Но прежде чем принимать решение о возведении такой функциональной постройки, ее потенциальным хозяевам нужно всесторонне оценить этот вариант, узнать максимум информации о комбинированных конструкциях. Еще один важный этап — знакомство с популярными проектами таких сооружений.

Особенности возведения совмещенных построек

Самые простые варианты такого «мирного сосуществования» бани и беседки — сравнительно длинные сооружения с односкатными или двускатными крышами и с открытыми зонами отдыха. В данных банных мини-комплексах крыша беседки:

с одной стороны или опирается на стену строения, или является продолжением банной конструкции;

с другой стороны держится на собственных опорных элементах.

Отдельного рассмотрения заслуживают другие интересные модели: это оригинальные угловые бани, совмещенные с беседками. Плюсов у этих вариантов несколько:

Данные решения дают возможность сэкономить свободное место на участке, расположив такой комплекс в одном из пустующих углов придомовой территории. Как правило, им применение найти крайне трудно. Кроме того, некоторые проекты угловой бани с беседкой можно немного изменить. Например, к этой классической комбинации легко добавить еще один функциональный элемент — небольшую или, наоборот, просторную террасу.

В любом из случаев из-за разницы в весе части этого банного комплекса рекомендуют возводить на разных фундаментах. Для главного его здания нередко выбирают почти безукоризненную ленту, а для более простой пристройки предпочитают сооружать надежное столбчатое или свайное (например, буронабивное) основание. Исключением из правил может стать тяжелая комбинация из кирпича. Оба элемента обычно жестко не связывают, причина та же: это вес, «виноватый» в разной степени усадки тяжелого и легкого строения.

Беседка, пристроенная к бане, заслуживает максимального внимания владельцев, если в ней будет находиться какой-либо очаг. В этом случае разработчикам проекта важно помнить о требованиях пожарной безопасности:

уличную печь для открытой конструкции размешают в том месте, которое будет очень надежно защищено от ветра;

обязательно обеспечивают безопасный проход из помещения бани в зону для отдыха: очаг располагают так, чтобы он не был помехой для передвижения отдыхающих.

Рекомендованная ширина закрытой беседки — как минимум 4 м. Это условие обеспечит безопасный проход к очагу, а также даст возможность избежать сильного задымления такой пристройки.

Бани, совмещенные с беседками: преимущества и недостатки

Данное решение стало востребованным из-за максимального удобства, ведь оздоровительные процедуры невозможно представить без приятных посиделок, потому что чаепитие практически обязательный ритуал после сильного обезвоживания в парной. Поэтому пристроенная беседка становится почти полноценной заменой комнаты отдыха. По крайней мере, в теплое время года. Однако комфортное времяпрепровождение не единственное достоинство этого «симбиоза». Больших плюсов у бани с беседкой довольно много:

Одно из самых главных преимуществ такой комбинации — значительная экономия средств, поскольку обе постройки нередко сооружают на одном фундаменте, чаще они имеют общую крышу. Говорят, что расходы владельцев, выбравших данное решение, сокращаются почти на треть. Рациональное использование площади привлекает хозяев небольших загородных участков. Выбрав проект бани с беседкой, они смогут отдать «сэкономленное» место под другое, не менее полезное строение. Небольшое сооружение будет оформлено в одном стиле, проблем с выбором строительных и отделочных материалов для него тоже не возникнет. Такой комплекс дает шанс создать многофункциональное строение: в беседке у бани можно соорудить мангал, превратить ее в летнюю кухню. Хозяев может подкупить скорость строительства комплекса: при желании они смогут возвести комбинированную постройку всего за один сезон.

Еще один существенный плюс проектов бани с беседкой — возможность электрифицировать последнее сооружение, провести туда водоснабжение. К оригинальным решениям относятся банные комплексы с небольшими бассейнами. В этом случае владельцы таких комбинированных конструкций смогут рассчитывать на максимальный комфорт во время оздоровительных процедур.

Если искать в таких банных мини-комплексах слабые места, то к ним можно отнести пожароопасность деревянных сооружений. В остальном эти комбинации почти совершенны. Однако проблемой может стать выбор материалов для строительства совмещенных конструкций, если древесина не покажется владельцам оптимальным вариантом.

Бани, пристроенные к беседкам: потенциальные варианты последних строений

Части банного комплекса для приятного отдыха могут быть открытыми либо закрытыми.

Открытые беседки — легкие сооружения, чьи крыши располагаются на опорах. Их нередко соединяют перилами, которые не только придают привлекательный вид беседке, но и защищают отдыхающих от случайного падения. Поскольку такая конструкция не имеет капитальных стен, активно используют ее только в теплое время года. Плюс этого варианта — небольшие расходы, минус — незащищенность от влияния внешней среды. Закрытые беседки. Данные пристройки максимально защищены от непогоды. Они имеют стены, чаще для их оформления используют панорамные окна. Такие банные комплексы с закрытыми пристройками относятся к капитальным строениям. Нередко в защищенных беседках сооружают мангал, который способен обогреть помещение даже в лютые морозы. Закрытые пристройки используют круглогодично: их превращают в зоны отдыха, гостевые домики или в столовые.

Компромиссом можно назвать полуоткрытые сооружения. В этом случае постройка получает только две стены, которые защищают ее от ветра, преобладающего в местности. В беседках полуоткрытого типа также сооружают мангалы, барбекю, грили и т. п. Большие печные комплексы способны заменить собой одну из стен.

Чтобы превратить открытую пристройку в более функциональный элемент, многие владельцы приобретают съемные (мягкие) окна из ПВХ. Данные изделия позволяют защитить беседки от дождя, ветра, пыли и легкого мусора, от насекомых и более крупных «врагов».

Выбор места для банного комплекса

У многих любителей такого метода общего оздоровления может возникнуть вопрос о том, где лучше построить полноценную баню с беседкой, как расположить последний элемент. Относительно главного помещения дополнительная зона может находиться там, где ее хотят видеть владельцы участка. Но в данном случае при выборе варианта рекомендуют принимать во внимание несколько моментов:

если беседка предназначается для принятия хозяевами и гостями солнечных ванн, то ее лучше возводить с южной стороны;

когда владельцам, наоборот, необходима надежная защита от палящего солнца, оптимальный вариант — затененная сторона придомовой территории.

Последнее важное условие — вид, который открывается отдыхающим, находящимся в беседке. Нередко именно этот критерий является одним из самых важных, когда речь заходит о строительстве банного комплекса. Идеальный вариант — легкое сооружение, позволяющее хозяевам и их гостям без помех любоваться садом.

Баня и беседка под одной крышей: материалы для возведения

Претендентов для строительства банного комплекса довольно много. Помимо деревянных изделий для строительства бань, совмещенных с беседками, приобретают кирпичи, пено- или газоблоки.

Древесина

Неувядающей классикой для строительства обоих сооружений является дерево, материал натуральный, доступный, удобный, «дружелюбный» и просто очень красивый. В этом случае хозяева могут рассматривать сразу нескольких достойных претендентов.

Оцилиндрованное бревно. Этот материал дает возможность создать почти сказочные комбинации, которые будут выигрышно смотреться практически на любом участке. Брус, обычный или клееный. Последние пиломатериалы отличаются завидной прочностью, долговечностью и отсутствием деформации. Ажурные решетки для беседок изготавливают из реек.

К недостаткам дерева относится его горючесть, а также «любовь» к нему влаги, гнили, плесневого грибка, насекомых-вредителей и грызунов. Чтобы защитить заготовки из пиломатериалов, их несколько раз пропитывают антисептиком и антипиреном. Готовую конструкцию лакируют или красят, морят либо обрабатывают маслом, воском и т. п.

Кирпич

У этого строительного материала нет серьезных недостатков. Кирпич красив, экологически чист, керамические блоки имеют почти идеальную геометрию. Эти материалы максимально прочны, долговечны, не боятся огня и влаги, жары и мороза. К тому же они обладают очень низкой теплопроводностью.

Если искать слабые места, то к недостаткам можно отнести сравнительно высокую цену кирпичных блоков. Единственная серьезная претензия к этим материалам-универсалам — их значительный вес. По этой причине любому кирпичному сооружению необходим очень прочный фундамент.

Блоки из ячеистого бетона

Изделия из этого материала отличаются от привычной «серой массы» легким весом. За него и за теплоизоляционные качества ячеистые строительные блоки очень любят частные застройщики. Эти параллелепипеды доступны, они очень просто режутся, а стены строений возводятся быстро из-за больших габаритов строительных материалов.

Однако и у блоков из «воздушного» бетона есть минусы. Таким сооружениям необходима качественная гидро- и пароизоляция, а также эффектная отделка: без нее здания выглядят довольно уныло.

Претенденты для защиты крыши

В этом случае выбор достаточно широк. Среди кандидатов на роль крыши банного комплекса «замечен» шифер и еврошифер (ондулин), металлическая, композитная, цементно-песчаная и мягкая черепица, кровельный профнастил (профлист), а также фальцевая кровля.

Кандидаты на роль пола открытой беседки

В этот список входят террасные доски (особенно из ДПК), тротуарная, керамогранитная и уличная керамическая плитка, плиты из натурального камня. Самыми бюджетными вариантами являются гибкие модули из пластика (из ПВХ или полипропилена).

Выбор проекта бани с пристроенной беседкой: что нужно учитывать?

Во время самостоятельного проектирования такого банного комплекса (или при выборе готового проекта) нужно уделить внимание многим важным моментам. Обязательно принимают во внимание:

характеристики выбранных строительных материалов;

количество потенциальных посетителей бани (отдыхающих в беседке);

участок, который можно безболезненно выделить под строительство нового объекта;

возможность обустроить дополнительные зоны: например, можно заранее выделить место для строительства бассейна или для очага (барбекю, мангала, гриля и т. д.).

Для придомовой территории не очень впечатляющих размеров подойдет баня с легкой летней пристройкой. Второе возможное решение — строительство комбинированного двухэтажного здания. Если дефицита площади не наблюдается, то банный комплекс с беседкой и дополнительными удобствами сможет «раскинуться» очень вольготно. В этом случае никаких серьезных ограничений нет.

Баня с беседкой, и не только: интересные идеи

В большинстве случаев на выбор проекта влияет площадь участка. Второй важный момент — расположение банного комплекса относительно дома и других построек. Однако у владельцев нет необходимости точного копирования найденного и понравившегося варианта. Каждое строение можно изменить в соответствии с собственными желаниями или требованиями. Есть несколько идей, которые можно взять на «вооружение»:

Если проблем с площадью участка нет, то можно рассмотреть просторную пристройку, разделенную на зоны. Пример — помещение, включающее кухню с очагом и участок для хранения дров. Да, можно пристроить беседку к бане. Но эту же защищенную конструкцию для отдыха можно расположить на одном фундаменте не с банным сооружением, а с небольшим гостевым домиком. Еще одно популярное и практичное решение — ее совмещение с хозблоком.

Максимально функциональным будет сравнительно большой банный комплекс. В состав такого сооружения под одной крышей входит баня, беседка и отдельный навес для мангала (барбекю, гриля и т. д.).

Оригинальные проекты бань и беседками

Ассортимент таких комбинированных сооружений достаточно велик, поэтому имеет смысл познакомиться только с некоторыми потенциальными претендентами.

Баня и беседка под односкатной крышей

Это сравнительно простая конструкция, которая придется по нраву тем, кто не приветствует очень сложные проекты. Однако такое совмещенное сооружение дает возможность обстроить баню и пристройку к ней по собственному желанию.

Комплекс под двумя скатами

Это вторая распространенная и очень востребованная комбинация из двух элементов. В этом случае крыша может быть «одна на всех». Более оригинальный вариант — ее разделение на две «самостоятельные» конструкции.

Строение под вальмовой или шатровой крышей

Данный банный комплекс выглядит более эффектно. Однако минус у четырехскатного варианта большой. Это сложность этих видов крыши. Препятствием может стать необходимость привлечения опытных специалистов для проектирования и возведения таких комбинированных сооружений.

Беседка и баня на одном основании: отдельно, но вместе

Этот вариант реализации тоже имеет право на существование. Его преимущество — получение двух полноценных сооружений, стоящих на минимальном расстоянии друг от друга. В данном случае у хозяев появляется возможность благоустроить зону: например, добавить сравнительно просторную террасу.

Баня, соединенная с беседкой защищенным переходом

Эту необычную комбинацию можно рассмотреть тем владельцам, у которых оба сооружения уже построены. Причем находятся они на небольшом расстоянии. Крытый переход даст возможность объединить два объекта. Эта операция сделает «путешествие» владельцев и их гостей приятным в любую погоду.

Другие сложные комбинированные конструкции

В это категорию входят два совмещенных строения, части которых имеют разные конфигурации крыш. Они могут быть одно- или двускатными, но располагаться иначе относительно друг друга, или разительно отличаться формой. Эти варианты несколько усложняют строительство. Но это важно только в том случае, если возведением такого сооружения будут заниматься сами хозяева.

Двухэтажные здания, бани с мансардой

Эти постройки относятся к самым функциональным банным комплексам. Главный их плюс в том, что комнату второго этажа можно превратить в нежилое помещение любого предназначения. Она способна стать столовой либо бильярдной, небольшим тренажерным залом и т. д. В этом случае помимо беседки (веранды, террасы) владельцы получат еще и удобный балкон, который превратится в еще одну зону для отдыха. Еще одно неоспоримое достоинство этого варианта — экономия площади.

Проект бани с беседкой и бассейном

Данный вариант банного комплекса и вовсе заслуживает названия «Венец творения» (причем именно с большой буквы). Такая комбинация включает все, что необходимо для оздоровительных процедур и полноценного отдыха после них. В таких сооружениях есть баня, беседка, бассейн и мангал (барбекю, гриль). Возможные места для расположения искусственного водоема — парилка, комната отдыха или крытый переход.

Строительство бани, совмещенной с беседкой, дает шанс получить очень функциональную постройку. Но оно же позволяет сэкономить на материалах, затратить на ее возведение не так много времени. Поскольку недостатка в таких проектах нет, даже крайне требовательные хозяева смогут найти для себя подходящий вариант. А о том, какой может быть беседка, пристроенная к бане, расскажет автор следующего интересного видео: