Строительство и обустройство бани — операции, от качественного выполнения которых зависит и эффективность оздоровительных процедур, и комфорт отдыхающих. Одним из обязательных атрибутов парилки является емкость для горячей воды, потому что она необходима для разных целей — для поливания камней, замачивания веников, для ополаскивания и уборки помещений. Некоторые хозяева покупают готовые конструкции, другие мастера не прочь изготовить их самостоятельно. И в этом случае важно выбрать правильный объем резервуара, найти подходящую модель, приобрести материал для ее изготовления, и узнать, как сделать бак для воды в баню своими руками.

Чем удобен резервуар для воды?

Печь и бак для воды — комбинация, имеющая сразу несколько достоинств. Парилка, в которой есть два таких элемента, гарантирует максимальное удобство, так как горячая жидкость используется не только для каменки, но и для банных процедур, а также для мытья помещений.

Главное преимущество водяного бака — отсутствие необходимости в водонагревателе, в газовых или электрических приборах. Поэтому хозяева простой конструкции будут избавлены от лишних трат. Резервуары отличаются местом монтажа, они могут иметь разные размеры и формы, а значит, первым делом будущим хозяевам не помешает узнать, какие баки для бани существуют, какие из них можно сделать самостоятельно.

Разновидности емкостей

У владельцев построенной бани есть несколько вариантов конструкций, которые можно создать своими руками. На рынке представлено несколько моделей, поэтому сначала нужно выбрать самый подходящий вид резервуара для воды.

Встроенные устройства

Встраиваемые конструкции монтируют на этапе кладки каменной печи — над топочной камерой. Для набора воды используют ковш либо врезают кран. Главные плюсы данного варианта — простота конструкции, быстрый нагрев жидкости, возможность сохранить воду горячей на долгий срок, экономия пространства комнаты. Минусы — необходимость максимально прочного, огнеупорного материала для бака, некоторое снижение теплоотдачи каменки.

Выносные модели

Данные резервуары считаются наиболее подходящими и для бань, и для саун. Их устанавливают в любом подходящем месте: на стенке печи (плоские емкости), на расстоянии от каменки или в другом помещении. Последний вариант оптимален, так как бак в кипящей водой становится причиной насыщенного, тяжелого или сырого пара, который вызывает дискомфорт у парящихся людей.

Такие резервуары требуют теплообменника, который встраивают в топочную камеру обогревательного прибора. С печью баки соединяют водопроводными (стальными, медными) трубами — для горячей и холодной воды. Выбрав такой вариант, можно сэкономить, поскольку эти конструкции изготавливают из более тонкой стали. С другой стороны, монтаж «самостоятельных» баков и контура довольно сложен, а жидкость, находящаяся вдали от печи, будет быстро остывать.

Преимущество у таких моделей тоже есть: выносные баки можно создавать из любого материала, который способен выдержать нагрев до 150°. Если хозяева решили отдать предпочтение готовым емкостям, то в этом случае можно выбрать и эмалированный бак. Он обойдется дешевле, но при аккуратной эксплуатации и хорошем уходе прослужит долго.

К этой же выносной разновидности относятся небольшие плоские конструкции, которые фиксируют на стенке металлической каменки, на одном уровне с ней. Данные резервуары получают тепло непосредственно от топки. Их отличие — изготовление из тонколистовой нержавеющей стали. Крышка у таких баков — или съемная, или откидывающаяся. Это не самый удобный вариант: горячую воду из них черпают ковшом.

Приставные водяные баки — еще один вид резервуаров, которым не требуется разводка труб. Это канистра с краном, ее также располагают у стенки печи. Данный вариант не относится к самым популярным конструкциям, поскольку вода в «приставках» нагревается неравномерно и довольно медленно. Такие резервуары имеют съемные крышки или горловины, диаметр последних элементов — 100 мм, не менее.

Баки для монтажа на дымоход

Эти насадные, или натрубные резервуары устанавливают на дымоходный канал, именно он выступает в роли теплообменника. Форма баков отличается: они могут быть цилиндрическими, квадратными, овальными и т. д. Для заполнения водой таких моделей, для проверки резервуара и удаления накипи в верхней части баков делают заправочное отверстие.

Самый распространенный вариант бака для фиксации на трубе дымохода — небольшая стальная конструкция «труба в трубе». Она может быть максимально высокой или, наоборот, низкой. Внутренний элемент, дно и опорный стакан емкостей изготавливают из другого материала — из жаростойкой или легированной стали большей толщины. Есть два способа монтажа натрубных моделей: их устанавливают над печью или в чердачном помещении. В последнем случае скрытая конструкция не повлияют на вид помещения.

Компактные насадные модели максимально удобны, в них вода быстро нагревается (за 15-20 минут) благодаря горячему дыму. Он равномерно прогревает жидкость, а также способствует повышению теплоотдачи каменки. Еще один вид дымоходных резервуаров — полноценные и почти «независимые» баки-рюкзаки, которые фиксируют на канале сбоку, с помощью петель или лямок-зацепов.

Резервуары, расположенные вокруг трубы дымохода, называют конструкциями самоварного типа. Они экономят свободное место, могут иметь различный объем, а значит, и разную площадь нагрева. Недостаток у таких баков-«насадок» один: это ограниченное количество воды. Как правило, объем устройства для фиксации на дымоходном канале не превышает 30 л.

Материалы для изготовления резервуара

Как создать бак для воды в баню своими руками? Сначала нужно выбрать оптимальный материал. Резервуары для воды можно делать из нескольких материалов: из чугуна, из нержавеющей стали или эмалированного черного металла.

Первые два варианта дают возможность выбора любого вида бака — выносного, встроенного или находящегося на дымоходе. Однако чугун из-за немалого веса и необходимости большого количества топлива все же не лучший кандидат для изготовления водяных баков.

Эмалированным емкостям второй вариант монтажа противопоказан, так как им нельзя напрямую контактировать с огнем. Кроме того, любое повреждение, появившееся на поверхности резервуара, потребует немедленного ремонта или замены.

Водяные баки, изготовленные их нержавеющей стали, считаются оптимальным вариантом. Они наиболее популярны, потому что их цена полностью соответствует качеству. Слабых мест этот надежный, практически неуязвимый материал не имеет.

Особенности банных конструкций

Бак для воды в баню своими руками — операция, которая подразумевает, что конструкция обязана быть максимально надежной. Поэтому сначала необходимо узнать, какими характеристиками она обязана обладать.

Каким должен быть водяной бак?

Важных требований к резервуару для горячей воды есть несколько.

Герметичность конструкции — одно из главных требований к баку, который будет регулярно нагреваться и охлаждаться. Потенциальные способы изготовления — сварка, вальцовка, горячая штамповка. При самостоятельном изготовлении применяют сварочный аппарат. Надежность. В первую очередь, это прочный корпус. Баки, установленные в парилке, вынуждены выдерживать воздействие высоких температур (200-250°) и их перепадов, причем длительное время. Настенные модели и некоторые элементы резервуаров самоварного типа необходимо изготавливать из жаростойкого материала. «Выносливость». Металлические баки, предназначенные для горячей воды, требуют надежной защиты. Для уязвимых материалов необходимо качественное, максимально прочное покрытие. Таким «барьером» способна стать термостойкая краска, минеральная эмаль или никель. Одним из оптимальных вариантов считают долговечное резиновое покрытие, потому что латекс «умеет» и растягиваться, и сжиматься.

Этим требованиям в полной мере отвечает качественная нержавеющая сталь. Если у резервуара не будет прямого контакта с огнем, то подходящим материалом станет и конструкционная сталь.

Размеры банного резервуара

При выборе оптимального варианта учитывают потребность в горячей воде, а также способ нагрева и ее отбора. Если говорить о рекомендациях, то считают, что на каждого посетителя бани приходится не менее 20 л воды. Однако это количество лучше увеличить до 25 л, потому что на каменку уйдет примерно 5-7 л, к тому же в этом показателе не учтена жидкость, которую используют для уборки помещений после процедуры.

Для парилки, рассчитанной на 3-4 человек, оптимальным вариантом будет резервуар вместимостью 100 л. Однако такой объем воды будет долго нагреваться: если протапливание бани отнимет от 1 до 1,5 часов, то на нагрев уйдет 2-2,5 часа. Поэтому размер бака выбирают в зависимости от условий в «главном» помещении бани.

Для парных скромной площади (до 4 м2) оптимальным будет конструкция, рассчитанная на 40 л. Подходящий тип бака — встроенный или на дымоходе. Парилкам средней площади (до 8 м2) подойдут средние резервуары — объемом от 60 до 70 л. Типы конструкций такие же, как и для маленьких помещений. Большие комнаты (от 8 м2) дают возможность установки навесной конструкции. Ее вместимость во многом зависит от эффективности отопительного прибора.

Не все имеют возможность установить очень объемный бак, поэтому есть и альтернативный вариант: это дополнительный резервуар в подсобном помещении. Из него можно брать воду и доливать ее в основную емкость по мере расходования горячей жидкости. В роли такого дополнения сможет выступить дубовая бочка, пластиковая, алюминиевая емкость и т. д.

Однако лучше заранее рассмотреть самый удобный вариант — организацию подвода жидкости из внешнего источника. Одно из популярных решений — установка бочки с водой в чердачном помещении. В этом случае хозяева будут избавлены от ручного заполнения емкости.

Бак для воды в баню своими руками

Для самостоятельного изготовления резервуара чаще выбирают нержавеющую сталь, относительно легкую (по сравнению с чугуном), но устойчивую к механическим воздействиям. Материал имеет высокий коэффициент теплопроводности, поэтому гарантирует максимально быстрый нагрев жидкости.

Бакам из нержавейки не нужна дополнительная защита от влаги, емкости хорошо переносят серьезные перепады температур. Им не страшна коррозия, поэтому такие конструкции отличаются длительным сроком эксплуатации. Минус у резервуаров из нержавеющей стали один: вода в них остывает быстрее. Однако и нагревается она в короткие сроки, поэтому этот недостаток почти универсального материала нельзя назвать существенным.

Можно ли сделать бак для воды в баню своими руками? Эта работа по силам мастеру только в одном случае: если у него есть хотя бы минимальный опыт работы со сварочным оборудованием. Иначе нет большого смысла заниматься изготовлением бака. Любая оплошность приведет к тому, что готовый резервуар будет протекать.

Выбор нержавеющей стали

Не надо говорить, что материал обязан быть качественным. Второй важнейший момент — корректный выбор толщины материала. Для создания емкости для горячей воды рекомендуют приобрести нержавеющую сталь, предназначенную для изготовления посуды. Она должна быть простой в эксплуатации и уходе, уметь противостоять высокой температуре и влажности, и не деформироваться. Идеальными считаются марки AISI 304 (8-12X18H10) и 430 (08X17).

Заводские изделия изготавливают из материала толщиной 1 мм. Однако операция «Бак для воды в баню своими руками» предполагает иной вариант: в этом случае данный параметр необходимо увеличить. Рекомендуемая толщина листов — 1,2-1,8 мм, однако на выбор повлияет объем резервуара. Чем больше емкость, тем прочнее должен быть материал.

Самый простой способ изготовления, который подойдет для не очень опытного сварщика, — использование бесшовных нержавеющих труб. Его плюсы — относительная простота работы, так как мастеру не придется вырезать очень много заготовок. К тому же баку из отрезка трубы потребуется минимальное число сварных соединений.

Для «самоварно-дымоходных» конструкций понадобится больше материала. Например, для наружного элемента подойдет заготовка, имеющая диаметр от 175 до 250 мм, для внутреннего — труба, диаметр которой соответствует этому параметру дымового канала. Натрубному баку для бани не обойтись без дна, крышки и горловины.

Что потребуется для работы?

Для изготовления резервуара мастеру не помешает присутствие ассистента. В список инструментов и материалов входит:

сварочный аппарат — для сварки нержавейки (инвертор, полуавтомат);

шлифовальная машина, напильник либо наждачная бумага;

специальные электроды по нержавеющей стали (2,5-3 мм);

болгарка и диски (толщина — 1 мм, диаметр — 11,5 мм);

металлическая щетка для зачистки участков;

шаровые краны и штуцер;

плоскогубцы и молоток;

водопроводные трубы.

Для создания отверстий в нержавеющей стали понадобится электродрель и сверло по металлу (при толщине листа — до 2 мм, максимальная скорость вращения — 100 об/мин).

Изготовление бака для воды в баню

Перед приобретением материала рассчитывают объем емкости, принимая во внимание модель и количество людей, которые будут посещать парную. Затем приступают к созданию чертежа, на котором проставляют точные размеры.

В соответствии с параметрами бака выбирают и покупают материал — отрезок трубы для корпуса, листы — для дна и крышки. На листовом материале чертят два круга, затем их вырезают болгаркой. Места распила обрабатывают напильником. С помощью сварочного аппарата к трубе приваривают заготовки. Сначала детали точно состыковывают, потом их крепят прихватками. Затем переходят к созданию нормальных сварных швов. Их стараются делать ровными и аккуратными. После завершения соединения стальных деталей рабочие участки обрабатывают шлифовальной машиной, напильником или наждачной бумагой. Если неопытные мастера предпочитают использовать сварку по минимуму, то крышку емкости фиксируют болтами, либо поступают еще проще — оставляют ее полностью съемной. В том случае если резервуар будет устанавливаться на дымоходном канале, в центре конструкции делают отверстия для трубы. Берут электродрель и сверло, инструментом делают отверстия для патрубков: внизу для подачи холодной, выше — для забора горячей воды. Диаметр их должен соответствовать параметру водопроводной трубы.

Последний этап — установка, проверка и приваривание патрубков, сделанных из труб подходящего диаметра, а также соединение их с кранами и водопроводными трубами. Затем приступают к монтажу готового резервуара.

Установка емкости и ее подключение

Особенности этого этапа зависят от его конструкции. Простейший вариант монтажа — установка резервуара на корпус у топочного отделения. Бак можно установить у каменки, или встроить его в кирпичную печь.

В последнем случае размер проема для резервуара делают немного большим, чем размеры готовой конструкции: оптимальное расстояние от стенок прибора до бака — несколько миллиметров. Печь устанавливают после завершения 9-10 ряда. В кладке оставляют отверстия для патрубков и водопроводных труб. После установки резервуара работу продолжают до тех пор, пока кладка его не закроет. Затем емкость накрывают полосами металла, возведение печи продолжают. Самый простой вариант установки бака — его расположение на корпусе готовой кирпичной печи.

Выносные модели чаще монтируют рядом с печью, но на стене соседнего помещения. В этом случае в систему добавляют теплообменник, потом его соединяют с водопроводными трубами. Для фиксации водяного бака на стене используют металлическую планку или уголки, способные выдержать вес конструкции. Их прикладывают стене, затем карандашом отмечают точки крепления. В обоих случаях под крепежи сверлят отверстия для дюбелей. Фиксируют выбранные элементы с помощью длинных болтов.

Вывод для горячей воды делают под углом 20-30°. Трубу, предназначенную для подачи холодной жидкости, монтируют в нижней части теплообменника. Максимальная длина водопроводных труб — 3 м.

Бак для воды в баню своими руками — операция, успех которой зависит только от опыта мастера. Сварщики-любители со стажем смогут сделать качественный резервуар из листовой стали. Тем, для кого работа со сварочным оборудованием пока в новинку, лучше минимизировать количество соединений — выбрать на роль материала для емкости трубу. Если опыта у хозяина нет, то оптимальный выход — покупка готового бака из нержавеющей стали. В этом случае ему не придется опасаться, что в резервуаре обнаружится течь.

О том, как можно сделать бак для воды в баню своими руками, расскажет мастер из следующего видео: