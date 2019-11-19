Городские балконы, превращающиеся в полнофункциональные зоны, давно перестали быть в диковинку. Сейчас в этих небольших помещениях устраивают комнаты отдыха, кабинеты и оранжереи. Но это далеко не весь список. Многие хозяева мечтают, чтобы на столе круглый год были свежая зелень, ягоды и фрукты, поэтому доверяют балкону важную роль мини-огорода. Выращивать там можно практически все — от зелени до помидоров. Однако особенно прельщает другая идея — земляника на балконе. Это не авантюра, как может показаться на первый взгляд: подходящий микроклимат для выращивания вкусной, ароматной ягоды легко можно создать. Чтобы добиться хорошего урожая, надо выбрать сорт, обеспечить на балконе благоприятные условия, посадить землянику и дожидаться урожая.

Оптимальные условия для выращивания

Говорят, что земляника — неприхотливая ягода, которая будет плодоносить даже в неидеальных условиях, однако полагаться на авось все-таки рискованно. Даже создав тепличные условия, не каждый балконный садовод сможет дождаться результата. Чтобы земляника на балконе прижилась, а затем начала цвести, необходимо следовать рекомендациям бывалых огородников. Нужно обеспечить:

Поддержание требуемого температурного режима, который придется немного изменять на разных этапах роста. Во время посадки семян в грунт температура должна быть +18°. При появлении всходов ее понижают на несколько градусов (2-4°). С момента цветения и в период плодоношения оптимальная температура составляет +20°. Хорошее освещение. Его любят все растения, земляника на балконе в максимуме света нуждается еще больше. Лучшее его расположение — южная сторона. При дефиците солнечного света необходимо дополнительное искусственное освещение — фитолампы. Световой день, продолжающийся около 12 часов — условие, почти гарантирующее хорошую урожайность. Правильный уход за растениями. В него входит покупка специального питательного грунта, или его самостоятельное изготовление, подготовка правильных емкостей для высадки рассады и роста земляники, ее своевременная пересадка. Не менее важен регулярный, но дозированный полив, процедура опыления, проведенная по всем правилам.

Регулярное проветривание балкона дает возможность максимально приблизить условия для выращивания ягоды к ее естественной «среде обитания». Однако любых сквозняков придется избегать: растение боится резких порывов ветра.

Лучшие сорта земляники для балкона

Северный климат слишком суров к огородникам, поэтому им приходится довольствоваться только одним урожаем вкусной ягоды, его снимают в середине лета. Однако уже есть выход из этого «бедственного» положения: это выведенные ремонтантные сорта. Они дают возможность хозяевам балконов за сезон снимать урожай 2-3 раза. Правильный выбор, корректный, тщательный уход за растениями — гарантия плодоношения земляники от 3 до 4 раз в период с весны до конца года, иногда до декабря.

Ремонтантные сорта делятся на различные группы:

ДСД. Цветочные почки растений этого вида появляются только при длительном световом дне. Эти культуры довольно капризные, поэтому дают урожай только дважды — в июле, а также в начале сентября. Еще один минус — второе плодоношение, находящееся под вопросом: не все растения его выдерживают. НСД. Это культуры, способные полноценно развиваться при неполном световом дне, они отличаются неприхотливостью. Поэтому для хозяев балконов выбор земляники из этой группы сортов более предпочтителен.

Для культивирования земляники на балконе можно выбрать как ампельные сорта, так и кустовые. Первые гораздо проще располагать на стенах в кашпо. На нижних ярусах будут удобнее себя чувствовать кустовые культуры, отличающиеся крупными ягодами.

Выбор конкретного сорта земляники

Большое количество сортов у начинающих садоводов нередко вызывает затруднения, поэтому отдать предпочтение какому-то фавориту очень трудно, почти невозможно. Надо, чтобы растение в созданных тепличных условиях на балконе хорошо прижилось и развивалось.

«Любимцы публики»

Так как искусство выращивания земляники на балконе уже не ново, то некоторый опыт у садоводов-любителей уже накопился. Хорошие рекомендации от них получили несколько сортов.

Домашний деликатес. Этот сорт был выведен специально для выращивания ягод на балконах и лоджиях. Частое проветривание, а также регулярный полив гарантируют плодоношение растения до наступления холодов. Урожай хозяева получают богатый, ягоды у сорта не очень крупные — длина их около 5 см. Большой плюс — компактность корневой системы. Она дает возможность использования для посадки даже небольших цветочных горшков. Королева Елизавета II. «Венценосную особу» любят за приятный кисло-сладкий вкус и довольно высокую урожайность. Эти небольшие кустики могут плодоносить круглый год. Ягоды у этого сорта сочные и крупные. Особенность королевской культуры — большая корневая системы, ей просто необходимы большие «апартаменты» — горшок большого объема. Московский деликатес. Достоинство этого сорта — завидная всхожесть семян: около 80-85% дают ростки и правильно, по графику, развиваются. Первый урожай земляники получают спустя 4 месяца после посева. Культура отличается от других земляничных «коллег» красивыми большими цветками и очень вкусными ягодами. Сариан. Одно из достоинств сорта — его уникальная неприхотливость. Сариан без особых усилий переносит как жару, так и сильный холод, болеет очень редко. Семена сорта отличаются высокой всхожестью, а ягоды довольно крупными размерами. Земляника имеет замечательный вкус, это растение особенно красиво выглядит в кашпо. Суприм. Несомненное преимущество этого сорта в том, что растение является самоопыляемой культурой, уход за которой не так сложен. Плодоносит Суприм по октябрь включительно. Если культуре созданы идеальные условия, то ягоды можно получать круглый год. Вес урожая от 1 кустика может составить 2 кг.

Еще один замечательный ремонтантный сорт — Тоскана. Это растение известно очень высокой декоративностью: оно практически постоянно цветет. В это время кустики усыпаны красивыми, ярко-розовыми цветками. Урожайность сорта довольно большая, ягоды не очень крупные.

И их конкуренты

Если культивировать на балконе сразу несколько сортов, то со временем можно самостоятельно найти себе идеальное растение. Разные сорта имеют свою окраску цветков и плодов. Кроме того, выведено множество видов гибридной садовой земляники, поэтому список претендентов на балкон достаточно велик. Самыми подходящими считаются следующие сорта:

Александрия;

Альбион;

Барон Солемахер;

Времена года;

Желтое чудо;

Кама;

Регина;

С-141;

Свит Эви;

Фестивальная;

Флоренс;

Эльсанта.

Некоторые виды могут мириться с недостаточным освещением, поэтому они подходят даже для подоконников (Эльсанта). Другие по вкусу и аромату не отличить от лесной ягоды (Свит Эви). Гибрид С-141 — лучший кандидат для круглогодичного выращивания, он имеет красивые темно-розовые цветки и ароматные темно-красные плоды. Но самый необычный сорт в этом списке — Желтое чудо. Ягоды не только имеют оригинальный желто-кремовый цвет, они безопасны для аллергиков и для маленьких детей, столкнувшихся с неприятным явлением — с диатезом.

Земляника на балконе: выращивание

Это садовое растение сможет прекрасно себя чувствовать на балконе или лоджии, жить на подоконнике в комнате. Единственное условие — регулярный уход. «Одомашненная» земляника точно так же, как и ее «одичалые» родственники, нуждается в своевременной высадке, поливе, периодическом рыхлении почвы и, естественно, сборе урожая.

Возможные емкости для земляники

Этот этап — один из самых важных, так как достаточное место для корневой системы — главное условие для любого растения. Если выбрать не слишком подходящий горшок, то корни не смогут хорошо развиваться, а результатом дефицита места станет отсутствие урожая.

Сорта, имеющие компактную корневую систему, способны довольствоваться малым. Минимальный диаметр горшка для одного кустика в этом случае составляет 15 см. Если решено использовать ящики, то необходима тара шириной 20 см, ее глубина — 15 см.

Это самые маленькие размеры из разрешенных, однако даже компактным растениям лучше обеспечить больший объем грунта. Многие сорта любят свободу, поэтому им требуются широкие и глубокие емкости. Отверстия для стока воды обязательны, слой дренажа (3-5 см) тоже. В этой роли одинаково успешно выступает галька, гравий, щебень или керамзит. Есть правило, которое лучше сразу запомнить: 3 л субстрата на каждый куст — необходимый минимум.

Список того, что сможет стать местом жительства земляники, включает:

традиционные цветочные горшки;

водопроводные трубы из пластика, такие же ведра;

длинные и узкие ящики, предназначенные для выращивания именно на балконах;

широкие деревянные ящики, габаритами похожие на тару для бутылок или продуктов;

плетеные либо пластиковые корзины, в которые укладывают непромокаемый материал;

удобные многоярусные конструкции — этажерки, на них устанавливают горшки и/или ящики.

Самый простой способ — набивание почвой полиэтиленовых мешков. Их подвешивают вдоль балконных окон, снизу делают отверстия, затем устанавливают на крепкое основание, способное отводить излишек воды.

Какай грунт для земляники идеален?

Эта ягода не относится к агрокультурам, обычным для выращивания в домашних условиях, потому тщательный подбор грунта — первостепенная задача. Если хозяева раньше никогда не занимались садоводством, то лучшим выходом станет приобретение почвенного субстрата в магазине. Того, что предназначается для выращивания земляники и других ягодных кустарников. Состав такого грунта традиционен, в него в равных долях входят следующие компоненты:

биогумус;

вермикулит либо перлит;

минеральные удобрения;

речной песок;

торф.

Все ингредиенты можно считать идеальными, однако некоторые сомнения вызывают минеральные удобрения. Поэтому никто не запрещает приготовить такой субстрат самостоятельно, исключив из него не совсем экологически чистый компонент. Однако есть и другие рецепты. Например:

дерновая земля, торф и песок (3:6:1);

перегной, дерновая земля, торф (равные пропорции);

торф, опилки или перлит (1:2).

Выбрать можно любой из предложенных рецептов, но в каждую смесь лучше добавить биогумус. Этот продукт обеспечит высокую приживаемость и лучший рост земляничной рассады. Заполненные емкости перед высадкой рассады проливают либо раствором перманганата калия, либо другим фунгицидом, предназначенным для обеззараживания почвы.

Выращивание земляники из семян

Есть два варианта — покупка готовой рассады и самостоятельное ее выращивание. Первый вариант более удобен, так как долго ждать появления «первенцев» не придется. Однако этот относительно быстрый вариант более затратен. Аграрный процесс «с нуля» сулит не только экономию: многие полагают, что это гарантированный способ получить богатый урожай.

На рассаду семенной материал можно начинать сеять с января, крайний срок — начало марта. Но если нет возможности устроить рассаде дополнительное освещение, торопиться большого смысла нет. Надо дожидаться достаточного количества солнца, поэтому данную операцию советуют отложить до начала апреля. В противном случае саженцы пойдут в рост, но развитие их будет оставлять лучшего.

Почву в емкости перед посадкой увлажняют. Семена высевают в ящики, слегка присыпают грунтом (1-2 мм). Для создания парникового эффекта укрывают полиэтиленовой пленкой, затем отправляют в теплое темное место. Самая комфортная температура там — +18°, большее значение затормозит их прорастание. При появлении первых ростков емкость переносят на освещенное место (+14-16°). Переувлажнения или пересыхания почвы не допускают. Густо растущие всходы прореживают.

Когда сформировываются первые 2-3 листочка, рассаду пересаживают в питательный легкий грунт. Укореняют ростки на ту же глубину, что была при прорастании: поднимать и заглублять не нужно. После начала активного роста растения начинают закаливать: ежедневно на несколько часов их переносят на открытый воздух.

После окончания весенних заморозков земляничные кустики с 6-8 настоящими листиками пересаживают на постоянное место. Расстояние между растениями должно составлять 10-30 см, но здесь надо ориентироваться на сорт растений, на рекомендации, указанные на упаковке семян. Самый солнечный участок на балконе — законное место земляники. В процессе укоренения и пикирования особенно важна ее регулярная поливка.

При пересадке всходов нельзя стряхивать землю с корней. Такое обращение может их повредить, а значит, растение может погибнуть. Подрезка нижней части корней, наоборот, разрешена, так как после контакта с воздухом кончики их обычно отмирают. Повреждение корневой шейки недопустимо.

Как ухаживают за земляникой?

Только тщательный и регулярный уход позволит растению «процветать» и плодоносить. «Холение и лелеяние» включает обрезку, полив, подкормку.

Первая обрезка — операция, которую проводят перед пересадкой. Это удаление трех нижних листочков. От верхушки избавляются, когда растение достигает высоты 10 см. В дальнейшем придется срезать лишние цветки и «вездесущие» усы, чтобы они не мешали росту ягод. Регулярный полив необходим всем растениям, кроме самых экзотических. Частота зависит от степени влаголюбивости сорта. Идеал — постоянно увлажненная, не пересыхающая почва, но чрезмерное увлечение поливом приведет к гибели земляники, так как земля неминуемо закиснет. В прохладную и дождливую погоду поливают реже, в солнечную — чаще, обильнее. Подкормка удобрениями (комплексными, натуральными) проводится каждые 2 недели. Хорошие отзывы заслужила добавка Кемира Люкс. Простая альтернатива — трехнедельный водный настой смеси из древесной золы и яичной скорлупы свежих, а не вареных продуктов. На 3 литра жидкости берут 1 л молотой либо растолченной скорлупы и 2 столовые ложки золы.

Помимо увлажнения грунта рекомендуют растения опрыскивать. Такие процедуры проводят через 3-4 дня. В жаркие дни — ежедневно.

Как правильно опылять землянку?

Не все сорта способны к самоопылению, поэтому «ленивые» растения приходится обслуживать самостоятельно. Самое важное в этом процессе — предельная аккуратность. В качестве инструмента для операции используют тонкую кисточку, имеющую мягкие щетинки, ватную палочку либо маленький комочек ваты.

Опыление начинают в тот момент, когда цветки распускаются полностью. Действуют осторожно, так как трогать лепестки нельзя. Кисточкой или палочкой проводят по пестикам и тычинкам. Чтобы не затягивать процесс еще больше, рекомендуют отмечать (запоминать) первый цветок, и от него уже двигаться в определенную сторону.

Зимовка ремонтантной земляники

Если создать этим растениям комфортные условия зимой, то можно ждать плодоношения уже весной, но оставлять землянику в квартире не рекомендуется, так как есть большая вероятность появления паутинного клеща.

Лучшее место для зимовки культуры — застекленный и утепленный балкон, где температура хоть и плюсовая, но низкая. Осенью покрасневшую верхушку срезают, а емкости с корешками выносят на балкон. Подкармливать в этот период растение не нужно. Полив необходим умеренный: только тогда, когда почва просыхает на 2 фаланги пальца. Первые ягоды хозяева на перезимовавшем растении увидят в мае-июне.

Земляника на балконе не чудо, так как не слишком капризное растение может комфортно себя чувствовать в любой емкости подходящих размеров. Уход за ней тоже не слишком обременителен. Зато хозяева будут вознаграждены за труд свежими и вкусными ягодами, выращенными собственноручно.

Чтобы убедиться в реальности и относительной простоте этого вида растениеводства, лучше посмотреть интересный видеоролик:

https://www.youtube.com/watch?v=f9Ay58yBuYc