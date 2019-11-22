Использование балкона в непривычной для него роли — идея практичная. Особенно интересно смотрятся те помещения, что превращены в оранжереи. Однако многие домашние садоводы не ограничиваются только цветами: они решают выращивать овощи и ягоды, чтобы иметь на столе практически круглый год свежие и вкусные плоды. Среди любимцев чаще оказываются томаты, которые не требуют много места, больших усилий и затрат. Небольшие помидоры на балконе вырастить вполне реально: надо лишь выбрать подходящий сорт, обеспечить растениям идеальные условия, бережно и регулярно за ними ухаживать. Но чтобы получить хороший урожай, нужно узнать все, что относится к данному процессу. Он непрост, но увлекателен.

Условия для выращивания томатов

Помидоры на балконе будут чувствовать себя хорошо, если соблюсти все рекомендации опытных мини-огородников. Для томатов оптимальны помещения, смотрящие на юго-восток или юго-запад. Южная сторона не самый лучший вариант: здесь придется организовывать тень, в противном случае растениям на балконе будет жарко. Север — причина, чтобы отказаться от намерений, так как прямой солнечный свет этой культуре жизненно важен. Осенью и весной нужна организация дополнительного освещения, поэтому будут необходимы люминесцентные или фитолампы.

Чтобы помидоры на балконе хорошо росли, им нужно быть на солнце не менее 3 часов ежедневно. Открытые балконы — повод защитить растения от порывов ветра: горшки обязательно располагают возле стен или около перил. Если помещение застеклено, то помидорам лучше обеспечить более высокое место, находящееся ближе к свету. В этом случае регулярное проветривание балкона — необходимость.

Помимо защиты от ветра капризным южным растениям требуется определенный температурный режим. Идеальная температура для них — +26° в дневное время, +15° в ночное, но не ниже. На закрытых и утепленных балконах есть возможность выращивания овощей круглогодично. Температуру на них обычно отслеживают термометром.

Идеальные помидоры на балкон

Ограниченное пространство балкона — камень преткновения. Эти условия несколько ограничивают выбор: трудно даже представить крупные кусты с такими же плодами на небольшой площади. Однако есть достаточно большое количество сортов, выведенных именно для маленьких помещений, называются они балконными.

Критерии

Чтобы урожай радовал огородников-хозяев, при выборе сорта нужно учитывать:

Высоту куста. Все сорта помидоров делят на детерминантные и индетерминантные. У первых при появлении определенного количества кистей (5-6) рост останавливается, поэтому помидоры вызревают быстро и дружно. Рост вторых не ограничен, потому они не лучший вариант для балконов, но есть одно исключение — томаты-черри. Для ограниченных пространств выведены супердетерминантные — карликовые — сорта. Размер растения, которое должно прекрасно себя чувствовать на небольшой площади балкона. Лучше обратить внимание на детерминантные (низкорослые) растения. У них компактная коневая система, высота не более 100 см. Слишком ветвистые кусты не подойдут. Урожайность. Для балконов и лоджий идеальны кистевые сорта помидоров. Такие плоды, располагающиеся на гроздьях, вызревают почти одновременно. Их преимуществами считают повышенную урожайность, устойчивость к болезням. Способ опыления. Это один из главных критериев. Выбирая сорта, лучше отдать предпочтение самоопыляющимся растениям, которые достаточно встряхнуть, или тем, которые вовсе не требуют никаких действий. Их называют партенокарпическими. Универсальность. Если овощи с балкона будут не только употреблять в свежем виде, но и планируют делать из них заготовки, то сорт нужно выбирать подходящий. Помидоры делят на столовые, предназначенные для изготовления сока или консервации. Внешний вид. Не всегда на томаты смотрят только как на источник плодов, так как кусты сами по себе являются красивым декоративным дополнением на балконе. Сроки плодоношения. Здесь преимущество на стороне раннеспелых сортов, которые начинают приносить плоды гораздо быстрее своих более медлительных «собратьев».

Выводы

Теперь надо подытожить написанное. Для того чтобы получить отличный урожай на балконе, надо выбрать сорт, имеющий несколько преимуществ перед остальными. В этот список входят:

определенные вкусовые качества, свойства в зависимости от предназначения;

компактность и низкорослость, такие кусты легче формировать, подвязывать;

ранние сроки созревания — вегетационный период составляет от 75 до 100 дней;

способность к самоопылению либо полное отсутствие его необходимости;

компактность корневой системы, она позволяет использовать ящики и горшки;

стойкость к болезням томатов, их вызывает повешенная влажность, если балконы или лоджии застеклены.

Определив для себя лучшие характеристики, нужно выбрать один или несколько подходящих сортов. Однако сажать их рядом не рекомендуют: может произойти переопыление, оно испортит как внешний вид растений, так и вкус помидоров.

Подходящие сорта для балконов

У хозяев таких «мини-огородов» давно появились свои любимчики. Список претендентов зависит от вкусов, предпочтений: одни любят мелкоплодные гибридные сорта, другие выбирают растения с относительно большими плодами, похожими на своих тепличных «сородичей». Чаще всего фаворитами становятся такие сорта овощей:

Анжелика. Этот сорт помидоров в относят к очень ранним, его период вегетации длится около 80 дней. Кустики имеют среднюю высоту, плоды — яйцевидную форму. Средний их вес составляет 60 грамм. Балконное чудо — очень популярный помидор для небольших пространств. Кусты у него невысокие и очень компактные. На урожайность малые размеры не влияют. С одного растения снимают за сезон около 2 кг плодов. Балконное чудо без проблем переносит пасмурную погоду и прохладу. Плоды хороши в любом виде: их можно есть свежими, делать заготовки. Баттерфляй. Этот гибридный сорт относится к ультраскороспелым видам: плоды появляются и созревают практически одновременно. Высота куста (примерно 150 см) дает право отнести это растение к индетерминантным. Сорт знаменит высококачественными плодами и универсальностью: он подходит даже для выращивания на подоконниках. Бонсай балконный — ультраскороспелый карликовый сорт: период созревания (от появления ростков до вызревания плодов) составляет 80-90 дней. Его относят к декоративным видам, которые хорошо смотрятся как на балконе, так и на подоконнике: в высоту кустики достигают 30 см, а плоды редко весят больше 25 грамм. Комнатный сюрприз. Этот сорт относят к суперранним: овощи созревают спустя 75 дней после высаживания сеянцев. Кустики отличаются компактностью, высота их редко превышает 50 см. Комнатный сюрприз не зря носит такое «имя»: для этого сорта характерна высокая всхожесть семян, хорошая урожайность — до 3 кг с каждого растения. Плоды имеют сливовидную форму.

Другие сорта, на которые можно обратить внимание, — Вишенка и Жемчужина (желтые или красные), Загадка, Линда, Пиноккио, Филиппок, Флорида Петит.

Выбор лучшей емкости и грунта

В роли «жилища» для помидорных кустов используют пластиковые горшки или ведра, достаточно глубокие ящики, 5-литровую тару из-под питьевой воды. У них отрезают горлышко. Миниатюрные сорта будут чувствовать себя комфортно в емкостях с объемом 2-5 литров, однако надо обязательно соблюдать рекомендации производителей семян. Высокорослые помидоры, имеющие довольно большую корневую систему, нуждаются в больших объемах грунта. В противном случае почва быстро истощится, а растения начнут чахнуть из-за недостатка питания.

Для помидоров подходит плодородный рыхлый грунт, имеющий нейтральную либо слабощелочную реакцию. Для снижения кислотности почвы в нее вносят гашеную известь, доломитовую муку, золу или мел. Готовые грунты, содержащие в основном торф, не лучший вариант. Исключение — смесь, предназначенная именно для помидоров.

Альтернатива покупке готового субстрата — самостоятельное его изготовление. Почвенная смесь должна содержать:

дерновую землю (2 части);

опилки либо торф (1 часть);

перегной (2 части).

В роли удобрения используют калимагнезию, сульфат калия, суперфосфат. Перед посадкой почвенный субстрат требует дезинфекции. Если ее проигнорировать, болезнетворная микрофлора, оставшаяся в грунте, поразит растущие томаты. Смесь проливают горячим раствором марганцовки. Второй вариант обеззараживания — прокаливание в духовке.

Подготовка семян и посев

Далеко не все производители семян могут дать гарантию качества.

Обработка

Чтобы выбрать хороший посевной материал, его проверяют, используют солевой раствор. Готовят его так: в стакане воды размешивают чайную ложку соли. В эту жидкость засыпают семена, ждут 5 минут. Все, что осталось на поверхности, вычерпывают и выбрасывают, качественный продукт всегда остается на дне.

Если семена помидоров в конкретном магазине приобретаются постоянно, а в их качестве уже сомневаться не приходится, то других манипуляций не требуется. Когда закрадываются некоторые сомнения насчет надежности продавца, семечки протравливают в растворе марганцовки, медного купороса или другого фунгицида.

Для ускорения прорастания посевной материал обрабатывают стимулятором роста — Гуматом, Цирконом либо Эпином. Семена, высаживаемые на открытый балкон, закаливают. Их заворачивают во влажную ткань (например, в марлю), помещают в холодильник на несколько суток. Такие семена будут лучше переносить неблагоприятные условия внешней среды.

Посев

Раннее получение урожая — цель всех огородников, поэтому рассадный способ любим и применяем почти всеми, кто живет в довольно холодных регионах. Для балконов он тоже плюс. Оптимальное время для высадки «томатного десанта» — начало марта. Семена распределяют по небольшим стаканчикам, либо высевают в «общежитие» — в довольно широкую емкость. Тару заполняют почвой так, чтобы ее уровень был ниже края посуды на 1 см.

Землю хорошо увлажняют, углубляют семенной материал всего на 1,5 см. Более глубокая посадка приведет к долгому прорастанию, некоторые семечки могут и вовсе не взойти. Посевы опрыскивают из пульверизатора, укрывают пленкой или помещают под стекло, оставляют при комнатной температуре. Количество света в этом случае никакой роли не играет: можно разместить емкости там, где полумрак.

Забота о рассаде

Первые проклюнувшиеся семена — сигнал для перемещения рассады в светлое место. Ее помещают на подоконник, а температуру снижают до +15°. Цель изменения — предохранение всходов от ненужной «акселерации»: в неблагоприятных условиях они не смогут сильно вытягиваться. Спустя одну-полторы недели температуру делают комфортной — повышают снова до 20-25°.

Уход за рассадой заключается в следующем:

Из-за недостаточной продолжительности светового дня до середины марта устраивают подсветку. В ее роли выступают фитолампы либо светодиоды. Если за окном пасмурно, то свет оставляют гореть весь день. При солнечной погоде помидоры дополнительно освещают только несколько часов — по утрам и вечерами, после захода солнца. Световой день, длящийся 12 часов, — необходимый минимум. Для полива рассады используют отстоянную воду комнатной температуры, или нагретую до +25°. Лучшие «инструменты» — шприц, спринцовка. Пересыхания и переувлажнения почвы избегают. Верхний ее слой должен между поливами слегка просыхать. Если в комнате очень тепло, полив проводят чаще. Вода обязана пропитывать всю почву и выходить из дренажных отверстий. Повышение температуры до 20-25° после того, как появились всходы, — хорошее время для подкормки растений. Обычно используют комплексные удобрения, имеющие нужный состав микроэлементов. Частота подкормок — раз в 2 недели. Более точные сроки, а также способы разведения можно найти в инструкции к удобрениям. Рыхление поверхности грунта. Это процедура требует большой осторожности, иначе можно повредить корни рассады помидоров. Рыхлят землю через несколько часов после полива. Считается, что такая операция дает возможность дольше удержать влагу в земле.

При поливе надо стараться не задевать крохотные растения. Воду лучше вводить прямо в почву, лучше это делать шприцем.

Пересадка помидоров на законное место

Месячную рассаду отправляют на постоянное место жительства. В емкостях проделывают дренажные отверстия, засыпают в них слой керамзита, гальки или щебня (2 см), почву заранее обеззараживают. Низкорослые помидоры высаживают в 3-литровые горшки, растениям средних размеров нужны 10-лировые ведра. Для индетерминантных сортов потребуется максимальная свобода, поэтому объем должен соответствовать: он составляет 20 литров или более. Чтобы будущие кусты чувствовали себя на балконе комфортно, лучше подобрать высокую и узкую тару. Широкие и низкие емкости для томатов не годятся совершенно.

Сама ответственная операция требует точного соблюдения основных рекомендаций:

недельное закаливание — «ссылка» помидоров на балкон на несколько часов ежедневно — процедура обязательная;

перед отправкой на новое место рассаду хорошо поливают, чтобы перенести ее без проблем вместе с земляным комом;

почвой емкость заполняют только на 2/3, так как растущие корни вскоре потребуют ее подсыпания;

в середине ее делают отверстие для корней с комом земли, размеры их должны совпадать;

совершив пересадку, землю вокруг кустика сначала слегка обжимают, потом его поливают, но не чрезмерно;

переросшую рассаду разрешается немного углубить в почву.

Если на улице в последующие дни обещают солнечную погоду, то в первые несколько суток после пересадки «новоприбывшие» растения затеняют.

Уход за помидорами на балконе

Забота о помидорах на балконе практически ничем не отличается от ухода за ними на земельном участке, однако кое-какие нюансы все же есть.

Регулярный полив

Гораздо большей осторожности требуют томаты, растущие в «неволе» на балконе, — в небольших горшках, ящиках или в другой не слишком объемной таре. Здесь крайне важен правильный полив: используют только теплую воду, нельзя допускать излишней влажности почвы, однако ее пересыхание точно так же опасно. Влажность грунта особенно важна во время формирования завязей. Если не обеспечить оптимальные условия, они опадут.

Главным ориентиром остается все то же подсыхание верхнего слоя земли. Количество воды обязано быть таким, чтобы увлажнить земляной ком. Излишки ее должны вытекать через дренажные отверстия. Рыхлят почву на следующий день. В жаркое время предотвратить испарение поможет черная пленка или мульча (опилки). Раннеспелые сорта в период наливания плодов требуют уменьшения количества воды, чтобы избежать их растрескивания. Остальные виды помидоров в этом ограничении не нуждаются.

Формирование кустов

Карликовым сортам с компактными кронами эта операция не нужна. После плодоношения для улучшения вентиляции у них обрезают только нижние листья. Высокорослым сортам необходимо формирование в 2-3 стебля, их крепят к опорам, специально установленным на балконе. На них срезают пасынки, достигшие 2-3 см, их прищипывают у основания. Старые нижние листья также удаляют.

Внесение удобрений

Помидоры на балконе подкармливают комплексными удобрениями: подходят для них Кемира-универсал или Растворин. Их разводят в теплой воде согласно дозировке на упаковке, поливают увлажненную почву. При появлении бутонов кусты опрыскивают борной кислотой, ее можно заменить препаратом Завязь. Другое эффективное средство — дрожжи, такую подкормку под корень делают 3 раза за сезон.

Опыление

Чтобы избежать появления пустоцветов, можно помочь растениям. Эту процедуру проводят в сухую и жаркую погоду, лучшее время для нее — утренние часы. Будет достаточно легко постучать по стволам томатов, однако некоторые садоводы предпочитают кисточку (ватную палочку), которой по очереди проходятся по всем цветкам. После опыления для повышения влажности воздуха растения поливают.

Помидоры на балконе давно перестали быть экзотикой, поэтому такое подспорье можно вырастить без особых проблем, если заранее проштудировать эту тему. Обеспечив растениям хороший уход, можно надеяться на балконное чудо — на появление долгожданного урожая.

Видео об этом увлекательном и полезном занятии можно увидеть у нас: