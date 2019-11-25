Квартиры в многоэтажных жилых домах в большинстве случаев имеют большое преимущество — дополнительное пространство, которое может выполнять разные роли. Речь идет о лоджиях или балконах, обойтись без которых трудно. В последнее время эти помещения все чаще превращают в полнофункциональные зоны — в кабинеты, кинозалы, мастерские, оранжереи или мини-тренажерные залы. Для многих владельцев, имеющих эти бонусные метры, понятия «балкон» и «лоджия» — полные синонимы. Однако это заблуждение. Несмотря на одинаковые функции, эти конструкции — помещения совершенно разные. Поэтому тема «лоджия и балкон: отличия и особенности обоих сооружений» и сейчас остается довольно актуальной.

Лоджия и балкон: отличия, прописанные в СНиП

Несмотря на возникшую путаницу в понятиях, идентифицировать лоджию или балкон достаточно просто даже визуально.

Первая — углубление — ниша, устроенная в стене. Если смотреть со стороны улицы, то она находится вровень с фасадом. Обычно она открыта только с одной стороны, угловые лоджии — с двух. Наличие потолка обязательно. Глухие стены справа и слева — главное отличие лоджии. Вторая конструкция — балкон — укрепленная и огражденная площадка, всегда выступающая из вертикальной плоскости стены. Внешнюю сторону и боковые стены ей заменяют решетки, открытые либо закрытые плитами, листами шифера, а также оконные рамы.

Если говорить об отличиях совсем просто, то разница между балконом и лоджией такова: первый всегда выступает за периметр здания, вторая обязательно утоплена в строение, она является неотъемлемой частью его.

История обеих конструкций

Истории возникновения и предназначение их тоже были различны, а названия архитектурных элементов-иностранцев «перекочевали» из разных языков.

Балкон — французское слово — balkon. Оно, в свою очередь, произошло от старонемецкого названия балки — balko. Первые конструкции не являлись полноценными балконами: они выглядели как простой выступ, находящийся около окна. Через некоторое время они обзавелись ограждениями, предохраняющих прогуливающихся людей от падения. Лоджия — слово итальянское — loggia. Оно переводится как «открытая галерея, расположенная вдоль стены здания, образованная парапетом, колоннадой либо аркой». Это понятие «перебралось» в современный итальянский язык из латыни.

Эти конструкции имели очень мало общего в начале своей «архитектурной карьеры». Но с течением времени стали для многих россиян синонимами, однако отличий у них все же больше, чем кажется на первый взгляд.

Разница в формах балконов и лоджий

В этом случае отличия существенны, так как один из сравниваемых «представителей» находится в более выигрышном положении.

Лоджии — аутсайдеры

Если рассматривать лоджии, то утопленная конструкция не может похвастаться большим разнообразием форм. «Виноваты» в этом несущие стены, ограждающие помещение. Встроенное сооружение лишь повторяет особенности строения, заложенные в проекте здания.

Поэтому существует только два вида лоджий, очень распространенных у нас: традиционные конструкции, ограниченные с 3 сторон, и угловые сооружения, у которых есть ограждения только с 2 из них. Да, все же есть некоторое разнообразие: например, закругленные архитектурные элементы, однако они тоже относятся к традиционному виду.

Балконы — победители

Их размеры, типы конструкций и формы могут иметь отличия, однако одно общее есть: это основание — железобетонная плита, которая значительно выступает за стены здания. Она закреплена лишь с одной стороны, поэтому сильно перегружать эти конструкции не разрешается.

Формы балконов различны, эти «пристройки» бывают:

прямоугольными — традиционными;

треугольными;

трапециевидными;

закругленными;

полукруглыми;

удлиненными.

Формы их зависят от пожеланий заказчика проекта, от способности архитектора воплотить задумки в реальность. Поэтому перечисление абсолютно всех видов конструкций невозможно: буйная фантазия человеческая не знает ограничений. Типовые сооружения в большинстве случаев имеют удобную прямоугольную форму, иногда встречаются закругленные конструкции.

Сейчас в разных областях стали «специализироваться» лоджия и балкон: отличия в их предназначении. Первые чаще встречаются в жилых многоэтажных зданиях, вторые, наоборот, делают на нежилых, административных, промышленных строениях.

Лоджия и балкон: отличия в размерах

Площадь помещений — еще один параметр, который у обоих сооружений может сильно различаться. На него в большей степени влияют конструкционные особенности здания, потому что размеры как лоджий, так и балконов зависят от габаритов железобетонных плит, которые применяются в строительстве того или иного объекта.

Площадь балконов новых домов составляет 100х320 см, но эти цифры меняются в зависимости от разработанного проекта. Плиты перекрытия, используемые при строительстве зданий с «урожденными итальянками», стандартны — 120х580 см. Но и в этом случае площадь определяют только плиты, а их размер может тоже быть разным. Поэтому о разнице между помещениями лучше сказать лишь одно — встроенные сооружения всегда больше вынесенных помещений. Строгих нормативов, касающихся высоты конструкций, также нет: это значение зависит от высоты потолков в квартирах здания.

Разница в площади объясняется просто. Большой балкон, вынесенный за периметр здания, — задача крайне сложная, почти невыполнимая из-за особенностей конструкции. Лоджии, находящиеся на плитах перекрытия, которые удобно опираются на стены, в состоянии выдержать практически любые бытовые нагрузки.

Для балконов, находящихся на одинокой несущей плите, существенным весом становится остекление, утепление и отделочный материал. Если в этот список добавить даже небольшую мебель, то плита, крепящаяся к зданию только одной стороной, становится источником опасности. Причем как для жильцов, так и для их соседей.

Удобство, функциональность

В этих «номинациях» безусловный лидер — лоджия. В первую очередь, это касается обустройства помещений при превращении их в полностью функциональную комнату. Средств же на утепление вынесенного балкона потребуется немало, ведь остекление и теплоизоляция нужны все трем стенам. В лоджии работы проводят только с двух или одной стороны. Однако у маленького помещения тоже есть плюс: материалов на ремонт уйдет меньше.

Лоджия, являющаяся частью квартиры, позволяет сделать из нее продолжение комнаты, установить в ней любые обогревательные приборы. Балкон утеплить с помощью многих из них попросту невозможно. Обустройство системы «теплый пол» не всегда разрешается из-за критического (или близкого к нему) состояния балконной плиты. Если говорить о современных строительных нормах, то обе конструкции обязаны выдерживать совершенно одинаковую нагрузку — 200 кг на 1 м2.

Лоджия и балкон: отличия в цене

Стоимость жилья с этими помещениями несколько отличается. При покупке или продаже квартиры метраж ее рассчитывается в зависимости от того, какое сооружение в ней находится. Для расчетов используют понижающий коэффициент. Для жилплощади с лоджией он составляет 0,5, а для квартир с балконами, которые приравниваются к террасам, — 0,3. Разница эта для многих является принципиальной.

Как рассчитывают стоимость? Площадь балкона либо лоджии умножают на этот коэффициент (0,3 или 0,5 соответственно). Получившееся значение приплюсовывают к площади других помещений. Результат умножают на цену 1 квадратного метра, так вычисляют цену конкретной квартиры.

Если подвести итоги

Лоджия и балкон — помещения, выполняющие одну и ту же функцию. Именно из-за этого сходства чаще всего и возникает путаница в понятиях. Но отличия их существенны.

Конструкция. Балкон является выносным элементом, лоджия всегда утоплена в строение. Закрытые стороны. У первого сооружения она только одна — та, что одновременно служит стеной зданию. У второго их может быть 2 или 3. Площадь. Здесь лидирует встроенное помещение, длина которого может не ограничиваться шириной одной комнаты. Размер балконной конструкции определяет плита, находящаяся вне стен здания, поэтому ее площадь априори не может быть большой. Прочность. Опора для лоджии относится к несущим конструкциям здания, поэтому она способна выдержать немалый вес. Выносная балконная плита, прикрепленная к строению одной стороной, имеет существенные ограничения, касающиеся нагрузок. Функциональность. Лоджия относительно легко превращается в любую комфортабельную зону. Чтобы сделать из вынесенного сооружения удобное и теплое помещение, хозяевам приходится очень постараться, а также вложить больше средств.

Сейчас появились новые конструкции, которые называют выносными и балконами-лоджиями. Эти «диковинки» одновременно утоплены и/или выступают за фасад здания. Многие хозяева называют такие оригинальные сооружения «балкоджами» или «лоджиконами».

Какое помещение лучше?

Тот, кто хочет получить однозначный ответ, разочаруется, так как его не получит. У обеих конструкций есть достоинства и слабые стороны. Одни люди больше любят балконы за панорамный обзор, ощущение открытого пространства. Утопленные сооружения, чаще наглухо закрытые с боковых сторон, наоборот, этим простором и большим количеством света похвастаться не могут.

Примыкающая к вынесенному сооружению комната освещена максимально, однако за такую незащищенность хозяевам приходится расплачиваться холодными зимами. Тем, кто не возлагает на балконы больших задач, использует их в традиционном качестве, эти помещения подойдут идеально.

Более просторные лоджии дают возможность значительно увеличить полезный метраж квартиры, получив полноценную комнату. Там меньше света, зато обратная сторона медали — экономия тепла. Для сохранения его на балконах владельцам их приходится прилагать максимум усилий.

Главный вопрос все же был не о фаворите в этом дуэте неотапливаемых помещений, так как тема «исследований» — лоджия и балкон: отличия конструкций. Ответ даст шанс больше не путаться в названиях, ведь встроенное и вынесенное сооружение легко отличить даже визуально.

Завершением темы станет следующее видео: