Квартиры в многоэтажных жилых домах в большинстве случаев имеют большое преимущество — дополнительное пространство, которое может выполнять разные роли. Речь идет о лоджиях или балконах, обойтись без которых трудно. В последнее время эти помещения все чаще превращают в полнофункциональные зоны — в кабинеты, кинозалы, мастерские, оранжереи или мини-тренажерные залы. Для многих владельцев, имеющих эти бонусные метры, понятия «балкон» и «лоджия» — полные синонимы. Однако это заблуждение. Несмотря на одинаковые функции, эти конструкции — помещения совершенно разные. Поэтому тема «лоджия и балкон: отличия и особенности обоих сооружений» и сейчас остается довольно актуальной.
Лоджия и балкон: отличия, прописанные в СНиП
Несмотря на возникшую путаницу в понятиях, идентифицировать лоджию или балкон достаточно просто даже визуально.
- Первая — углубление — ниша, устроенная в стене. Если смотреть со стороны улицы, то она находится вровень с фасадом. Обычно она открыта только с одной стороны, угловые лоджии — с двух. Наличие потолка обязательно. Глухие стены справа и слева — главное отличие лоджии.
- Вторая конструкция — балкон — укрепленная и огражденная площадка, всегда выступающая из вертикальной плоскости стены. Внешнюю сторону и боковые стены ей заменяют решетки, открытые либо закрытые плитами, листами шифера, а также оконные рамы.
Если говорить об отличиях совсем просто, то разница между балконом и лоджией такова: первый всегда выступает за периметр здания, вторая обязательно утоплена в строение, она является неотъемлемой частью его.
История обеих конструкций
Истории возникновения и предназначение их тоже были различны, а названия архитектурных элементов-иностранцев «перекочевали» из разных языков.
- Балкон — французское слово — balkon. Оно, в свою очередь, произошло от старонемецкого названия балки — balko. Первые конструкции не являлись полноценными балконами: они выглядели как простой выступ, находящийся около окна. Через некоторое время они обзавелись ограждениями, предохраняющих прогуливающихся людей от падения.
- Лоджия — слово итальянское — loggia. Оно переводится как «открытая галерея, расположенная вдоль стены здания, образованная парапетом, колоннадой либо аркой». Это понятие «перебралось» в современный итальянский язык из латыни.
Эти конструкции имели очень мало общего в начале своей «архитектурной карьеры». Но с течением времени стали для многих россиян синонимами, однако отличий у них все же больше, чем кажется на первый взгляд.
Разница в формах балконов и лоджий
В этом случае отличия существенны, так как один из сравниваемых «представителей» находится в более выигрышном положении.
Лоджии — аутсайдеры
Если рассматривать лоджии, то утопленная конструкция не может похвастаться большим разнообразием форм. «Виноваты» в этом несущие стены, ограждающие помещение. Встроенное сооружение лишь повторяет особенности строения, заложенные в проекте здания.
Поэтому существует только два вида лоджий, очень распространенных у нас: традиционные конструкции, ограниченные с 3 сторон, и угловые сооружения, у которых есть ограждения только с 2 из них. Да, все же есть некоторое разнообразие: например, закругленные архитектурные элементы, однако они тоже относятся к традиционному виду.
Балконы — победители
Их размеры, типы конструкций и формы могут иметь отличия, однако одно общее есть: это основание — железобетонная плита, которая значительно выступает за стены здания. Она закреплена лишь с одной стороны, поэтому сильно перегружать эти конструкции не разрешается.
Формы балконов различны, эти «пристройки» бывают:
- прямоугольными — традиционными;
- треугольными;
- трапециевидными;
- закругленными;
- полукруглыми;
- удлиненными.
Формы их зависят от пожеланий заказчика проекта, от способности архитектора воплотить задумки в реальность. Поэтому перечисление абсолютно всех видов конструкций невозможно: буйная фантазия человеческая не знает ограничений. Типовые сооружения в большинстве случаев имеют удобную прямоугольную форму, иногда встречаются закругленные конструкции.
Сейчас в разных областях стали «специализироваться» лоджия и балкон: отличия в их предназначении. Первые чаще встречаются в жилых многоэтажных зданиях, вторые, наоборот, делают на нежилых, административных, промышленных строениях.
Лоджия и балкон: отличия в размерах
Площадь помещений — еще один параметр, который у обоих сооружений может сильно различаться. На него в большей степени влияют конструкционные особенности здания, потому что размеры как лоджий, так и балконов зависят от габаритов железобетонных плит, которые применяются в строительстве того или иного объекта.
Площадь балконов новых домов составляет 100х320 см, но эти цифры меняются в зависимости от разработанного проекта. Плиты перекрытия, используемые при строительстве зданий с «урожденными итальянками», стандартны — 120х580 см. Но и в этом случае площадь определяют только плиты, а их размер может тоже быть разным. Поэтому о разнице между помещениями лучше сказать лишь одно — встроенные сооружения всегда больше вынесенных помещений. Строгих нормативов, касающихся высоты конструкций, также нет: это значение зависит от высоты потолков в квартирах здания.
Разница в площади объясняется просто. Большой балкон, вынесенный за периметр здания, — задача крайне сложная, почти невыполнимая из-за особенностей конструкции. Лоджии, находящиеся на плитах перекрытия, которые удобно опираются на стены, в состоянии выдержать практически любые бытовые нагрузки.
Для балконов, находящихся на одинокой несущей плите, существенным весом становится остекление, утепление и отделочный материал. Если в этот список добавить даже небольшую мебель, то плита, крепящаяся к зданию только одной стороной, становится источником опасности. Причем как для жильцов, так и для их соседей.
Удобство, функциональность
В этих «номинациях» безусловный лидер — лоджия. В первую очередь, это касается обустройства помещений при превращении их в полностью функциональную комнату. Средств же на утепление вынесенного балкона потребуется немало, ведь остекление и теплоизоляция нужны все трем стенам. В лоджии работы проводят только с двух или одной стороны. Однако у маленького помещения тоже есть плюс: материалов на ремонт уйдет меньше.
Лоджия, являющаяся частью квартиры, позволяет сделать из нее продолжение комнаты, установить в ней любые обогревательные приборы. Балкон утеплить с помощью многих из них попросту невозможно. Обустройство системы «теплый пол» не всегда разрешается из-за критического (или близкого к нему) состояния балконной плиты. Если говорить о современных строительных нормах, то обе конструкции обязаны выдерживать совершенно одинаковую нагрузку — 200 кг на 1 м2.
Лоджия и балкон: отличия в цене
Стоимость жилья с этими помещениями несколько отличается. При покупке или продаже квартиры метраж ее рассчитывается в зависимости от того, какое сооружение в ней находится. Для расчетов используют понижающий коэффициент. Для жилплощади с лоджией он составляет 0,5, а для квартир с балконами, которые приравниваются к террасам, — 0,3. Разница эта для многих является принципиальной.
Как рассчитывают стоимость? Площадь балкона либо лоджии умножают на этот коэффициент (0,3 или 0,5 соответственно). Получившееся значение приплюсовывают к площади других помещений. Результат умножают на цену 1 квадратного метра, так вычисляют цену конкретной квартиры.
Если подвести итоги
Лоджия и балкон — помещения, выполняющие одну и ту же функцию. Именно из-за этого сходства чаще всего и возникает путаница в понятиях. Но отличия их существенны.
- Конструкция. Балкон является выносным элементом, лоджия всегда утоплена в строение.
- Закрытые стороны. У первого сооружения она только одна — та, что одновременно служит стеной зданию. У второго их может быть 2 или 3.
- Площадь. Здесь лидирует встроенное помещение, длина которого может не ограничиваться шириной одной комнаты. Размер балконной конструкции определяет плита, находящаяся вне стен здания, поэтому ее площадь априори не может быть большой.
- Прочность. Опора для лоджии относится к несущим конструкциям здания, поэтому она способна выдержать немалый вес. Выносная балконная плита, прикрепленная к строению одной стороной, имеет существенные ограничения, касающиеся нагрузок.
- Функциональность. Лоджия относительно легко превращается в любую комфортабельную зону. Чтобы сделать из вынесенного сооружения удобное и теплое помещение, хозяевам приходится очень постараться, а также вложить больше средств.
Сейчас появились новые конструкции, которые называют выносными и балконами-лоджиями. Эти «диковинки» одновременно утоплены и/или выступают за фасад здания. Многие хозяева называют такие оригинальные сооружения «балкоджами» или «лоджиконами».
Какое помещение лучше?
Тот, кто хочет получить однозначный ответ, разочаруется, так как его не получит. У обеих конструкций есть достоинства и слабые стороны. Одни люди больше любят балконы за панорамный обзор, ощущение открытого пространства. Утопленные сооружения, чаще наглухо закрытые с боковых сторон, наоборот, этим простором и большим количеством света похвастаться не могут.
Примыкающая к вынесенному сооружению комната освещена максимально, однако за такую незащищенность хозяевам приходится расплачиваться холодными зимами. Тем, кто не возлагает на балконы больших задач, использует их в традиционном качестве, эти помещения подойдут идеально.
Более просторные лоджии дают возможность значительно увеличить полезный метраж квартиры, получив полноценную комнату. Там меньше света, зато обратная сторона медали — экономия тепла. Для сохранения его на балконах владельцам их приходится прилагать максимум усилий.
Главный вопрос все же был не о фаворите в этом дуэте неотапливаемых помещений, так как тема «исследований» — лоджия и балкон: отличия конструкций. Ответ даст шанс больше не путаться в названиях, ведь встроенное и вынесенное сооружение легко отличить даже визуально.
Завершением темы станет следующее видео: