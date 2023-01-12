Козырек над балконом: возможные конструкции, их плюсы и минусы

Козырек над балконом — элемент, который не всегда предусматривает проект многоэтажного или частного дома. И совершенно зря: его отсутствие создает дискомфорт и неудобство, поскольку такая огражденная площадка абсолютно не защищена от осадков, от палящего солнца и от малоприятных предметов, которые могут прилететь сверху. Поэтому владельцы жилья вынуждены интересоваться, как можно сделать балконный козырек самостоятельно. Никак нельзя сказать, что эта работа проста, но задача все же вполне реальна. Тем, кто не слишком уверен в своих силах, можно посоветовать иное, более легкое решение проблемы — обращение к специалистам. Но сначала владельцам квартиры или дома нужно познакомиться с видами этих балконных приспособлений, а также с потенциальными материалами для их изготовления. Не исключено, что эта информация поможет им выбрать идеальный вариант.

Монтаж козырька на балконе и согласование

Есть один важный момент, о котором собственникам жилых помещений нужно узнать заранее. Он касается установки козырька на балконе. Если этот элемент не предусмотрен проектом здания, то он является самовольной постройкой, меняющий облик здания.

По этой причине те хозяева, которые хотят соорудить такой навес, обязаны:

сначала согласовать его возведение со всеми собственниками жилья на общем собрании;

а потом представить проект переустройства в управление архитектуры, чтобы получить разрешение на такую операцию.

Еще одно обязательное условие — однотипность всех козырьков здания. Но его придерживаются не все.

Козырек над лоджией или балконом: преимущества установки

Плюсы такого небольшого навеса неоспоримы. Открытая площадка станет гораздо удобнее, поскольку она будет защищена от дождя, снега, солнца и возможно (частично) — от ветра.

Практически обязательна установка козырька над балконом последнего этажа, где он заменит крышу. Однако такая незатейливая конструкция придется кстати и на незастекленных площадках других квартир. Преимуществ у данного решения довольно много. К ним относится защита:

от мусора, разных предметов и окурков, которые могут прилететь с верхних этажей;

членов семьи, гостей и домашних животных от осадков и солнечных лучей;

от снега, который скапливается на балконах снежными зимами;

от «подарков», на которые так щедры пернатые «друзья».

На последних этажах данная конструкция сможет стать препятствием для воров, пытающихся проникнуть в квартиру сверху. Другие достоинства козырьков — шанс превратить балкон в комфортабельную мини-террасу, возможность экономии на остеклении и реальность самостоятельной установки небольшого навеса. Кроме того, козырек балкона может стать украшением: как площадки, так и всего многоэтажного здания.

Главные претензии к такому простому решению — отсутствие защиты от холода, от пыли, мусора и листвы, наносимой ветром. Зимой на балконе будет находиться не слишком комфортно, к тому же открытая площадка потребует регулярной уборки.

Козырьки над балконами: формы и виды

Поскольку этот функциональный элемент сможет сделать незащищенную часть квартиры либо дома эффектной и запоминающейся, сначала хозяевам придется задуматься над формой данной мини-конструкции. Есть козырьки, которые встречаются очень часто: к ним относятся односкатные, двускатные, арочные модели и маркизы. Последние изделия тоже можно отправить в эту категорию. Реже встречаются балконные купольные навесы и сооружения необычных форм.

Арочные

Эти козырьки не уступают в популярности своим простым «коллегам». Благодаря форме на арочных конструкциях не скапливаются осадки. Кроме того, выглядят они очень привлекательно над балконами любых размеров и конфигураций. Чтобы гарантировать максимальную защищенность открытой площадки, нужно следовать одному правилу: ширина этой арки должна быть больше ширины плиты. Идеальной моделью считают ту, которая будет длиннее, чем сам балкон. Иногда такую арку продолжают до перил, чтобы обеспечить защиту от бокового ветра. Основной материал для изготовления балконных арочных конструкций — «податливый» поликарбонат.

Односкатные

Это простейший, универсальный вариант, который выбирают для монтажа над балконом и лоджией, но в последнем случае защитную конструкцию делают значительно уже. Главные плюсы односкатной модели — способность без проблем вписаться практически в любое окружение и простота такого навеса. Изготавливают его чаще из шифера, профнастила и поликарбоната. Из последнего материала делают козырьки-полуарки, или «односкатные скругленные» навесы. Ширина/длина таких моделей также должна быть больше ширины/длины балконов.

Двускатные

Два ската не совсем привычное решение для защиты небольших балконов многоквартирных зданий и более просторных открытых площадок загородных домов. Данные модели чаще можно увидеть над входными дверями. Но исключения все же существуют. Преимущества двускатных козырьков — максимальная защита от осадков, беспрепятственный и быстрый их сход, а также необычный, но запоминающийся вид такого балкона под «настоящей» крышей.

Сложные и комбинированные конструкции

Эти варианты заинтересуют тех владельцев, которые хотят выделить свой дом, превратить его в единственный и «незабываемый объект». Способов, позволяющих сделать козырек на балконе неординарным, есть несколько. Большую или нестандартную открытую площадку с перилами можно защитить:

купольной (шатровой) конструкцией;

навесом необычной формы (повторяющим площадку).

В этом случае, как правило, не рассматривают слишком оригинальные, комбинированные варианты, которые можно относительно просто реализовать над крыльцом. Первый пример — система, состоящая из двух или трех полуарок. Причины для отказа от такой идеи — сложность таких козырьков и их немалый вес. Как правило, проектированием, изготовлением и установкой сложных навесов над балконом занимаются специалисты.

Маркизы

Это еще один подходящий вариант, который имеет несколько преимуществ перед массивными стационарными козырьками. Данная конструкция складная: она включает металлические кронштейны и покрытие из гидрофобной ткани. Плюсов у маркизы в роли навеса на балкон несколько. К ним относится:

простейший монтаж;

оригинальность решения;

мобильность такой легкой системы;

отличная защита балкона от осадков и палящего солнца;

простое управление тентом (механическое либо автоматическое);

возможность подобрать оптимальную расцветку водоотталкивающего полотна.

Единственным серьезным минусом этого решения можно считать сезонность таких систем, поскольку они не рассчитаны на снеговую нагрузку. Поэтому зимой балкон останется без защиты от снега. Другой потенциальный недостаток — уязвимость тента перед сильными порывами ветра. Маркиза может быть установлена на любом балконе, на любом этаже.

Зависимые и независимые козырьки

Таких моделей существует много, но все они делятся всего на 2 вида:

Зависимые козырьки. Они крепятся не только к стене здания, но и опираются на парапет или на площадку балкона. Независимые конструкции. Эти козырьки фиксируются только на стене дома, поэтому они более требовательны к установке, к крепежным элементам.

Первый вид навесов чаще выбирают при большой площади балкона, или если в дальнейшем планируется его полное остекление. Независимые козырьки способны защитить меньшую площадь. Их устанавливают на тех площадках, остеклять которые в будущем владельцы не собираются. Главное достоинство последнего варианта — отсутствие дополнительной нагрузки на бетонную плиту балкона.

Навес над балконом: материалы для его создания

Прежде всего владельцам дома или квартиры придется решить, из чего будет изготавливаться эта защитная балконная конструкция. Любой козырек состоит из двух элементов — из каркаса и кровельного материала.

Он практически ничем не отличается от другого похожего сооружения — от балконной крыши. С другой стороны, требования к нему серьезнее, поскольку такой навес на балкон не опирается на остекление, а значит, он должен быть максимально прочным.

Опорная конструкция

Эту часть козырька чаще изготавливают из металлического профиля. Как правило, используют сварной каркас, который очень часто декорируют коваными элементами. В роли обрешетки нередко выступают пиломатериалы — тонкие бруски либо такие же доски.

Варианты покрытия для козырьков балконов

В этой категории ассортимент намного шире. Для изготовления козырьков балконов используют несколько материалов, причем большого преимущества нет ни у одного из них.

Профнастил (гофролист) и металлочерепица

Волнистые листы оцинкованной стали надежны, очень прочны и долговечны благодаря полимерному покрытию. Их отличает широкий ассортимент. Но профилированные и гофрированные стальные изделия имеют один недостаток: их «ахиллесова пята» — шумность. Чтобы минимизировать «ущерб ушам», снизу иногда фиксируют звукоизоляционный материал.

Поликарбонат (ПК) — сотовый или монолитный

Этот полимерный материал устойчив к перепадам температур (от -40 до 130°), ударопрочен, гибок, способен защитить от ультрафиолета. Монолитная разновидность может похвастаться хорошей светопропускной способностью (до 90%).

Большой плюс поликарбоната для изготовления козырьков для балконов — пожаробезопасность. Крыша не загорится, если на нее упадет непогашенный окурок, так как температура возгорания материала составляет 320°. При создании балконных конструкций используют оба вида ПК. Монолитный материал более прочен и неуязвим, но и цена его выше.

Ондулин или еврошифер

Ондулин относят к современным кровельным материалам. Это покрытие изготавливают из целлюлозы, которую пропитывают битумом. Поэтому ондулин не боится влаги и плесени. Хоть еврошифер и сравнивают с обычным шифером, но его главное преимущество очевидно: он легче традиционного материала в 4 раза.

Другие плюсы ондулина в роли козырька балкона — его экологичность, гибкость, простой монтаж из-за «покладистости» и легкого веса, хорошая звукоизоляция, максимальная защищенность от «нападок» снега, перепадов температур и от других внешних воздействий.

Гибкая черепица

Это еще один популярный кандидат, но он более других требователен к монтажу кровельного покрытия. Для укладки данного материала необходимо создать не разреженную, а сплошную обрешетку (или подложку) из влагостойкой фанеры.

Другие названия гибкой черепицы — мягкая или битумная черепица, кровельная плитка, гонт и т. д. Она состоит из стеклоткани (войлока), пропитанной битумом. Наружный слой такого покрытия — минеральная (каменная) крошка. Так же, как и ондулин, эта кровля отличается стойкостью к влаге и бесшумностью. Она имеет легкий вес и широкий ассортимент, а также гарантирует минимум отходов.

Главным минусом гибкой черепицы считают боязнь высоких и низких температур, и их перепадов. При сильных морозах этот материал становится хрупким, в жару размягчается верхний битумный слой. Из-за частых перепадов (холодная ночь и жаркий день) в нем могут появиться трещины.

Еще одна претензия к гибкой черепице — ее высокая цена. Однако те, кто уже опробовал этот вариант покрытия, выбором своим остались довольны.

Другие материалы

Некоторые хозяева не прочь познакомиться со всеми потенциальными претендентами на роль крыши открытой площадки. Из чего еще можно соорудить козырек для защиты балкона? Его можно сделать из обычного шифера, который достаточно прочен, но тяжелее, чем изделия из металла и еврошифера. Другие возможные кандидаты — пластиковый шифер (ПВХ) и профилированный (профильный) поликарбонат.

Неупомянутым остался еще один, самый «солидный» претендент: это стекло, но не обычное, а закаленное. Однако на роль навеса (козырька) для балкона его все же используют нечасто, его прерогатива — «работа» над входными группами.

К главным причинам «игнора» древнего универсала относится тяжесть материала и сложность его надежной фиксации, а также высокая цена. Исключения есть: например, защитой от осадков сможет стать небольшая стеклянная конструкция на последнем этаже гостиничного комплекса.

Создание и монтаж односкатного козырька для балкона

Проект требователен к автору, а работа на высоте чрезвычайно опасна, поэтому оптимальным выбором будет приглашение профессионалов. Для изготовления такого балконного навеса мастеру потребуется составить чертеж и подготовить инструменты. Поскольку главное для этой конструкции надежность, разработку проекта лучше доверить специалисту. Для работы покупают и подготавливают следующие материалы и инструменты:

болгарку с кругами по металлу, шуруповерт;

ножовку по дереву (электролобзик);

перфоратор либо ударную дрель;

уголки и профильную трубу;

силиконовый герметик;

отлив для козырька;

сварочный аппарат;

наждачную бумагу;

брус либо доски;

растворитель;

грунтовку;

трубогиб;

линейку;

уровень;

маркер;

краску.

Кроме того, запасаются кровельными саморезами, анкерами или дюбелями. Для нанесения краски на металлические части козырька покупают кисти. Мягкая кровля потребует сплошной обрешетки, а значит, для нее понадобится приобрести влагостойкую фанеру, ОСП или другой листовой материал.

Сборка каркаса

Сначала профиль нарезают на заготовки в соответствии с чертежом. Для создания скругленной односкатной модели козырька используют трубогиб. Потом последовательно проходят следующие этапы:

Все заготовки соединяют с помощью сварочного аппарата. После завершения сварочных работ все швы зачищают. В деталях просверливают монтажные отверстия. Затем каркас обезжиривают. После этого конструкцию обрабатывают как минимум двумя слоями грунтовки.

После высыхания грунта переходят к монтажу металлического изделия. Если есть необходимость, то в стене предварительно прорезают штробу.

Установка каркаса козырька на балконе

Эту операцию проводят таким образом:

На стене отмечают точки для фиксации каркаса. Их положение проверяют уровнем. В этих точках перфоратором (дрелью) проделывают отверстия для анкеров (дюбелей). Потом с помощью хотя бы одного ассистента металлическую конструкцию крепят к стене дома. Лучше работать втроем.

После проверки надежности фиксации каркаса приступают к изготовлению полноценной крыши для него.

Монтаж кровельного покрытия

Особенности этого этапа зависят от выбранного материала. Для жестких видов покрытия на каркасе фиксируют элементы обрешетки, их изготавливают из брусков, досок или реек. Для мягкой кровли делают сплошную обрешетку из фанеры, ОСП и т. п. Затем:

Поликарбонат крепят саморезами с термошайбами. Для монтажа металлических изделий используют кровельные саморезы. Для укладки обычного шифера или еврошифера применяют специальные гвозди. Шляпки их могут быть монолитными. Второй вид крепежа (устаревший) оснащается колпачками, которые открываются.

Стыки листов заделывают силиконовым герметиком. Затем монтируют отлив. Внутреннюю часть готовой конструкции или оставляют открытой, или зашивают ее сайдингом, пластиковой вагонкой и т. д.

Козырек над балконом последнего этажа — защита почти обязательная, поскольку такая открытая конструкция находится в самых неблагоприятных условиях.

Да, его можно изготовить и установить самостоятельно, если речь идет о собственном доме или о козырьках балконов на нижних этажах. Однако максимально надежным, долговечным, безукоризненным будет только тот навес, который спроектировали, собрали и зафиксировали грамотные мастера.

Лучше всего расскажет о нюансах этой «балконной операции» тот, кто уже с честью проходил все ее этапы. Поэтому будущим создателям козырьков может пригодиться (и понравиться) следующее видео: