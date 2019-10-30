Балкон, еще недавно использовавшийся исключительно для хранения ненужных вещей и сушки белья, все чаще превращают в полноценную жилплощадь — столовую, оранжерею, в место отдыха или в рабочий кабинет. Один из самых необычных вариантов преображения небольшого помещения — обустройство в нем барной стойки, которая в недалеком прошлом тоже считалась исключительно атрибутом баров, ресторанов и кафе. Сейчас такое дизайнерское решение уже не в диковинку, поэтому хозяева квартир используют довольно широко. Барная стойка на балконе из подоконника дает возможность получить уютную, удобную и функциональную зону отдыха, кардинально изменить восприятие стандартного, ничем не примечательного, остекленного помещения.

Назначение, преимущества, недостатки

Барная стойка на балконе дает шанс значительно разгрузить пространство в прилегающей кухне или комнате, ведь конструкция сможет взять на себя роль:

обеденного стола;

места для хранения напитков;

продолжения кухонного гарнитура;

зоны для отдыха или приема гостей;

места, отведенного для «жительства» комнатных растений или бытовых проборов.

Главный плюс этой конструкции — грамотное использование свободного пространства, однако есть и другие факторы, говорящие в пользу такого, относительно простого, превращения.

Свобода действий. Отсутствует насущная необходимость согласования работы с административными органами, поскольку стены остаются нетронутыми. Функциональность. Добавление еще одной полноценной рабочей поверхности, которая может использоваться для решения разных задач. Практичность. Если разместить под барной стойкой вместительные шкафчики, то хозяева получают значительную экономию места. Доступность материалов для столешницы. Выбор в пользу ДСП — гарантия того, что затраты будут минимальны.

Что касается минусов, то при корректно выполненной работе найти их будет невозможно. Однако если постараться, то и здесь есть риск обнаружить несколько ложек дегтя:

не всякая барная конструкция даст шанс для комфортного приема пищи, особенно это касается семей с маленькими детьми, им будет трудно взбираться на стулья-великаны;

из-за близости окон, которые открывают для проветривания, бутылки и бокалы придется чаще протирать от пыли;

высокие стулья, предназначенные для стойки бара, не всем (например, тучным и пожилым людям) могут быть удобными «вместилищами».

Эти минусы все же относительны, зато барная стойка на балконе из подоконника даст возможность поместиться за ней большому количеству людей, так как «посадочные места» будут и со стороны преображенного пространства, и со стороны комнаты, прилегающей к нему.

Потенциальные материалы для стойки

Барная стойка на балконе из подоконника, либо около окна, требует тщательного выбора подходящего материала. Причина такого серьезного подхода — особая нагрузка, выпадающая на нелегкую «долю» такой столешницы.

Расположение на солнце — синоним постоянного воздействия ультрафиолета, которое губительно для многих материалов. Близость радиаторов — угроза высокой температуры. Плохое отопление или его отсутствие, а также недостаточное утепление требуют влагостойкости. Механические повреждения для столов тоже обычное дело. Поэтому надо рассмотреть, какие именно варианты для барных конструкций существуют.

Дерево — береза, бук, дуб, орех, сосна, тик или ясень. Это материал-универсал, который отлично смотрится практически в любом интерьере, экологичен, податлив, однако последнее качество требует защиты древесины и правильного ухода за поверхностью барной стойки. ДСП, МДФ. Такой вариант — практичное решение, так как материал отличается невысокой ценой. Древесные плиты обычно используют для производства разнообразных видов мебели, подойдут они и для барной столешницы, особенно хороши ламинированные изделия. Камень: натуральный, искусственный. Природный материал выглядит солидно и роскошно, но весьма удручает расплата за натуральность — его цена. Альтернатива, часто использующаяся для создания столешниц, — искусственный акриловый камень — кориан. Керамика. Этот вариант тоже привлекает простотой самостоятельного изготовления качественной столешницы. Основой для керамической плитки становятся гипсоволоконные или гипсостружечные листы — ГВЛ, ГСП. Стекло. Этот материал практичен, потому что требует минимального ухода. Он всегда выглядит стильно и эффектно, так как отражает свет. Минус у него есть: это хрупкость. Однако можно обратить внимание на ударопрочное стекло.

Есть еще два кандидата на роль барной стойки — пластик и металл, но первый не очень популярен из-за не слишком привлекательного вида, второй практичен, но используется редко, если речь не идет о рабочей кухонной поверхности, где больше ценятся главные его качества — долговечность, неуязвимость при «стычке» с режущими и колющими предметами.

Столешница, заменяющая подоконник

Это самый простой, а потому и логичный, вариант. Чтобы получить барную стойку, демонтируют балконный блок с окном и дверью. На освобожденное место законного подоконника устанавливают столешницу, которой доверена функция зонирования пространства и роль обеденного стола.

Особенно актуально это преобразование в малогабаритных квартирах, где на счету у хозяев каждый сантиметр. Свободный доступ к такой столешнице со всех сторон дает отличный шанс разместить за ней 4-6 человек, однако интерьер в этом случае совершенно не выглядит перегруженным.

Конструкции могут иметь различные конфигурации. Самый элементарный вариант — подоконник-стойка без любых усовершенствований. Такой способ подразумевает покупку, заказ либо самостоятельное изготовление столешницы, последующий монтаж ее на освободившееся место. Работа в этом случае не обещает особых трудностей.

Как заменить подоконник столешницей

Начинают работу с демонтажа оконно-дверного проема, однако главное в этой операции — постараться не допустить даже минимальных повреждений основания. Конструкции из дерева пропиливают ножовкой, затем осторожно снимают, используя монтировку.

Зафиксировать столешницу барной стойки можно двумя надежными способами: посадить ее на жидкие гвозди либо закрепить с помощью крепежа — металлических уголков. Оба варианта требуют от мастера хотя бы минимальных навыков работы с «орудиями труда».

Оптимальная высота стойки составляет 1100-1200 мм. Размеры поверхности зависят лишь от основания для нее. Углы столешницы рекомендуют закруглять, чтобы не допустить возможных серьезных травм при «общении» с ней.

Фасадная стена для барной стойки

В этом случае никакой особенной грязи не предвидится, так как необходимости что-то рушить, чтобы затем снова нечто построить, нет. Вместо демонтажа оконного блока необходимо только два условия — застекленный балкон и свободное пространство около него.

Такую барную стойку располагают прямо под окнами по всей их длине, либо только на конкретном участке. В этом случае максимальная ширина столешницы — 1/3 ширины балкона, в противном случае о комфортном передвижении по нему можно забыть.

Если для балконов правильной формы идеальны такие же барные стойки, то для «неправильных» нестандартных помещений возможны конструкции различных конфигураций, например, имеющие закругленные углы. Длина в этом случае может быть небольшой: столешница, находящаяся в одной части, позволит сэкономить площадь для размещения мебели — дивана, кресла, шкафчиков.

Присоединение барной стойки к стене

В этом случае помимо столешницы потребуется перфоратор, шуруповерт, дюбеля, саморезы и кронштейны. Полка последних должна быть меньше ширины стойки всего на 50 мм. Небольшая длина почти гарантирует ненадежность конструкции: шанс ее потенциального «упадка» возрастает.

Первый этап — разметка стены для сверления отверстий для кронштейнов. Рекомендуемый их шаг — 500 мм. Затем перфоратором делают углубления, в них вставляют дюбеля, с помощью саморезов крепят кронштейны.

Столешницу барной стойки фиксируют саморезами. Их длина меньше толщины материала на 3 мм, в противном случае есть риск повредить поверхность. Результатом станут появившиеся бугры. Данное крепление отличает надежность, но на нее можно небезосновательно надеяться, если был строго выдержан корректный шаг креплений.

Другие возможные преобразования

Добиться своей цели можно по-другому. Вот небольшой список примеров:

Барная стойка, становящаяся продолжением рабочего кухонного стола. В этом случае после демонтажа оконной и дверной конструкции занимаются утеплением балкона. Сделав эту конструкцию на месте подоконника, ее соединяют с рабочей поверхностью гарнитура. Этот вариант выглядит более целостно и эстетично. Откидные барные стойки. Это хорошее решение, если «привередливых» хозяев не устроил ни один из предыдущих способов. Достоинство варианта — возможность быстрой смены «сферы деятельности» балкона, минимум занимаемого места. Для изготовления такой откидной конструкции нужны лишь качественные кронштейны — надежные, быстро и без проблем открывающиеся, закрывающиеся. Радикальный способ — полный демонтаж балконного проема, с последующей установкой на его место барной стойки. Этот вариант предполагает снос остатков балконной стены для оформления аккуратного симметричного выхода на балкон. В освободившееся пространство помещают столешницу с тумбой для хранения разных кухонных аксессуаров. Другой вариант — откидной стол.

Последний кардинальный метод не очень популярен, так как нередко требует не только демонтажа бетонной стены, но и переноса радиатора, находящегося у нее. Объем работы и расходы велики, а польза от них довольно мала. Вторая причина — возможная кара за самоуправство — штрафные санкции, приказ вернуть все уничтоженное и перемещенное на законное место.

Барная стойка на балконе из подоконника — идеальный способ получить желаемое там, где вопрос о жизненном пространстве стоит ребром. Столешница, «приютившаяся» у самого окна, подойдет хозяевам лоджий, которые больше похожи на полноценные квадратные метры. Чтобы найти для себя идеальное решение, без долгих «странствий» по виртуальным просторам не обойтись. Причем посильную помощь оказывают не только фотографии, но и видео. Одно из самых-самых познавательных удобно расположилось у нас: